Дюков прокомментировал слова Слуцкого о судействе: «Он перегибает палку»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судей.

— Как вы относитесь к словам Слуцкого, что судьи — обслуживающий персонал?

— При всем уважении, Слуцкий перегибает палку. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, решения принимать просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю пройти обучение и начинать судить. Есть разные контексты, эпизоды. Все моменты уникальны по-своему, часто расходятся мнения у опытных экспертов. Все эпизоды не пропишешь. Эпизод с удалением Ахметова поддержал Кашшаи, другие не согласились. Главное, что сейчас есть положительная динамика, почти в 2 раза меньше ключевых ошибок по сравнению с прошлым сезоном. Есть также назначение Карасева на Евро и Пустовойтовой на ОИ в Токио. Так что я бы попросил футбольных функционеров поддерживать судей. А тренеров попросил бы все же больше говорить о футболе. Конечно, судейство мы будем стараться улучшать и дальше.

— Вы сказали, что довольны Хачатурянцом на его посту. Поддержите ли вы его в случае выдвижения в президенты РПЛ?

— У нас же не крепостное право. Его никто не приковывает к батарее, он сам принимает решения.

18 апреля Слуцкий заявил, что арбитр Артем Любимов, работавший на матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0), не готов судить матчи премьер-лиги. 23 апреля специалист назвал судей обслуживающим персоналом.

(Сергей Федоров)