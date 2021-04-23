Слуцкий обвинил арбитра в травме Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что в травме полузащитника Хвичи Кварацхелии виноват арбитр, обслуживающий матч.

20-летний футболист получил повреждение во встрече 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0). Хавбек выбыл на несколько недель из-за надрыва задней поверхности бедра и, вероятно, не поможет «Рубину» в оставшихся матчах сезона.

«Посмотрите, как везде опекают любую звезду, любого яркого игрока. Все судьи понимают, что зрители пришли ради этого игрока, а не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который лежит и которого бьют сзади... Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

После 26 туров РПЛ «Рубин» набрал 46 очков и расположился на 4-м месте в турнирной таблице.