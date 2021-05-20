Венгры поменяют судейское руководство. Кашшаи уедет из России и вернется домой?

В конце июня в организационных структурах судейства в Венгрии произойдут изменения. Возможно, это скажется на российском футболе

Не исключено, что судейским комитетом в Венгрии будет руководить Шандор Берзи или Аттила Ханачек, но у венгерских арбитров появится новый оперативный руководитель.

Связано это с трагическими обстоятельствами. Сегодня в возрасте 65 лет скоропостижно скончался Шандор Пуль. Это известный венгерский рефери, один из лучших арбитров конца прошлого века. Как раз он, по сути, и осуществлял руководство судейским корпусом.

Сейчас его обязанности выполняет Тот Венцель — старший. Его сын, Тот Венцель — младший, входил в бригаду Виктора Кашшаи, пока тот не завершил карьеру.

В судейских кругах уже давно не секрет, что у Пуля не сложились отношения с Кашшаи. Они считались оппонентами. Для Кашшаи очень кстати пришло предложение из России, и он покинул Венгрию. Теперь у нынешнего главы департамента судейства РФС есть шанс вернуться в венгерский футбол.

К сожалению, Виктор не сумел полностью адаптироваться в нашем футболе и завоевать необходимый авторитет. Уже давно ходят разговоры о расставании с ним. Но у него еще год действует контракт с РФС. В сложившихся условиях есть несколько вариантов развития событий:

1. РФС не найдет замену Кашшаи, тот продолжит выполнять свои обязанности до конца сезона-2021/22.

2. Кашшаи предложит РФС расторгнуть контракт на особых условиях (допустим, получив половину оставшейся зарплаты) и вернется в Венгрию. Его на время заменит кто-то из российских специалистов — к примеру, Сергей Зуев.

3. РФС в ближайшее время найдет замену Кашшаи. Тот вернется в Венгрию. На его место придет зарубежный специалист. К примеру, Милорад Мажич.

Любому из них, иностранному или российскому специалисту, в ближайшее время предстоит решать одну из главных проблем — кадровую. Сегодня и в следующие несколько лет в премьер-лиге будет остро не хватать квалифицированных арбитров.