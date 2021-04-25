«Торпедо» — «Текстильщик»: победный гол забит с пенальти, он назначен ошибочно
20:05
Арбитр Артем Любимов во втором тайме матча 38-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Текстильщик» (2:1) ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Оснований для такого решения не было — игрок гостей не фолил. Артем Самсонов пенальти реализовал, принеся победу торпедовцам.
(Александр Бобров)
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
6
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю