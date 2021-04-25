Арбитр Артем Любимов во втором тайме матча 38-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Текстильщик» (2:1) ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Оснований для такого решения не было — игрок гостей не фолил. Артем Самсонов пенальти реализовал, принеся победу торпедовцам.

(Александр Бобров)