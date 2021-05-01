«Ротор» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в пользу гостей?
На 85-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ахмат» (1:0) арбитр Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей после того, как волгоградский защитник Соломон Кверквелия махнул ногой, не попал по мячу и ударил Евгения Харина. Произошло это в штрафной площади.
Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство и продолжил игру. Артем Любимов и Арам Петросян в его действия не вмешались.
«Ротор» с 21 баллом поднялся на 14-ю строчку РПЛ и покинул зону вылета. «Ахмат» — 11-е место и 36 очков.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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