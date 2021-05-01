На 85-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ахмат» (1:0) арбитр Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей после того, как волгоградский защитник Соломон Кверквелия махнул ногой, не попал по мячу и ударил Евгения Харина. Произошло это в штрафной площади.

Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство и продолжил игру. Артем Любимов и Арам Петросян в его действия не вмешались.

«Ротор» с 21 баллом поднялся на 14-ю строчку РПЛ и покинул зону вылета. «Ахмат» — 11-е место и 36 очков.

(Александр Бобров)

1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0.