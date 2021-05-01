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«Ротор» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в пользу гостей?

16:25
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0. 1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0. 1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0.
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0.
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На 85-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ахмат» (1:0) арбитр Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей после того, как волгоградский защитник Соломон Кверквелия махнул ногой, не попал по мячу и ударил Евгения Харина. Произошло это в штрафной площади.

Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство и продолжил игру. Артем Любимов и Арам Петросян в его действия не вмешались.

«Ротор» с 21 баллом поднялся на 14-ю строчку РПЛ и покинул зону вылета. «Ахмат» — 11-е место и 36 очков.

(Александр Бобров)

1 мая. Волгоград. "Ротор" - "Ахмат" - 1:0.
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0.
1 мая. Волгоград. "Ротор" - "Ахмат" - 1:0.
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0.
Ротор — Ахмат

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