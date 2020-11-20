«Не день Бекхэма». Колонка Олега Иванова о матче в Белграде и юбилее Жиркова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России, последние девять сезонов играющего за «Ахмат»

Едва в Белграде прозвучал финальный свисток, вспомнилась фраза из старой-старой рекламы: «Это не день Бекхэма».

Ну правда, не так уж плохо мы играли! Если оттолкнуться от того, что писали о поражении сборной в прессе и соцсетях, напрашивается вывод — вау, нас разорвали! Позор! Кошмар! Катастрофа! Но те, кто видел матч, понимают: такой результат — стечение обстоятельств, не более.

Мы создавали моменты, забить могли не раз. Но мяч не шел в ворота. Даже когда до них было пять-шесть метров. Зато у сербов в первом тайме залетело все. Причем не скажешь, что Гильерме эти 45 минут провалил. На мой взгляд, грубых ошибок он не допустил. Просто не выручил. Бывает.

Честно говоря, даже при счете 3:0 теплилась надежда, что во втором тайме сможем перевернуть игру. Но когда Йович забил четвертый, «в раздевалку», стало ясно — камбэка не будет.

В Стамбуле, несмотря на отсутствие Головина, Мариу Фернандеса, несправедливейшее удаление Семенова еще в первом тайме, сборная показала хороший футбол. Если бы не судья, расценивший чистый подкат Кузяева в штрафной как фол и назначивший пенальти, думаю, туркам не проиграли бы. Эх, как жаль, что в Лиге наций нет ВАР!

В Белграде потерь стало еще больше — Зобнин и Кудряшов перебрали желтых карточек. Это не могло не сказаться. Ну и конечно, очень не хватало Дзюбы.

Будем объективны — сильнее форварда в России сегодня нет. Без Артема сборную уже сложно представить, последние два года он всегда был на поле. К этому привыкли и болельщики, и партнеры. Они знают, что Дзюба может зацепиться за мяч, укрыть корпусом, придержать. Так что он полезен не только в атаке, но и при выходе из обороны. Здорово регулирует темп игры. Это очень важно!

Заболотный, выдвинутый в Белграде на острие, похож на Дзюбу разве что габаритами. А играет в другой манере. Любит передачи за спину, на ход. От него нельзя требовать того, что умеет Дзюба. Осенью в РПЛ форвард «Сочи» провел яркий отрезок, заслуженно получил вызов в сборную. Учитывая проблемы с коленом Соболева, сейчас в атаке было два варианта — Заболотный или Чалов. Выбор в пользу Антона объясняется, наверное, тем, что тот опытнее.

Еще один фактор, повлиявший на результат, — форма Алексея Миранчука. Футболист очень сильный. Но чувствуется — нет игрового тонуса. В «Аталанте» практики у него пока маловато. А с сербами именно он должен был вести игру. Головин-то травмирован.

Есть футболисты, которые в клубе смотрятся интереснее, чем в сборной. Тихонов, Лоськов, Веретенников... Мне кажется, дело не в уровне мастерства, а в психологии. Если ты раскрепощен, не зажимаешься, то и на поле заметнее. В «Локомотиве» Алексей Миранчук был безоговорочным лидером. В «Аталанте» тоже блеснуть успел. Вышел в Лиге чемпионов на замену — сразу забил датскому «Мидтьюлланду». Потом с «Интером» в серии А история повторилась. А вот в сборной никак не выйдет на первые роли. Надеюсь, рано или поздно это произойдет.

После белградских 0:5 снова начались разговоры, что в сборную нужно возвращать Акинфеева. Но тут главный вопрос — готов ли к этому сам Игорь? Его решение закончить карьеру в национальной команде после ЧМ-2018 я лично воспринял с пониманием. Он же играл без замен из года в год. Чемпионат, еврокубки, сборная. Нагрузка колоссальная! Ты не видишь ничего, кроме самолетов и футбольного поля. Но ведь есть и другая жизнь. Семья, дети.

Если ради чемпионата Европы Акинфеев вернется в сборную, думаю, все будут только рады. В России он по-прежнему голкипер номер один. С ним и защитники чувствуют себя увереннее, зная, что за спиной такая глыба. Которая всегда выручит, если мячишко потеряешь.

Но если возвращения не случится, делать из этого трагедии точно не стоит. Шунин, Гильерме, Джанаев, Сафонов тоже классные вратари. На Евро любой из них может стать первым номером.

Из-за разгрома отошло на второй план уникальное достижение Жиркова, который в Белграде провел 100-й матч за сборную. Я за Юру очень рад. То, что он даже в 37 в большом порядке, совершенно не удивляет. В Европе таких примеров много. А Ибрагимовичу вообще 39 — и ничего, регулярно забивает за «Милан». Вот он, ориентир. Швед реально как Бенджамин Баттон.

Ни звонить, ни писать Юре после матча я не стал — думаю, желающих и без меня хватало. К тому же обидное поражение наверняка затмило все. Когда проигрываешь 0:5, меньше всего хочется отвечать на поздравления.

Вспоминаю 4 августа 2012-го. Мне исполнилось 28. Мой «Терек» неожиданно сгорел на выезде «Алании» 0:5, а я вдобавок умудрился получить красную карточку. После матча сидел в раздевалке абсолютно потерянный и думал: «Да-а, хороший день рождения...»

Ну а Жиркову в Белграде, надеюсь, хотя бы маечку подарили.