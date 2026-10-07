«Почему столько вопросов про Дзюбу? Это же не Месси». Кахигао — о Барко и трансферах «Спартака»

Пресс-конференция спортивного директора «Спартака».

Отступные Барко очень высокие — такое может себе позволить только «ПСЖ»

— Были ли летом переговоры по вингеру? Если да, то почему никого не подписали? Довольны ли вы, как эта позиция закрыта в команде? — первый вопрос Франсису Кахигао.

- Вообще у нас пять человек, которые могут сыграть на позиции вингера. Не два, не три... У нас были переговоры с разными клубами по разным игрокам. Но по определенным причинам мы не стали подписывать футболиста на эту позицию, оставив слот легионера для зимнего окна.

— Что в итоге не получилось в трансфере Самородова из «Ахмата»?

— Это игрок «Ахмата». Футболистов из других команд было бы непрофессионально и неуважительно комментировать.

— «Спартак» продлил Барко. В чем была причина столь долгих переговоров? Что за »нюансы», о которых вы сказали клубной пресс-службе?

— Трансферные переговоры или переговоры по продлению в 2026 году — это не то, что было 10-20 лет назад. Есть очень много деталей, которые нужно учитывать и согласовывать. Как в отношении игрока, так и в отношении агентов. У нас давно были достигнуты изначальные договоренности, но потом нужно было согласовать все эти детали. В итоге все случилось. И Барко хотел остаться, и клуб был в этом заинтересован. Мы понимали, что контракт Барко заканчивается не сегодня. И были уверены, что успешно закончим переговоры.

— Есть ли отступные в новом контракте?

— Очень-очень высокие. Возможно, только «ПСЖ» сможет себе это позволить.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему столько вопросов о Дзюбе? Это же не Месси

— Все лето обсуждали возвращение Дзюбы в «Спартак». Действительно ли вы выступали против его возвращения? Была ли такая возможность?

— Такой возможности вообще не было.

— Это связано с его игровыми качествами или чем-то другим?

— Не понимаю, почему столько вопросов об этом игроке. Это же не Месси, который ночью сыграл свой последний матч за сборную Аргентины... Понимаю, что это большой российский игрок. Но повторюсь, что не даю комментарии о футболистах, которые не играют за «Спартак». По Дзюбе я никогда не вел никаких переговоров и не общался с его представителями.

— Но его представитель сказал, что именно вы заблокировали трансфер в »Спартак». Так ли это?

— Зачем мне комментировать то, что сказал другой человек? Если у него есть вопросы ко мне — пусть обратится.

— Был ли «Спартак» заинтересован в переходе Головина? И если да — почему трансфер не случился?

— Это очень хороший игрок, но он выступает за другую команду. А я, повторюсь, не могу давать комментарии о представителях других клубов. Только о наших ребятах.

Мирлинд Даку. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уверен, наши болельщики умные и примут Дак у

— Не считаете ли покупку Ливая Гарсии ошибкой? Сейчас он в аренде, и ходят слухи о его возможном выкупе греческим клубом.

— Это не было ошибкой. Если посчитать его игровое время и голы в прошлом сезоне... У него лучшая статистика в команде. Сейчас в мире 90 процентов команд играют с одним форвардом.

Он принадлежит нам. У него действительно есть опция выкупа. Разговоры о его продаже — это спекуляция. Мы получили средства за его аренду. Это наш актив. Если договоримся о выкупе, то, возможно, будет продажа. Но пока это наш игрок.

— Болельщики часто критиковали вас за нахождение в Москве в августе, когда было самое горячее время на трансферном рынке. Как вы вели переговоры, если были в России?

— Есть телефон, есть технологии... Я не был в Москве весь август. Даже моя жена не всегда знает, где я нахожусь. Еду куда-то, если нужно. Но если личное присутствие не требуется — не еду.

Важно добавить, что трансферы, которые случаются в августе или сентябре, готовятся заранее. Сделки делаются не за один день. И этап подготовки далеко не все знают и видят. Основная работа по ним ведется сильно заранее.

— Вы уже вели переговоры по поводу продления своего контракта?

— Я никогда не думаю о своем контракте. И не обсуждаю это. За 5-6 месяцев до его окончания задумаюсь об этом. Но сейчас есть вещи важнее. К примеру, предстоящий матч в Самаре.

— Расскажите о переговорах по Даку. Как они прошли? Кто еще претендовал на игрока?

— Переговоры были очень спокойными. У него в договоре была выкупная стоимость. И договорились мы достаточно быстро. Слышал об интересе других клубов.

И еще насчет Мирлинда... Знаете, каждый из нас совершал ошибки. Особенно по молодости. Каждый из вас совершал их. Если кто-то скажет, что нет, то этот человек лжец. Было бы нечестно судить кого-то за одну ошибку. Особенно в современном мире, где столько всего происходит каждый день. Уверен, наши болельщики достаточно умные. И они примут игрока, который уже давно принес извинения. Даку показывает большое желание выступать за «Спартак».

— Вы часто комментируете судейские ошибки. Требовали уважения к «Спартаку» со стороны арбитров. Почему именно вы это делаете, а не генеральный директор, к примеру?

— Я не так часто это делал. Всего два комментария за 21 месяц. Почему то, что влияет на результаты непосредственно команды, должен комментировать гендиректор? Понимаю, что у арбитров очень сложная работа. Я сам играл и тренировал. Осознаю, насколько тяжело судить матчи. Но если мы видим, что что-то нечестное происходит в отношении нашей команды, почему бы не высказать свое мнение? Это только мнение...

В завершение пресс-конференции я хотел бы от всех нас и, в частности, от «Спартака» поздравить президента РФ Владимира Владимировича Путина с днем рождения!