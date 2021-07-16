«Уверен, Николич с командой не забыли 1:6 в Петербурге». Интервью болельщика «Локо» Никиты Высоцкого

Известный актер театра и кино — о сборной России, перспективах «Локомотива» и Суперкубке.

Все оставшиеся до этой субботы дни самые преданные болельщики «Локомотива» провели в заботах о том, как добраться до Калининграда и попасть там на матч своей команды с «Зенитом» за суперкубок. Но одному из них — Высоцкому-младшему — не повезло. И дело не в отсутствии билетов: просто до конца июля Никита Владимирович завален работой в Питере, где полным ходом идут съемки исторической драмы «Время гнева».

— Надеешься, что с Суперкубком выручит телевидение? — посочувствовал я другу, когда отыскал его в гостинице в перерыве между сменами.

— Что ж, никуда не денешься — искусство требует жертв, — вздохнул Никита. — Надеюсь, что и в мое отсутствие «Локомотив» сумеет подтвердить, что он истинно кубковый боец.

— А матчи Евро хоть удалось посмотреть?

— Не все, но самые-самые видел. Начиная с четвертьфинала, может, только пару встреч пропустил. А остальные хоть и в записи, но видел.

— Что скажешь о команде Черчесова?

— Разбитые мечты... Ясное дело, тревога за сборную была. Но перед чемпионатом мира она вообще шансов на надежду не оставляла. И как вспыхнула! А сейчас только тлела — боязнь ошибиться, нерешительность, неверие в себя. Потому лезть в игровые тонкости не вижу смысла. Дальше — как в плохом кино: гнев толпы, отставка Черчесова и поиск нового тренера на зарубежной бирже труда.

— Ростислав Хаит сказал, что Черчесов ему не нравится из-за чрезмерной осторожности.

— Это его личное мнение. Сборная Манчини тоже не размахивала шашками на поле, но стала чемпионом. Тренер — это прежде всего результат. И этим все сказано.

— Когда российская сборная сложила полномочия, за кого стал болеть?

— За датчан. Потрясающие ребята — лихие, зубастые, без комплексов. По ходу первого же матча теряют своего лидера Эриксена, проигрывают и идут дальше. Уверен, не назначь судья с англичанами липовый пенальти за падение Стерлинга, Дания вышла бы в финал. За такие команды хочется болеть.

— Чем удивил финал?

— Тем, что под таким жутким давлением трибун, пропустив на первых минутах, итальянцы сумели прийти в себя. А в серии пенальти не дрогнули, доказав, что чемпионским характером обладают они, а не англичане. Сюжет, достойный матча, в котором все решает умение выстоять и прыгнуть выше головы. Италия сумела и то и другое.

— На фоне этого субботний матч в Калининграде, наверное, будет выглядеть не столь ярко?

— Ясно, что Евро — событие грандиозного масштаба. Но, поверь, матч «Зенита» с «Локомотивом» для российских болельщиков — событие! Кубок есть Кубок! В этой игре будет много интересных противостояний: Ракицкий и Крыховяк, Дзюба и Мурило, Малком и Антон Миранчук, Азмун и Смолов! Вспоминаю, как четыре года назад я вместе с Денисом Мацуевым, Валерием Бариновым, Дмитрием Назаровым и Мишей Ефремовым был приглашен в Черкизово, где «Локомотив» спорил за суперкубок со «Спартаком». Потрясающие впечатления: полные трибуны, мы фотографировались с футболистами, болельщиками, Мацуев с Бариновым сделали первый удар по мячу — настоящий праздник!

— В «Локомотиве» ты дружил с Валерием Филатовым?

— И сейчас дружу. А еще был хорошо знаком с Николаем Емельяновичем Аксененко, светлая ему память. Он был лауреатом одной из премий памяти Владимира Высоцкого — «Своя колея». Министр был с большой буквы. И человек такой же. Сколько добрых дел сделал он для «Локомотива»! До сих пор не могу понять, почему на Алее славы стадиона в Черкизове нет его имени. Ведь благодаря ему арена и была построена.

— А теперь стадион собираются сносить. Как ты к этому относишься?

— Как и все болельщики — категорически против. Это же часть истории клуба, частичка сердца фанатов, праздновавших здесь исторические победы своей команды. Именно с этого места и начинался «Локомотив». Правда, пока все затихло, и надеюсь, авторы этой затеи все-таки задумаются.

— А как ты отнесся к расставанию с Семиным?

— Как к большой потере. Честность и прямота, которые всегда отличали Юрия Павловича в жизни и работе, нынче не в цене. Он никогда не пойдет на сделку с совестью и в ущерб клубу не даст добро на покупку ненужного команде футболиста. Думаю, это главная причина того, что его торжественно проводили на заслуженный отдых, забыв, каким он принял клуб и что сделал за время своего последнего прихода. А это и чемпионство, и Кубок страны с Суперкубком, и три выхода в Лигу чемпионов, которые приносили «Локомотиву» десятки миллионов евро.

— Но согласись, что у сменившего его Николича дела идут неплохо — бронза прошлого сезона и выигрыш Кубка России вместе с путевкой в Лигу Европы...

— Слов нет, качественная работа. Но, не умаляя его заслуг, соглашусь с Олегом Ивановичем Романцевым, что эти результаты выстроены на фундаменте, который заложил Семин. А Марко желаю не сбавлять ход и уже 17 июля показать в Калининграде, что «Локомотив» способен не только выигрывать Кубки, но в новом сезоне еще и замахнуться на золото. Возможности для этого есть!

— Ты имеешь в виду состав?

— Прежде всего.

— И это несмотря на уход Чорлуки, Эдера, Мухина и Игнатьева?

— Чорлука с Эдером и Игнатьевым в «Локомотиве» уже все сказали. По большому счету потеря здесь — только переход в ЦСКА Мухина. Жаль терять молодого игрока. Но еще больше жаль, что значительно раньше по непонятным причинам «Локомотив» потерял железного защитника Квирквелию, который с Чорлукой был стержнем обороны, и звезду минувшего сезона великолепного Хвичу Кварацхелию, которых открыл Семин. Играй у нас Хвича, «Зениту» бы точно не поздоровилось! В остальном все линии хорошо укомплектованы и сбалансированны. А нашу полузащиту считаю одной из сильнейших в лиге. Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Антон Миранчук, Магкеев, Рыбчинский умеют грамотно обороняться и мощно поддерживать атаку.

— Плюс неплохое пополнение из «Бордо» — Пабло с Камано. Да и Зе Луиш уже показал, что он не забыл, как забивал в «Спартаке».

— Эти ребята точно нам помогут. И очень надеюсь, что вернет свой бомбардирский прицел Смолов, которому желаю точных выстрелов уже с 17 июля.

— Если вспомнить 1:6 «Локомотива» прошлого сезона в Питере, то больше всего ему надо опасаться убойной атакующей связки Дзюба — Азмун, которая наколотила тогда пять голов.