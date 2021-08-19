Сегодня объявлены имена арбитров, которым доверили очередные встречи чемпионата России. Возникло много вопросов.

Назначения

Определены арбитры и инспекторы матчей 5-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 21 и 22 августа. Назначения получили:

«Уфа» — «Зенит» — Павел Шадыханов, ассистенты Владислав Назаров, Антон Кобзев, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Геннадий Куличенков.

«Арсенал» — «Спартак» — Владимир Москалев, ассистенты Егор Болховитин, Арам Петросян, резервный Игорь Низовцев, ВАР Кирилл Левников, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Вячеслав Харламов.

«Урал» — «Динамо» — Иван Сиденков, ассистенты Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров, резервный Константин Аверьянов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Ахмат» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Александр Машлякевич, ВАР Артем Любимов, АВАР Николай Богач, инспектор Николай Левников.

«Крылья Советов» — «Сочи» — Антон Фролов, Валентин Мурашов, Максим Ковалев, резервный Евгений Буланов, инспектор Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Краснодар» — Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Александр Машлякевич, ВАР Алексей Сухой, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мартынов.

«Нижний Новгород» — «Ростов» — Евгений Кукуляк, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков, резервный Юнус Кошко, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Тихон Калугин, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Рубин» — Василий Казарцев, Илья Елеференко, Адлан Хатуев, резервный Сергей Чебан, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Николай Иванов.

Как составляют календарь? Команды РПЛ оказались в неравных условиях

Один из восьми матчей 5-го тура пройдет без видеоассистентов — речь об игре «Крыльев Советов» с «Сочи». Объяснение простое: московский ВАР-центр рассчитан на четыре игры в день.

Вопрос к администрации лиги, которая создана клубами и призвана защищать их интересы: почему команды оказались в неравных условиях? Имею в виду то, что у бригады Фролова, который проведет всего лишь второй матч в чемпионате России, не окажется страховки в виде видеоарбитров.

В дебютном матче в такой же ситуации он допустил две серьезные ошибки.

Кукуян, Панин, Матюнин и Турбин

В 7-м туре Олимп — ФНЛ будут работать арбитры Павел Кукуян, Игорь Панин и Алексей Матюнин, отстраненные от судейства в РПЛ за допущенные ими ошибки.

А вот Евгения Турбина нет в списках назначений — ни в чемпионате страны, ни в первенстве. До этого он регулярно работал в премьер-лиге видеоарбитром, при этом в 4-м туре даже на двух матчах — «Спартак» — «Урал» и «Рубин» — «Крылья Советов».

Конфликт интересов?

Владимир Москалев работает исполнительным директором Союза федераций футбола «Центр», куда входит Тульская область. В субботу он будет судить в Туле игру «Арсенал» — «Спартак». Нет ли тут конфликта интересов?

Мешков, Сухина и «Локомотив»

Что-то невероятное происходит с назначениями Мешкова. Не секрет, что одним из его главных учителей в судейском мире считают Станислава Сухину. Потому Виталию редко давали игры с участием «Локомотива».

В прошлом сезоне это произошло однажды — он работал видеоарбитром на матче за Суперкубок России. Дважды он был видеоассистентом в сезоне-2019/20.

А сейчас у Мешкова уже третья игра с участием железнодорожников в пяти турах! Да, Сухина покинул «Локомотив», но столько матчей на протяжении короткого периода времени — это явный перебор.

Чем руководствуется глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, составляя список арбитров на очередной тур?

Иванов и Машлякевич

По два матча в туре у Иванова и Машлякевича. Сергей прилетит в Москву из Швейцарии, где ему выпало судить игру Лиги конференций «Базель» — «Хаммарбю», и дважды, в субботу и воскресенье, поработает видеоарбитром. А Александру предстоит выполнить функции резервного. Кашшаи не хватает судей?

Карасев, Любимов и Левников

Карасев не мог получить хорошую оценку инспектора за матч «Локомотив» — «Зенит». Хотя бы потому, что совершил одну ошибку, которую исправили благодаря вмешательству ВАР: не назначил 11-метровый удар за фол на Рифате Жемалетдинове.

Несмотря на это, он будет судить игру ЦСКА — «Ахмат». В виде исключения, как арбитру ФИФА ему можно обслуживать встречу московской и немосковской команд.

Неожиданным выглядит назначение на матч Любимова. В мае этого года он работал видеоарбитром на игре «Ротор» — «Ахмат», ставшей последней в карьере Станислава Васильева. И вот — снова «Ахмат», снова ВАР.

То же самое можно сказать о назначении Левникова. Еще недавно произошли две скандальные ситуации в играх с участием «Спартака» и «Арсенала», которые он судил, а в субботу ему работать на очной встрече этих команд.

Левникову предъявлялись претензии весной после матча «Локомотив» — «Спартак», когда выяснилось, что начальник команды железнодорожников Сухина четыре раза заходил в судейскую.

Арбитром из Санкт-Петербурга, который в мае судил игру «Арсенал» — «Рубин», были очень недовольны туляки — и главный тренер Дмитрий Парфенов, и руководитель клуба Гурам Аджоев.

Но сейчас Кашшаи назначил его видеоарбитром на игру «Арсенал» — «Спартак». Снова хочется понять, почему венгр сделал такой выбор...