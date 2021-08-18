Казалось бы, при чем тут Мухин.

Несмотря на информацию о возможной распродаже, из «Локомотива» пока ушел только один основной игрок — Гжегож Крыховяк. При этом клуб продолжает вести работу на трансферном рынке, и предпочтение отдается РПЛ.

Вслед за Наиром Тикнизяном состав «Локо» может пополнить еще один представитель ЦСКА. Речь о Константине Марадишвили. Как уже писал «СЭ», его не устраивает зарплата в армейском клубе. Сторона футболиста готова сменить команду, сумма отступных — 10 миллионов евро.

Стиль игры и сильные стороны

Анализируя действия Марадишвили, мы брали за основу его игру в сезоне-2020/21. Просто потому, что в этом чемпионате он провел на поле пока всего 37 минут.

Марадишвили — игрок центра поля с оборонительными функциями. В прошлом сезоне ему доверяли как Виктор Гончаренко, так и Ивица Олич. При них хавбек показал мощный прогресс и стал игроком основы ЦСКА.

По итогам прошлого сезона Марадишвили вошел в топ-5 игроков РПЛ по количеству отборов в среднем за матч (2,3). Сразу 74% попыток отбора в его исполнении оказались успешными. Он отлично читает игру: помимо отборов, он удачно действовал на перехватах — в среднем по 1,8 за матч. Это также один из самых высоких показателей в РПЛ сезона-2020/21.

Если говорить о передачах, то здесь Марадишвили есть куда расти. В прошлом году он показал довольно средние цифры: 42 передачи в среднем за игру при точности 77%. У топовых исполнителей на аналогичной позиции около 60 передач в среднем за игру, а точность составляет более 80%.

При наличии подстраховки Марадишвили любит подключаться к атакам. Из зоны полуфлангов он ищет партнеров тонкими передачами, но в обводку практически не идет. Константин уверенно чувствует себя в единоборствах, хотя не обладает выдающимися габаритами (рост — 179 см, вес — 70 кг). В прошлом сезоне он выходил победителем в 9 из 16 единоборств в среднем за матч. Это на уровне лучших опорников РПЛ. Так, например, показатели Вильмара Барриоса по текущему сезону — 8 из 14.

Почему Марадишвили так мало играет в ЦСКА

В том, что Марадишвили потерял место в основе армейцев, косвенно виноват «Локомотив». Именно из стана железнодорожников в ЦСКА пришел Максим Мухин, который по функционалу во многом дублирует Марадишвили.

Мухин в прошлом сезоне ворвался в основу «Локо» и даже попал в состав сборной на Евро-2020. Поэтому он считается чуть более талантливым, нежели Марадишвили. К тому же Константин на два года старше Мухина (21 год и 19 лет соответственно).

Алексей Березуцкий, возглавив ЦСКА перед началом сезона, решил сделать ставку на более молодого и распиаренного новичка. А Марадишвили, показавший серьезный прогресс в прошлом сезоне, оказался на скамейке запасных. Для футбольного развития игрока и его карьеры это большая проблема, и желание сменить команду вполне понятно.

Сможет ли он усилить «Локо»?

С уходом Крыховяка в «Локомотиве» сейчас остались трое игроков, способных закрыть опорную зону: Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Станислав Магкеев. А учитывая то, что Магкеев сейчас чаще играет в центре защиты, остаются всего двое.

По сравнению с ними Марадишвили даже чуть более атакующий футболист — у него выше показатели по ударам, обводкам и ключевым передачам.

Сравнительная статистика.

Возможный приход Марадишвили точно пойдет на пользу «Локо». С ним в центре поля у железнодорожников появятся выбор и возможность варьировать состав. Даже не являясь атакующим игроком, Константин сильнее тех исполнителей, что есть сейчас в распоряжении Марко Николича (если говорить о созидании). Вопрос только в цене: 10 миллионов евро отступных за него — слишком большая сумма.