Известный комментатор, телеведущий и продюсер — о матче в Лестере и сегодняшнем и завтрашнем днях красно-белых.

Ничего хорошего от матча с «Лестером» не ждал

— Ожидал такого расклада или думал, что после тяжелых ударов в чемпионате «Спартак» продолжит тонуть? — поинтересовался я у Набутова, набрав его питерский номер.

— Признаюсь, после безвольных матчей с «Зенитом» и «Ростовом» ничего хорошего не ждал и от поездки в Англию. Думал, что уж дома «Лестер» без особых усилий повторит сценарий московской встречи. А уж когда узнал состав «Спартака», то тут вообще все сомнения отпали.

— Ты имеешь в виду отсутствие в нем Ларссона, который еще недавно был заводилой в атаке «Спартака»?

— Прежде всего. Да, Ларссон скис. Но ведь не он один. Соболев тоже не блещет последнее время. Да и Бакаев с Зобниным выглядят неважно, хотя Карпин им продолжает доверять.

— Интересно, в таких матчах ты, как патриот отечественного футбола, все-таки болеешь за «Спартак» или для коренного питерца и фаната «Зенита» это непозволительно?

— Ну и вопрос! Скажу так — я за хорошую игру. Даже если ее показывает «Спартак».

— Но сейчас, отмечая эту ничью как шаг к выходу из очередного кризиса, «Спартак» вновь не обошелся без упреков. На сей раз — в том, что он сделал ставку на оборону, выставив так не любимый всеми «автобус».

— Считаю, что Руй Витория выбрал самый оптимальный вариант. Мы же видели в Москве, как англичане наказали «Спартак» за разрывы между защитой и средней линией. Что позволило Даке оказываться за спиной брошенного на произвол судьбы Рассказова. В Лестере же в обороне все было компактно, что лишило соперника свободных зон. А тройке защитников — Кофрие, Джикии и Жиго — успевали помогать Зобнин с Игнатовым. И на сей раз, проявив выдержку, Витория не стал метаться в поисках других тактических вариантов.

Романцев тысячу раз прав

— Удивляюсь, как, несмотря на такие передряги, португалец продолжает сохранять потрясающее спокойствие и выдержку. Этим он тебе не напоминает нашего Штирлица?

— Скорее, Витория больше похож на эдакого домашнего деда в тренировочных штанах, ожидающего зимы, когда можно будет перевести дух. Не исключаю, что сохранять спокойствие ему позволяет серьезная поддержка в руководстве клуба. А значит, еще не все потеряно.

— При этом даже если и попросят на выход, то Руй все равно вернется домой не пустой. Неустойку-то никто не отменял.

— Не будем о грустном и о деньгах в чужом кармане. По крайней мере, Руй держится с достоинством и уверенностью, которые футболисты чувствуют. Что мы в первой тайме и увидели. Ведь до перерыва хозяева отметились лишь дальним выстрелом Сумаре в перекладину. А герой московского матча Дака и его партнер по атаке Ихеаначо были в тени.

— Может, держа в уме первую встречу, они верили, что уж во втором тайме все пойдет по их сценарию?

— Не думаю — это не в характере англичан. Просто «Спартак» предложил вязкий, неудобный для них футбол. А тут еще и гол Мозеса подоспел. Здесь все здорово сделал Игнатов, идеально выложивший мяч под удар нигерийцу. И хотя вокруг него была россыпь защитников «Лестера», Мозес был безупречен.

— Ответный гол через шесть минут не был следствием спартаковской эйфории? Виктор Маслов в свое время говорил, что гол, пропущенный со стандартного положения, — признак недостатка класса команды.

— Возможно, великий тренер и был прав. Но в данном случае налицо отсутствие элементарной собранности у Соболева, из-под которого после подачи углового нанес головой удар Амарти. Не случись этого, «Лестер» ближе к концу стал бы больше атаковать, создавая возможность для спартаковских контратак. А там, глядишь, появилась бы возможность забить.

— И все-таки во втором тайме «Спартак» не остался без везения.

— Если ты о пенальти, то здесь я бы прежде всего отметил Селихова, которого не сумел переиграть Варди. Слава богу, как во встрече «Зенита» с «Ювентусом», арбитр не назначил повторный удар. Кстати, Мозес заработал 11-метровый на ровном месте, пытаясь отобрать мяч у Лукмана. Тысячу раз прав Олег Романцев, который считает, что нельзя в штрафной вступать в борьбу с игроком, владеющим мячом.

Жаль, что у Селихова не срослось с «Зенитом»

— Кто понравился в «Спартаке»?

— Прежде всего Селихов, сумевший прийти в себя после ошибки с «Ростовом». Помню, как на него, еще 16-летнего паренька, положил глаз «Зенит». Жаль, что не срослось... Полностью развеял мои предматчевые сомнения Игнатов, в свой 21 год показавший зрелую, разумную игру. С каждым матчем растет и Литвинов. А вот Промес с Соболевым продолжают разочаровывать.

— Как думаешь, не вспоминает о Дзюбе в такие моменты Леонид Федун, который с легкостью отпустил спартаковского воспитанника в «Зенит»?

— Очевидно, что атаке «Спартака» нужен лидер, который вел бы ее вперед не от случая к случаю. А то, что это ему по силам, Артем уже доказал и в «Зените», и в сборной благодаря именно спартаковскому характеру. Возможно, сейчас Леонид Арнольдович и вспоминает об этом. Хотя чужая душа — потемки. Да и столько времени с той поры прошло...

— Каким тебе видится будущее «Спартака» после «Лестера» в чемпионате и Лиге Европы?