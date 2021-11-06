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«Витория похож на домашнего деда в тренировочных штанах, ожидающего зимы, чтобы перевести дух». Кирилл Набутов — о ситуации в «Спартаке»

Александр Львов
Александр Львов
Обозреватель
Сегодня, 10:30
Руй Витория и Джордан Ларссон. Фото Global Look Press
Руй Витория и Джордан Ларссон. Фото Global Look Press
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Известный комментатор, телеведущий и продюсер — о матче в Лестере и сегодняшнем и завтрашнем днях красно-белых.
4&nbsp;ноября. Лестер. &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Спартак» сделал выводы из прошлых ошибок и увез из Англии ничью. Но от его игры было неловко

Ничего хорошего от матча с «Лестером» не ждал

— Ожидал такого расклада или думал, что после тяжелых ударов в чемпионате «Спартак» продолжит тонуть? — поинтересовался я у Набутова, набрав его питерский номер.

— Признаюсь, после безвольных матчей с «Зенитом» и «Ростовом» ничего хорошего не ждал и от поездки в Англию. Думал, что уж дома «Лестер» без особых усилий повторит сценарий московской встречи. А уж когда узнал состав «Спартака», то тут вообще все сомнения отпали.

— Ты имеешь в виду отсутствие в нем Ларссона, который еще недавно был заводилой в атаке «Спартака»?

— Прежде всего. Да, Ларссон скис. Но ведь не он один. Соболев тоже не блещет последнее время. Да и Бакаев с Зобниным выглядят неважно, хотя Карпин им продолжает доверять.

— Интересно, в таких матчах ты, как патриот отечественного футбола, все-таки болеешь за «Спартак» или для коренного питерца и фаната «Зенита» это непозволительно?

— Ну и вопрос! Скажу так — я за хорошую игру. Даже если ее показывает «Спартак».

Руй Витория и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Следующий тренер «Спартака» будет понимать, что он идет на суицидальную работу — сложную и недолгую». Геркус — о нестабильности красно-белых

— Но сейчас, отмечая эту ничью как шаг к выходу из очередного кризиса, «Спартак» вновь не обошелся без упреков. На сей раз — в том, что он сделал ставку на оборону, выставив так не любимый всеми «автобус».

— Считаю, что Руй Витория выбрал самый оптимальный вариант. Мы же видели в Москве, как англичане наказали «Спартак» за разрывы между защитой и средней линией. Что позволило Даке оказываться за спиной брошенного на произвол судьбы Рассказова. В Лестере же в обороне все было компактно, что лишило соперника свободных зон. А тройке защитников — Кофрие, Джикии и Жиго — успевали помогать Зобнин с Игнатовым. И на сей раз, проявив выдержку, Витория не стал метаться в поисках других тактических вариантов.

Дмитрий Аленичев. «Реал» возвращал Зидана — почему бы «Спартаку» не вернуть Аленичева с Титовым?" Мнение Романцева

Романцев тысячу раз прав

— Удивляюсь, как, несмотря на такие передряги, португалец продолжает сохранять потрясающее спокойствие и выдержку. Этим он тебе не напоминает нашего Штирлица?

— Скорее, Витория больше похож на эдакого домашнего деда в тренировочных штанах, ожидающего зимы, когда можно будет перевести дух. Не исключаю, что сохранять спокойствие ему позволяет серьезная поддержка в руководстве клуба. А значит, еще не все потеряно.

— При этом даже если и попросят на выход, то Руй все равно вернется домой не пустой. Неустойку-то никто не отменял.

— Не будем о грустном и о деньгах в чужом кармане. По крайней мере, Руй держится с достоинством и уверенностью, которые футболисты чувствуют. Что мы в первой тайме и увидели. Ведь до перерыва хозяева отметились лишь дальним выстрелом Сумаре в перекладину. А герой московского матча Дака и его партнер по атаке Ихеаначо были в тени.

— Может, держа в уме первую встречу, они верили, что уж во втором тайме все пойдет по их сценарию?

— Не думаю — это не в характере англичан. Просто «Спартак» предложил вязкий, неудобный для них футбол. А тут еще и гол Мозеса подоспел. Здесь все здорово сделал Игнатов, идеально выложивший мяч под удар нигерийцу. И хотя вокруг него была россыпь защитников «Лестера», Мозес был безупречен.

Руй Витория. «Витория — заложник ситуации. А у Гисдоля проседает центр обороны». Булатов — о «Спартаке» и «Локомотиве»

— Ответный гол через шесть минут не был следствием спартаковской эйфории? Виктор Маслов в свое время говорил, что гол, пропущенный со стандартного положения, — признак недостатка класса команды.

— Возможно, великий тренер и был прав. Но в данном случае налицо отсутствие элементарной собранности у Соболева, из-под которого после подачи углового нанес головой удар Амарти. Не случись этого, «Лестер» ближе к концу стал бы больше атаковать, создавая возможность для спартаковских контратак. А там, глядишь, появилась бы возможность забить.

— И все-таки во втором тайме «Спартак» не остался без везения.

— Если ты о пенальти, то здесь я бы прежде всего отметил Селихова, которого не сумел переиграть Варди. Слава богу, как во встрече «Зенита» с «Ювентусом», арбитр не назначил повторный удар. Кстати, Мозес заработал 11-метровый на ровном месте, пытаясь отобрать мяч у Лукмана. Тысячу раз прав Олег Романцев, который считает, что нельзя в штрафной вступать в борьбу с игроком, владеющим мячом.

Александр Селихов отразил пенальти в&nbsp;матче &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (1:1). Селихов — герой матча в Лестере. Провел всего третий матч в году и, кажется, окончательно отправил Максименко в запас

Жаль, что у Селихова не срослось с «Зенитом»

— Кто понравился в «Спартаке»?

— Прежде всего Селихов, сумевший прийти в себя после ошибки с «Ростовом». Помню, как на него, еще 16-летнего паренька, положил глаз «Зенит». Жаль, что не срослось... Полностью развеял мои предматчевые сомнения Игнатов, в свой 21 год показавший зрелую, разумную игру. С каждым матчем растет и Литвинов. А вот Промес с Соболевым продолжают разочаровывать.

— Как думаешь, не вспоминает о Дзюбе в такие моменты Леонид Федун, который с легкостью отпустил спартаковского воспитанника в «Зенит»?

— Очевидно, что атаке «Спартака» нужен лидер, который вел бы ее вперед не от случая к случаю. А то, что это ему по силам, Артем уже доказал и в «Зените», и в сборной благодаря именно спартаковскому характеру. Возможно, сейчас Леонид Арнольдович и вспоминает об этом. Хотя чужая душа — потемки. Да и столько времени с той поры прошло...

— Каким тебе видится будущее «Спартака» после «Лестера» в чемпионате и Лиге Европы?

— Точно не таким мрачным, как и многим до матча с англичанами. Ведь, как известно, надежда умирает последней!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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