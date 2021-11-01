Рубрика «Спросите у Романцева».

Что порадовало в октябрьских вопросах, прилетевших уважаемому тренеру в конце месяца, так это отсутствие среди них уже привычного — о состоянии его здоровья. Видно, появление на «Открытие Банк Арене» и переписка с читателями «СЭ» вселили уверенность в то, что особого повода тревожиться за состояние Олега Ивановича нет. И, как в былые времена, умения держать удар он не потерял.

Конечно, не все темы пришлись ему по вкусу, а некоторые и просто вызывали раздражение. Но профессиональная закалка, научившая держать себя в руках, сказалась и здесь.

«Мой «Спартак» был богат игрой и болельщиками»

Алексей Ларкин: Владимир Быстров сказал, что готов окунуться и возглавить «Спартак». Как считаете, надо ли ему доверить клуб и справится ли он?

— Сейчас многие готовы «окунуться» в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет «Спартак». Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что?

Павел Бизгаев: Олег Иванович, назовите самого талантливого игрока «Спартака» после того, как вы покинули клуб. И играл бы он в вашем «Спартаке»?

— В «Спартаке» моих времен цвета клуба защищали не просто талантливые игроки, а те, для кого он был родным домом. Среди тех, кто прошел через команду потом, были интересные футболисты — и россияне, и легионеры. Но выделить кого-то одного не могу — не хватало им того куража, отдачи. Эти качества всегда отличали моих ребят. Вот и в нынешнем «Спартаке» вроде бы хватает тех, кто не обделен талантом, — Бакаев, Соболев, Ларссон, Понсе, Ломовицкий. Но то вспыхнут в одном-двух матчах, то вдруг гаснут. А все потому, что недорабатывают в тренировках, не выкладываются в них на все сто. Отсюда перепады в игре и провалы. Значит, так и останутся в середняках, подающих надежды. Так что извините, Павел, назвать никого из них не могу. Потому что с болью вспоминаю, каким талантом наделил Господь Артема Безродного — умница, с ударом, с шикарным пасом. В Европе мог бы в классной команде заиграть. А в жизни с собой совладать не сумел. Но это его выбор. Жаль...

Алексей Ларкин: Хорошо ли для чемпионата, где явный гегемон обыгрывает серебряного призера 7:1? Или должна быть более серьезная конкуренция?

— Не думаю, что поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала» позволяют считать «Зенит» гегемоном. Хотя с тем, что команда Семака по составу и организации игры выделяется среди остальных, трудно не согласиться. Но не настолько, чтобы в Питере уже сейчас могли заказывать чемпионский банкет. Что касается конкуренции в чемпионате, то только она делает его зрелищным, динамичным, заставляя расти его участников. Возьмите Англию, где бьются за титул такие гиганты, как «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль». И каждый их матч — настоящий спектакль с непредсказуемым концом! Футбольный переполох сейчас в Испании, где после спада «Барселоны» спор с «Реалом» ведут «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Бетис». Чего не скажешь о Португалии или Франции — там борьбу за титул ведут все те же клубы. Так что, уважаемый Алексей, я, как и вы, двумя руками за конкуренцию в нашем чемпионате. Кстати, в советском футболе, несмотря на мощь клубов из Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Еревана, она была. Потому обладателями чемпионского золота и Кубка страны становились луганская «Заря» и минское «Динамо», «Днепр» и донецкий «Шахтер». И каких ребят они давали нашему футболу! Эх, было время...

Сергей Невский: Олег Иванович, вопрос из Питера от болельщика «Зенита». Как вы считаете, наступил ли закат эры «Спартака»? Прошло время, когда финансово не было конкурентов у «Спартака»? И в этом ли причина его падения?

— Спасибо за сочувствие, которое всегда было у болельщиков «Зенита» к «Спартаку». А еще спасибо за то, что именно от вас узнал про время, когда у «Спартака» не было конкурентов по части финансов. Откуда вы это взяли? К сожалению, в мои времена наш клуб не был богатым. Ведь за ним не стояло какое-то министерство или промышленный гигант. И зарплаты игроков были намного скромнее, чем, скажем, в ЦСКА или «Динамо», где футболистам присваивались воинские звания. Но главным нашим богатством была игра и любовь болельщиков, чем мы очень дорожили. Что касается «заката эры» и «причины падения «Спартака», то даже разгромное поражение в Питере — не повод для панихиды. А вам, Сергей, как преданному болельщику «Зенита» я бы посоветовал никогда не считать деньги в чужом кармане. Особенно если они там есть.

«Не стреляйте в пианиста!»

Валерий Севидов: Олег Иванович, почему «Зенит», имея такие неограниченные финансовые ресурсы и возможность покупать лучших футболистов, второй год подряд занимает в Лиге чемпионов позорное для себя и всего российского футбола последнее место в группе?

— Ну вот, опять о деньгах! Хорошо хоть, теперь «Зенита». Не люблю я это. Ведь давно и хорошо известно, что в футбол играют не деньги, а люди. Ну да ладно — каждому свое. Не думаю, что все так мрачно. Да, «Зенит» дважды уступил «Челси» и «Ювентусу». Но в борьбе, проявив характер и стремление навязывать клубам европейской элиты свою игру. Значит, еще не вечер. А потому пока проиграна только битва, но не сама война. Видно, что «Зенит» растет. А вместе с ним и Семак. Так, в Лондоне он рискнул — вместо травмированного Ловрена перевел в оборону Барриоса, что позволило сохранить баланс этой линии. В сравнении с прошлым сезоном интереснее заиграли Ерохин с Кузяевым, на ходу Азмун, стопроцентно удачной стала покупка Клаудинью. Считаю, что «Зенит» не должен был проигрывать дома «Ювентусу». Но, как и в Лондоне, роковой стала обидная ошибка в концовке, которых соперники такого уровня не прощают. Говорю не для того, чтобы признать это поражение «достойным» — для меня таких определений не существует. И согласен с Георгием Ярцевым, считающим, что нынешний «Зенит» совсем не тот, каким его видели год назад в Европе. Но, к сожалению, в России у него нет столько классных соперников, во встречах с которыми в своих чемпионатах его противники по евротурнирам закаляют и оттачивают игру.

Алексей Ларкин: После матча с «Динамо» появилась проблема: три центральных спартаковских защитника не успевали за быстрыми нападающими — им регулярно забрасывали мяч за спину. Потом случился «Лестер» и покер Даки, а «Зенит» даже отошел от своей обычной игры и выпустил быстрого Мостового. Как можно решить эту проблему, что делать «Спартаку» с защитниками, чтобы быстрые нападающие регулярно не оказывались у них за спиной?

— Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота. После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства, это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме. Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый, защитник без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!

«Каждый сезон начинаю с верой в то, что «Спартак» станет первым»

Владимир Аксенов: Как относитесь к обращению Егора Титова к ветеранам создать новый «Спартак», изменив одну букву в названии? Может быть, стоит дать второй шанс Аленичеву и Титову? По силам ли им сейчас возглавить «Спартак»?

— Первый вопрос — без комментариев: не терплю обсуждения нефутбольных тем. Что касается второго шанса для Аленичева и Титова, то не вижу здесь ничего необычного. И не надо вспоминать о том, что в одну реку... Вон Зидан по второму разу в такую бурлящую реку, как «Реал», входил. И выплыл! Так что если бы поинтересовались моим мнением по поводу возвращения Димы и Егора, то я бы не раздумывая дал добро. И прежде всего потому, что они свои — спартаковские, с опытом, уже успели набить синяков и шишек. А там пусть Леонид Арнольдович решает.

Игорь Лаврентьев: Как считаете, нужно ли было увольнять Руя Виторию после 1:7 от «Зенита»? Как бы вы поступили на месте Федуна?

— Начну со второго вопроса. Я тренер, а потому на месте Федуна никогда не буду. Не думаю, Игорь, что своей любознательностью вы хотите меня поссорить с Леонидом Арнольдовичем. А потому можете считать это еще и ответом на первый вопрос. Что касается счета 1:7, то я даже не могу представить, какой это стресс для любого тренера. К счастью, меня в этом плане футбольный бог миловал. А вот почти с таким же счетом «Зенит» в Ленинграде мне обыгрывать доводилось. Причем в первом же своем сезоне в «Спартаке». Сережа Родионов тогда три гола забил. А еще пару Шмаров с Черенковым. Я потом по Невскому еще долго гордый ходил. А сейчас, после 1:7, даже не знаю, как в Питере и появиться.

Анатолий Скрыльников: Если бы была возможность усилить нынешнюю команду тремя игроками из «Спартака» 1990-х — начала 2000-х, кого бы выбрали?

— Судя по 1:7 от «Зенита», можно было бы и дублем сыграть. Хуже бы точно не получилось! И прежде всего потому, что они жили «Спартаком» и дорожили его именем.

Геннадий Алферов: Верите, что «Спартак» снова станет чемпионом при Федуне?

— Как и любой болельщик «Спартака», каждый сезон начинаю с верой в то, что уж на сей раз мы станем первыми. А когда становится ясно, что это очередной миф, начинаешь думать: может, и Федуну стоит свою власть наконец применить и жестко спросить с футболистов? Причем и с тех, кто в состав не всегда попадает. Спросить: почему они, имея совсем не грошовые контракты, не могут или не хотят составить конкуренцию тем, кто играет, а спокойно отсиживаются себе в тылах? Вспоминаю, как еще во времена Бескова мы проиграли в Кемерово. Понимая, что разноса не миновать, на разборе ребята рассаживались подальше от макета, где должен был появиться Константин Иванович. Последним в комнату зашел Гладилин, который из-за перебора карточек эту игру пропускал, и сразу же пошутил: «Ну что попрятались? Теперь поняли, как без меня на поле выходить?» И спокойно присел в первом ряду. Тут как раз Бесков входит. И первым делом на Глашу, как звали Гладилина в команде, наезжает: «А ты что как барин расселся? Ведь в том, что мы проиграли, твоя вина — насобирал карточек и ушел в сторону!» И все два часа потом Гладилина как главного виновника поражения поминал. «А всем остальным должно быть стыдно, что не смогли создать такую конкуренцию, которая бы позволяла «Спартаку» сохранять свое лицо в любых ситуациях. И я разберусь — не смогли вы этого сделать или не захотели», — напоследок бросил в сердцах Константин Иванович.

Уже став тренером, случалось, потом я вспоминал эти слова. И когда вы, Геннадий, задали свой вопрос, вспомнил о них и сейчас.

«1:7 должны закалить Максименко»

Александр Иванов: Олег Иванович, как в ваше время реагировали на подобные поражения, как в Питере? Был ли какой-то ритуал или секрет, чтобы встряхнуть команду?

— Для нас любое поражение было ударом. Даже на сборах, где любую неудачу можно было объяснить «игрой на фоне усталости» или «невысокой мотиваций». Не могу представить состояния Витории после питерского позора. Я бы еще подумал — выходить мне из раздевалки или остаться в ней до утра. Думаю, после всего случившегося прежде всего надо поговорить с игроками, выслушать мнение каждого, почувствовать их реакцию на произошедшее, а уж потом принимать какие-то решения. Других вариантов не вижу. Возможно, у Витории уже есть какой-то опыт возвращения команды в игру после такого удара. Мне он, к счастью, не пригодился.

Кирилл Воробьев: Что происходит с Максименко, который считался суперперспективным, а теперь один худших в России?

— Как известно, вратарь — половина команды. И если она развалилась, то какими бы талантами он ни обладал, спасти ситуацию ему не под силу. В такую историю попал с «Зенитом» и Максименко. Ему до Питера уже шесть мячей «Лестер» и «Динамо» забили. А здесь сразу целых семь! Вот и пошли разговоры. Я вспоминаю, сколько раз нас Дасаев в тяжелейших матчах вытаскивал. А когда, случалось, он ошибался, то я его всегда успокаивал — мол, ничего, сейчас все поправим. И в ответ забивали. Максименко появился в воротах «Спартака» в непростые для клуба времена, которые должны закалить его, сделать тверже и мудрее. Но для этого надо пережить и эти 1:7. Во вратарской жизни такое случается. Пусть почитает, как второй раз рождался в игре великий Яшин, которого после чемпионата мира в Чили буквально втоптали в грязь.

Олег Костров: Хоть кто-то из нынешнего состава «Спартака» заиграл бы в вашей команде 1990-х?

— Частично эта тема уже всплывала в других вопросах. Извинюсь за прямоту, но из тех, кто принес позор «Спартаку» в Питере, — никто! Не могу понять, как можно перед игрой, собираясь в круг, обниматься и кричать: «Давай-давай!» — а потом так безвольно взять и развалиться. Еще и еще раз повторю: все дело в работе на тренировках, в требовательности к себе, в стремлении не уступить любому сопернику. В мое время убеждать в этом никого не приходилось.

Олег Васильев: Какие недочеты в тактической работе Витории вы видите? Что бы вы поправили?

— Никогда не давал ни оценки, ни советов работе коллег. У каждого тренера свое видение футбола и понимание профессии. И если, задавая этот вопрос, вы, Олег, держите в уме все те же питерские 1:7, то в этой встрече игроки «Спартака» были не готовы абсолютно во всех отношениях. Характерная деталь, что они даже не кричали друг на друга, что обычно случается в матчах, которые складываются не в твою пользу, но ты хочешь все переломить. Поверьте, это говорит о многом.

Роман Коренев: Георгий Ярцев сказал, что быстрый гол в Неаполе расслабил хозяев, сыграв с ними злую шутку. Могло ли нечто похожее произойти и со «Спартаком» во встрече с «Лестером»?

— Возможно, с «Наполи», который во многом превосходит «Спартак», так и было. С англичанами, думаю, все пошло по-другому. «Лестер» — опытный боец, который у себя бьется с «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулем». Вот почему, даже пропустив второй мяч, он не запаниковал, а продолжил искать слабые места соперника. И перед самым перерывом «Спартак» любезно предоставил ему эту возможность, наделав и во втором тайме кучу ошибок в центре обороны. Так что здесь дело не в быстром голе Соболева, заставившем поверить в легкую победу. Несмотря на обидное поражение, даже оно показало: играть с «Лестером» можно.

Федор Рогов: После поражения в Питере на пресс-конференции Виторию спросили, не собирается ли он подать в отставку. Этично ли журналисту задавать такой вопрос?

— Это его дело. Был один любознательный репортер, который на пресс-конференциях всегда садился в первом ряду. И после неудач настойчиво интересовался, не собираюсь ли я уходить из «Спартака». А однажды случился и вовсе курьезный случай, когда после нескольких крупных побед мы 2:0 обыграли «Торпедо». Но все равно нашелся умелец, спросивший, не хочу ли я уйти в отставку. «Вы, наверное, не в курсе, что «Спартак» сегодня выиграл», — удивился я вопросу. «Знаю. Но что-то вы сегодня маловато забили», — бодро ответил молодой человек. И такое случалось. А если серьезно, то есть такое понятие, как журналистская этика. А она по нынешним временам у каждого своя. Что касается тренера, то в силу специфики профессии он всем и всегда обязан. Таков его крест!

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Не потому, что не могу, — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш,

Олег Романцев!

P. S. Я задал все вопросы еще до матча с «Ростовом», в котором красно-белые упустили победу на последней минуте. А после встречи еще раз связался с Романцевым, и диалог вышел коротким. «Олег Иванович, что-то новое к нашей беседе эта игра подсказала?» — «Львович, а ты сам не видел?»