Выиграл Кубок УЕФА в Москве, помогал Конте, тренировал будущих чемпионов Европы. Что нужно знать о потенциальном тренере «Спартака»

Кто такой Паоло Ваноли.

Итальянский вариант

Сначала — вводные данные. Как стало известно «СЭ» из источников в Италии, на случай замены Руя Витории по результатам первой части сезона красно-белые контактируют с Паоло Ваноли, который долгое время работал одним из ассистентов Антонио Конте. Подобная информация уже появлялась в соцсетях. Конте сейчас возглавил «Тоттенхэм», но Ваноли в его штаб не вошел.

Речь идет о назначении в январе. При этом кандидатуру 49-летнего специалиста, с которым в столицу России могут прибыть еще несколько тренеров с Апеннин, лоббирует не Франко Камоцци, близкий к акционерам московского клуба, а известный агент Андреа д'Амико. В последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартак».

«Общался с Паоло сегодня утром. Футбольные дела не обсуждали, говорили о семье. Никогда не лезу в работу брата, не даю никаких советов. Но про Россию ничего ни разу не слышал. А вот про «Тоттенхэм» он говорил. Туда сватают Антонио Конте, а брат с ним работал, — сказал в интервью «СЭ» сразу после появления самой первой информации об интересе красно-белых брат тренера — работающий сейчас в Словении Родолфо Ваноли.

On this day in 1999 @ParmaCalcio_en won their second UEFA Cup, and fourth European trophy, defeating Marseille 3-0 thanks to goals from @SaoPauloFC_eng manager Hernan @Crespo and @Inter_en assistant coach Paolo Vanoli. ??? What a star studded line-up! #Parma #UEFACup #SerieA pic.twitter.com/6ia6sYlbPa — The Gentleman Ultra (@GentlemanUltra) May 13, 2021

Не правда ли, что-то напоминает? Массимо Каррера тоже работал с Конте, однако в «Челси» тренеру разрешили взять ограниченное число помощников, и будущий главный тренер красно-белых оказался лишним. При этом, как позже рассказывал Конте, он рекомендовал Карреру на пост главного тренера сборной Италии, однако тот, не имея опыта самостоятельной работы, отказался. А потом случилась ставшая легендарной история спартаковского триумфа.

Московский финал

49-летний Ваноли, родившийся в Варезе, — бывший футболист, один из самых ярких моментов в карьере которого случился в Москве. Речь о финале Кубка УЕФА-1999, который увенчался уверенной победой «Пармы» над «Марселем». Тогда под началом Альберто Малезани собралось настоящее созвездие с Джанлуиджи Буффоном, Лилианом Тюрамом, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном, Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо.

Чтобы понять глубину состава той команды, достаточно сказать, что на скамейке запасных московский финал начали Абель Бальбо и Фаустино Асприлья. Зато на поле был Ваноли, который мог сыграть слева как средней линии, так и в обороне. И второй гол «Пармы» — на его счету. Паоло даже в чем-то уникален, ведь в том же сезоне он отметился взятием ворот в выигранном финале Кубка Италии, а год спустя в этом же турнире — уже после перехода в «Фиорентину» — отправил бывших одноклубников в нокаут победным ударом на 87-й минуте.

Belgium beat Italy 3-1 in a friendly in 1999. Paolo Vanoli scored the Italy goal... what a strike! #BELITA pic.twitter.com/HNEYNsyWdn — Football Remind (@FootballRemind) July 2, 2021

При этом Ваноли не был звездой. Три упомянутых трофея и еще Суперкубок Италии — вся коллекция призов. В сборной Италии у Ваноли два матча. Перед Евро-2000 в контрольной встрече он дебютировал с гола в ворота Бельгии, но продолжения в команде Дино Дзоффа не последовало. В последние годы карьеры Паоло попробовал себя за границей — в «Рейнджерс», где отметился курьезным автоголом, и греческом «Атромитосе», а закончив играть, посвятил себя тренерской работе.

? | #OnThisDay in 2003, Paolo Vanoli scored this own goal against @OfficialDAFC...



Tag a mate who's done the same! pic.twitter.com/Hhwk76Bp1k — SPFL (@spfl) December 14, 2016

Специалист по обороне

Большая часть тренерской карьеры Ваноли прошла в сборных, где он начинал с должности ассистента в команде U-16. Специалист поступательно двигался до состава U-19, попробовав себя как в должности помощника, так и главного тренера. В 2013-м Паоло входил в штаб Даниэле Дзоррато и в финале первенства Европы U-17 проиграл в серии пенальти сборной России под началом Дмитрия Хомухи. Головина, Баринова, Жемалетдинова и Митрюшкина он точно запомнил.

Пик карьеры Ваноли на юношеском уровне в качестве главного тренера — финал первенства Европы U-19 в 2016-м. Тогда в группе Италия оставила позади хозяев турнира немцев, в полуфинале прошла Англию, однако в сражении за титул была разгромлена Францией с Кильяном Мбаппе (0:4). В той команде Ваноли, игравшей по схеме 4-4-2 с двумя опорниками, за центр поля отвечали будущие победители Евро-2020 — Николо Барелла и Мануэль Локателли.

Потом тренера позвали в главную сборную Италии, которую возглавлял Джан Пьеро Вентура. А еще через год пришло приглашение из Лондона, где выигравший с «Челси» чемпионский титул Антонио Конте получил новый контракт и возможность расширить свой штаб. В Лондоне Ваноли был ассистентом главного, а уже в «Интере» получил должность, которая по версии Transfermarkt официально именовалась «тренер по развитию техники».

Правда, английские СМИ, вспоминая Паоло перед недавним назначением Конте в «Тоттенхэм», дружно отмечали роль помощника в построении игры в обороне. Об этом говорил и сам Ваноли, когда «Интер», за который он болел с детства, после завоевания скудетто устроил специальную пресс-конференцию, чтобы отметить вклад членов штаба Конте.

Former Rangers defender Paolo Vanoli joins Antonio Conte's Inter staffhttps://t.co/DhtBrQx4wp pic.twitter.com/isfbvE0EtF — Football Scotland (@Football_Scot) July 8, 2019

«Красота этой работы — в дебатах, — признался тогда Ваноли. — Между членами тренерского штаба всегда есть какие-то дискуссии. Моя работа — следить за фазой защиты: мне нужно улучшать людей. Играть тройкой сзади непросто, нужно усвоить множество концепций. Наша задача — научить всех одинаково. Наибольшее удовлетворение приходит, когда выходят футболисты, которые, возможно, не так много играли, и играют очень хорошо».

Если проецировать эти фразы, а также биографию Ваноли на «Спартак», получается любопытный вариант. Специалист, который умеет работать с молодежью и развивать футболистов, да еще и досконально знает игру в три центральных защитника. Схему, с которой работал Доменико Тедеско и к которой исходя из подбора исполнителей приходит Руй Витория. Третий центральный полузащитник против «Лестера» и два футболиста в атаке — последний штрих. Возможно, как раз перестройка позволит португальцу вывести красно-белых из кризиса и отработать оставшийся до конца года отрезок так, что тема отставки уйдет на второй план. Но если все будет плохо, итальянский кандидат уже имеется.