Валерий Газзаев: «Надо менять не тренера сборной, а систему развития футбола в России!»

О провальном выступлении российских клубов и сборной в Европе рассуждает знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

— Мы с вами общались в прошлый раз после двух туров Лиги чемпионов и Лиги Европы, и с тех пор ситуация не изменилась. Побед у России по-прежнему нет, хотя прошло уже 16 матчей групповых турниров. Плюс сборную разгромили в Сербии. Кто во всем этом виноват и что делать?

— К огромному сожалению, такого провального выступления у российских команд не было никогда в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы. Очевидно, что мы просто обязаны кардинально поменять систему развития футбола и реформировать весь наш футбол. Отстаем по всем направлениям, неслучайно из года в год наши клубные команды проваливаются в Европе. Просто именно в этот раз ситуация выглядит глубоко провальной. Давно понятно: все поражения на европейской арене носят именно системный характер. По сути, единственное светлое пятно за последние годы — выступление сборной на чемпионате мира-2018.

Мы из года в год наступаем на одни и те же грабли, теряем репутацию и позиции в рейтингах ФИФА и УЕФА. На наш футбол смотрят в Европе со снисходительной улыбкой, никто не воспринимает его всерьез. Однако в этой ситуации виноваты только мы сами. Великий пианист Денис Мацуев недавно в одном из интервью назвал европейский футбол на фоне нашего «другой галактикой». Но я с ним не согласен. Россия — футбольная страна с большими и славными традициями, правопреемница советского футбола, который был уважаем во всем мире (мы становились чемпионами и трижды серебряными призерами чемпионатов Европы, дважды олимпийскими чемпионами, выходили в полуфинал чемпионата мира — это очень весомые достижения). Более того, еще 12-15 лет назад наши клубы выигрывали Кубки УЕФА, выходили в плей-офф еврокубков, побеждали серьезных соперников на европейской арене, а сборная становилась бронзовым призером чемпионата Европы. Но сейчас все эти достижения остались в прошлом.

— А как их вернуть?

— Если хотим, как прежде, добиваться результата, то требования к футболистам и тренерскому штабу должны возрасти. Уступая в определенных игровых качествах и техническом оснащении, мы должны добиваться преимущества за счет другого — высочайшей игровой дисциплины, запредельной самоотдачи, борьбы на каждом участке поля, отличной физической подготовки и тактического кругозора. Но вместо этого наши футболисты порой выглядят на поле как мягкие игрушки. Мне это совершенно непонятно. В таких матчах нельзя искать причины и отговорки!

Еврокубки, помимо прочего, — это еще и футбольный рынок Европы, где практически все на виду и каждый работает не только на успехи команды, но и на свою собственную репутацию, благодаря чему в дальнейшем может получить выгодный контракт и хорошее предложение из сильного клуба.

Игроки должны ждать еврокубков как манну небесную, чтобы показать все свои умения, мастерство, характер, лидерские качества, стремление, перспективу и в корне изменить психологию. Кстати, надо в этом смысле отметить «Локомотив», который единственный из всех наших клубов демонстрирует характер абсолютно в каждой встрече Лиги чемпионов.

— После поражения «Зенита» от «Лацио» Артем Дзюба заявил, что проблема российских команд — в менталитете. Получается, он прав?

— В какой-то степени, да. Но капитан «Зенита» должен сам быть примером в плане правильного менталитета.

Удивляет, когда люди не сражаются на поле, хотя в таких матчах, как Лига чемпионов или Лига Европы, надо буквально зубами цепляться за результат. Вместо этого мы скатились к тому, что уже не думаем о результате и постоянно находим оправдания поражениям. Слышал, как в одной из программ было сказано, что одна из российских команд «заслужила уважение за матч, который проиграла». Но разве можно заслужить уважение проигрышем?!

— В качестве отговорок тренеры постоянно упоминают об усталости из-за перегруженного календаря и коронавируса.

— Но подождите, в таком графике (матчи через 48-72 часа) ведь живут не только наши клубы. Возьмем 4-й тур еврокубков. И «Лацио», и «Атлетико», и «Севилья», и «Фейеноорд» — все проводили матчи национальных чемпионатов на выходных. У всех одни и те же проблемы — есть травмированные, есть зараженные коронавирусом, есть просто заболевшие. Однако они выигрывают, а мы проигрываем. Весь мир сейчас находится в одинаковой ситуации, и никто не жалуется на коронавирус и плотность календаря, потому что все в равных условиях.

Важно правильно готовить футболистов и после каждой игры проводить восстановительные мероприятия. Для тренированного организма два матча в неделю — это нормальное явление, вполне рабочий микроцикл, который при правильном подходе позволяет качественно восстановиться и подходить к каждой встрече в отличном функциональном и психологическом состоянии.

— Вы в позитивном ключе упомянули «Локомотив» как команду, которая навязывала борьбу в каждом матче Лиги чемпионов. В отличие от железнодорожников, «Зенит» и «Краснодар» уже лишились даже формальных шансов на выход в плей-офф турнира. В чем персональные причины неудач каждого из этих двух клубов?

— Для начала скажу о том, что их объединяет. И в «Зените», и в «Краснодаре» руководством созданы практически идеальные условия для достижения результатов. Сейчас много говорят о неудачной работе тренеров, но спрашивать за результаты надо не только с них, но и с игроков. Почему футболисты не несут ответственности? Если они не соответствуют уровню притязаний, от них надо избавляться.

В Петербурге, в частности, сделано все, чтобы команда добивалась самых больших успехов в Европе. Уровень организации футбольного хозяйства в «Зените» сопоставим с лучшими клубами мира. Так какие еще условия нужны?! Поэтому руководство имеет полное право требовать от тренерского штаба и игроков, чтобы команда выступала на топ-уровне.

Есть вопросы и по комплектованию. Давайте вспомним «Зенит», который брал Кубок УЕФА в 2008 году, и сравним его с сегодняшним. Лицо команды Дика Адвоката определяли местные воспитанники, петербуржцы. Мощный русский костяк был и у ЦСКА, который выиграл этот еврокубок тремя годами ранее. Сейчас мы видим в составе «Зенита» по семь-восемь легионеров, и лишь один-два россиянина претендуют на роли лидеров. Любой команде нужен дух и патриотизм, а его носителями являются наши футболисты. С иностранцев же должен быть повышенный спрос — и по качеству игры, и по отношению к делу. Если ты защищаешь честь ФК «Зенит», то должен быть патриотом клуба и города, особенно в престижных матчах на европейской арене.

В этом плане хочу сказать хорошие слова про главного тренера «Локомотива» Марко Николича, который активно взялся за изучение русского и уже дает интервью на нашем языке. Любой легионер, приезжающий в Россию, обязан изучать русский, и это должно быть на уровне не пожелания, а требования. Это правильное отношение — неважно, идет речь про игрока или про тренера. Важно знать историю, традиции, культуру места, где ты работаешь, это признак уважения к стране.

Теперь что касается «Краснодара». Клуб, на мой взгляд, давно топчется на месте. Владелец Сергей Галицкий безумно любит футбол, что я могу только приветствовать, и создал великолепные условия. Но комплектование должно соответствовать притязаниям на участие в Лиге чемпионов. Турнир пока доказывает, что уровень многих исполнителей, к сожалению, просто не соответствует. Причем было давно понятно, что, к примеру, в обороне у «быков» собраны, мягко говоря, не топ-игроки. И Лига чемпионов нам это только подтверждает. Скорость, качество ведения единоборств, развитие начальной стадии атаки, тактические огрехи, технические ошибки — все это является оценкой игроков обороны. А ссора двух футболистов «Краснодара» прямо на поле явно не говорит о хорошей атмосфере в коллективе. На поле ошибаются все, безгрешных не бывает. Раз начинаются склоки, значит, в команде есть внутренние проблемы. Безусловно, за результат отвечает тренер, и с него не снимаются эти обязательства. Но нельзя все валить исключительно на тренера. Собранные в команде футболисты тоже должны нести ответственность за результат.

И «Зениту», и «Краснодару», и другим командам надо ориентироваться на лучшие клубы Европы. Кто из наших игроков может уехать в такие команды?.. Российским клубам попросту не хватает футболистов с высоким индивидуальным мастерством, способных в одиночку решать исходы матчей. Наглядный пример — встреча ЦСКА — «Фейеноорд». Изначально гости выстроились по схеме 4-3-3, но после удаления мгновенно переключилась на 5-3-1 и закрыли все подходы к воротам. А, как известно, в подобных ситуациях вести атакующие действия можно за счет быстрой смены направлений атаки с помощью смены флангов или за счет индивидуального мастерства. Но кто в ЦСКА индивидуально силен? По сути, только Фернандес (который травмирован), Влашич и Эджуке, обладающий индивидуальным мастерством, но все время демонстрирующий его невпопад. А «Фейноорд» Влашича прихватил — рядом с ним всегда дежурил один человек, а другой находился на подстраховке. Оставался один Эджуке, который старался обыгрывать и обострять. Но когда таких только один-два — этого мало!

Помимо нехватки игроков с высоким техническим оснащением и тактического кругозора наши команды испытывают проблемы еще с рядом вещей. К примеру, нужно как можно чаще применять метод активного отбора, когда при срыве атаки футболисты сразу включаются в оборонительные действия на любом участке поля. Чтобы правильно применять этот метод, нужны тактическая выучка и верные перемещения в линиях. Это будет способствовать более современному футболу, потому что метод активного отбора одновременно подразумевает и высокую активность в атаке. Характерным примером является первый гол, который сборная России забила в матче с Турцией — этого мы и должны добиваться в каждом матче. Ну и потом, когда на поле идет агрессивная игра, у болельщиков возникают совсем иные эмоции.

То же самое касается манеры судейства, которая в России сильно отличается от лучших зарубежных образцов. Опять возьмем за пример игру ЦСКА — «Фейеноорд». Казалось, что арбитр в первом тайме оставил свисток в раздевалке. Он постоянно позволял вести борьбу и единоборства. Благодаря этому игра была динамичной. Но при этом в ситуации, когда требовалось наказать футболиста за грубость, рефери без раздумий показал красную карточку.

А вот если бы арбитр свистел каждые три минуты, как это почему-то принято в России, то игра выглядела бы иначе. Сейчас наши футболисты, играя в Европе, чуть что, при каждом падении смотрят на судью — сейчас свистнет. А он не свистит. Но мы к такой динамике не привыкли. На выходных смотрел матчи РПЛ — футболисты так долго принимают решения и делают так много лишних движений и действий с мячом, что даже зрители успевают понять, куда последует пас. Не говоря уже о соперниках. А ведь именно скорость принятия решений позволяет ввести оппонентов в заблуждение и вскрыть их оборону. Высококлассный профессиональный футболист должен принимать то решение, которое соответствует текущему моменту игры.

— Именно в этом одна из главных проблем нашего футбола — что все делается медленно и не интенсивно?

— Наш футбол должен прибавлять практически во всех областях. Но если говорить непосредственно об игроках, то они должны улучшать техническое оснащение, физические кондиции, правильное футбольное мышление, то есть принятие верных решений во время матча. Где-то нужно сыграть в одно касание, где-то придержать мяч, где-то пойти в обоснованную обводку (лично я всегда требовал от форвардов делать это возле штрафной площадки, потому что именно там возникает реальная опасность, можно создать голевую ситуацию или заработать фол). Все эти качества надо прививать игрокам.

Давайте представим, что у тренера есть два футболиста, одинаково оснащенных — тактически, физически и технически. Кому отдаст предпочтение тренер? Тому, кто быстрее мыслит и быстрее исполняет любой технический элемент или тактическое действие. Кому-то требуется для решения одно касание, а кому-то — два-три. Отсюда разница.

Ахмед Муса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уровень игрока зависит от скорости мышления и исполнения любого технического приема или тактического действия. Вспоминается форвард ЦСКА Ахмед Муса, который в РПЛ выделялся высокой скоростью на фоне наших футболистов, но когда попал в «Лестер», то тренер сначала его ставил, а потом стал использовать все реже и реже. В Англии Муса уже не превосходил конкурентов по скорости, и те к тому же обладали более высоким индивидуальным мастерством и тактической гибкостью. Поэтому нигериец и не закрепился в английской премьер-лиге.

Или взять «Вольфсбергер», с которым снова скоро сыграет ЦСКА. Австрийский клуб в первой встрече с армейцами действовал в тактическом плане просто блестяще. Индивидуальных качеств его футболистам явно не хватало, но в тактическом плане они выглядели безупречно. При срыве атаки, при позиционной атаке, при быстром выходе из обороны в атаку делали все правильно. Всегда соблюдали плотность в линиях. В общем, действовали очень грамотно. А когда ты обучен тактике и у тебя помимо прочего еще и есть индивидуально сильные игроки, то результат обязательно придет.

Прерогатива каждого тренера — раскрывать сильные качества футболиста и найти оптимальную позицию для их проявления. У каждого игрока есть качества, оценивать которые нужно в зависимости от позиции, где он выступает — оборона, средняя линия, атака или вратарь. И задача тренера — сделать так, чтобы игрок интегрировался в тактическую схему. Хотя у людей, которые приходят в профессиональный футбол, по умолчанию должен быть широкий тактический кругозор, потому что они учатся этому в детских спортивных школах. А если их этому не учат — это большая проблема. Игрок обязан знать, как происходит трансформация оборонительной линии — в три или четыре защитника, иногда в два при позиционной атаке либо в пять или шесть при массированной обороне. То же самое касается игроков атаки и средней линии, которые должны знать свой маневр.

Вспоминаю братьев Березуцких. Когда мы их приглашали, я видел, что это прирожденные игроки обороны. Мощные, сильные. И колоссальная работа, которую они проводили, привела к росту технического оснащения, индивидуального мастерства и тактической гибкости.

Возвращаясь к проблемам нашего футбола... Важно, чтобы руководители клубов полностью доверяли настоящим профессионалам, потому что без этого не достичь результата. Президент может разбираться в футболе и иметь свой взгляд на тренировочный процесс, на то, кого ставить в основной состав, кого менять и на какой минуте. Однажды я смотрел с одним руководителем области матч его команды, и уже на 5-й минуте он советовал тренеру поменять футболиста. Но за результат всегда отвечает тренер, и его решение должно быть неоспоримым и главенствующим. А президент клуба должен поддерживать его авторитет. Легендарный Алекс Фергюсон не зря говорил, что главная фигура в команде — это тренер, и никто, ни один игрок не может быть более значимым.

А вот другая история из периода работы в московском «Динамо». К нам приехали президент итальянской «Брешии» и тогдашний тренер команды Мирча Луческу. Их тогда интересовал Сергей Кирьяков, который здорово выступал. Был матч с «Локомотивом», шла жесткая и боевая игра, скорее напоминавшая битву. Счет 0:0. После окончания встречи стали вести переговоры. Президент «Брешии» сказал: «Мне очень понравился Кирьяков, и я бы хотел видеть его в команде». На что Луческу ответил: «А мне не понравился». В итоге так ни к чему и не пришли. Президент резюмировал: «Я руковожу клубом, но специалист по игрокам — главный тренер. Поэтому его мнение является решающим. Мне может нравиться любой футболист, но, если он не интересен тренеру, сделка не состоится». Вскоре Кирьяков перешел в немецкий «Карлсруэ», где стал играть очень ярко и получил много других предложений в более именитые клубы. И как я потом слышал, президент «Брешии» со временем уволил Луческу в том числе за эту историю. Тем не менее, в момент переговоров он полностью доверился мнению тренера. И уже потом спросил с него за трансферную ошибку.

— В ноябре ужасно выступили не только клубы, к чему мы успели привыкнуть, но и сборная. Что произошло с командой в матче с Сербией?

— На мой взгляд, ключевую роль сыграла нестабильность состава. По разным причинам отсутствовало слишком большое количество ключевых для сборной людей — Головин, Фернандес, Дзюба, Шунин... Плюс так совпало, что сербы показали хороший футбол, не испытывая давления, потому что к тому моменту не попали на Евро-2020 и не могли выиграть группу в Лиге наций. Соперники просто действовали в свое удовольствие, а группа молодых в их составе стремилась себя проявить.

— Вы разделяете мысль Черчесова о том, что не все игроки должным образом относятся к выступлению за сборную?

— Не хочу переходить на личности. Скажу о ситуации в целом. Для каждого футболиста, который попадает в состав национальной команды любой страны, это должна быть сбывшаяся мечта, огромная ответственность и честь. И если человек не проявляет патриотизма, своих лучших качеств и стремления побеждать в форме сборной, значит, у него попросту не хватает амбиций, лидерства и понимания. Поэтому таких игроков в сборную приглашать нельзя.

Что касается претензий тренера к игрокам, то это нормальная ситуация в футболе. В то же время никто не отменял известного правила: выигрывает команда, проигрывает тренер. И это должен учитывать любой профессиональный тренер.

Однако нет в мире ни одного тренера, даже из числа самых выдающихся, которые не проходили бы через тяжелые, крупные поражения. Нужно извлекать из неудач уроки и двигаться дальше. Это тоже часть работы.

Вместо того чтобы обвинять сейчас друг друга, в трудные моменты надо сплотиться. Удивляют и возмущают непонятно откуда взявшиеся разговоры про отставку Черчесова. Это полнейшие глупости, выдуманные недалекими людьми. Черчесов показал хорошие результаты на ЧМ-2018 и в отборе на Евро-2020 и, несомненно, должен работать дальше.

И еще один показательный момент. Когда сборная Германии была разгромлена Испанией со счетом 0:6, немецкие СМИ тоже критиковали главного тренера Йоахима Лева, но при этом отмечали, что для возвращения сборной на былые позиции необходимо не тренера менять, а в очередной раз пересмотреть подход к развитию футбола в Германии. Модернизировать его, внести коррективы, чтобы немецкая система подготовки футболистов вновь стала прогрессивной и превосходила другие страны. Ведь только обладая футболистами соответствующего уровня, можно получить положительный результат.

Вот и поражение от Сербии действительно важный звоночек и повод поговорить не о главном тренере, а о развитии футбола в России и о необходимости проведения масштабных реформ. В противном же случае мы вообще забудем, что такое победы на европейской арене.