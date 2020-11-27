Игорь Чугайнов — об очередной евронеделе, проблемах ЦСКА и «Зенита», Дзюбе и Черчесове

Кризис

— В еврокубках сыграно четыре тура, а у российских клубов по-прежнему нет побед. Почему мы настолько беспомощны?

— Потому что наш футбол в кризисе. Со статистикой-то не поспоришь. Может провалиться одна команда. Ну две. А когда «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА за 16 матчей не выигрывают ни разу — это уже диагноз.

— Грустно.

— Еще полтора месяца назад трудно было такое предположить. Сказали бы мне тогда, что за четыре тура в еврокубках не одержим ни одной победы, я бы не поверил. Хотя...

— Что?

— В прошлом сезоне наши клубы в Европе тоже не феерили. Мягко говоря. Никому выйти из группы не удалось. При этом «Краснодар» проигрывал 0:4 «Олимпиакосу» и 0:5 «Базелю», а ЦСКА — 1:5 «Лудогорцу». «Арсенал» в отборочном раунде дважды сгорел «Нефтчи». Теперь «подвиг» Тулы повторили «Динамо» и «Ростов». «Зенит» и «Краснодар» уже после четвертого тура потеряли шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. У «Локомотива» они пока остаются, как и у ЦСКА в Лиге Европы, но на одних ничьих далеко не уедешь.

— Уровень РПЛ падает с каждым годом?

— К сожалению. Еврокубки подтверждают это лучше всяких слов. Там мы явно уступаем в скорости. 90 минут на максимальных оборотах никто не выдерживает. Когда научимся сохранять высокий темп на протяжении всего матча, тогда и результаты придут.

— Наши игроки слабее физически?

— От функционального состояния действительно многое зависит. В футбол люди заканчивают играть не потому, что перестают по мячу попадать. Просто уже не способны бегать в прежнем объеме с нужной скоростью. Но тут еще и вопрос привычки. В Европе играть на предельных скоростях — норма. А у нас лишь некоторые матчи в таком режиме проходят. Наступают еврокубки — сразу проседаем. Вон, ЦСКА, сейчас лидирует в РПЛ, показывает неплохой футбол. Однако дожать дома «Фейеноорд», играя почти тайм в большинстве, не сумел.

ЦСКА

— Чего не хватило?

— Скорости! Мне понравилось, как армейцы начали матч. Быстрые атаки, активный прессинг на чужой половине поля. Стартовый отрезок смотрелся очень весело. Голландцы даже голову поднять не могли. Но через 15 минут все закончилось. Темп упал. «Фейеноорд» наладил контроль мяча, стал чаще подбираться к воротам ЦСКА и в конце тайма имел убойный момент. Спасибо Акинфееву, выручил. Хотя пробей Линссен головой чуть в сторону, ни один вратарь мира не успел бы среагировать.

— Во втором тайме после удаления Йергенсена «Фейеноорд» закрылся.

— Да. Виктор Гончаренко заменами рассчитывал увеличить давление на ворота соперника, но добился обратного эффекта. Потому что армейцы продолжали играть в мелкий пас. Такой футбол имеет право на жизнь, когда на поле технари вроде Чалова и Эджуке. А с выходом Шкурина и Гайча нужно было сразу перестроиться.

— Как?

— Упростить игру! Вскрывать оборону через фланги и грузить мяч в штрафную, где Шкурин с Гайчем могли бы себя проявить. Оба — габаритные, любят побороться вверху. Но их сильные качества партнеры почему-то не использовали. В итоге в концовке моменты у ЦСКА вообще иссякли.

— От Влашича ждали большего?

— Конечно. В завершающей стадии атаки креатива было маловато. Да и остальные не блеснули. По этому матчу выделить можно разве что Акинфеева.

«Локо»

— Как для себя объясняете метаморфозы «Локомотива»? В РПЛ плетется на восьмом месте, зато в Лиге чемпионов набрал очков больше, чем «Зенит» и «Краснодар» вместе взятые.

— В Лиге чемпионов «Локомотив» действует строго от обороны, компактно, на контратаках. Учитывая уровень соперников, тактика вполне разумная. В РПЛ же часто приходится играть первым номером. Это сложнее. Вторая причина — мотивация. В матчах с европейскими топ-клубами выкладываются все. Никого не надо настраивать. А во внутреннем первенстве ребята иногда могут дать слабину.

— Илья Геркус считает, что сейчас у «Локомотива» лучший оборонительный футбол в России. Согласны?

— Все относительно. С его утверждением не поспоришь, если отталкиваться от результатов в Лиге чемпионов и конкретно от двухматчевого противостояния с «Атлетико». Но что мы видим в РПЛ? Меньше «Локомотива» пропустили ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Ростов» и даже «Урал»!

— Чудеса.

— Если в Лиге чемпионов футболисты предельно собраны, сохраняют концентрацию до финального свистка, то в РПЛ при игре в обороне вольности себе позволяют. Отсюда 16 пропущенных мячей в 15 матчах.

— Марко Николич как тренер вам симпатичен?

— Болельщики расточали бы ему комплименты, если бы в РПЛ «Локомотив» в тройке шел. Но там не все получается, особенно в позиционной атаке. А вот в Лиге чемпионов Николич выжимает из команды максимум.

— Верите, что «Локомотив» обгонит «Атлетико» и попадет в плей-офф?

— Это будет чудо. Более реальный сценарий — третье место в группе и выход в Лигу Европы.

«Зенит»

— В чем главная проблема «Зенита»?

— От чемпионского монолита почти ничего не осталось. Футболисты собраны неплохие. Но для побед в Лиге чемпионов команда должна быть как отлаженный механизм. А у «Зенита» сложности в каждой линии. Плюс в ключевой момент вылетели Азмун и Малком, которым нет равноценной замены.

— Что творится с Барриосом? Играет все хуже и хуже.

— Только железяка в машине может лет десять работать бесперебойно. А человеку свойственно уставать. Что порождает ошибки. В том числе такие, как в Риме, где колумбиец на ровном месте «привез» пенальти. На Барриоса в этом году выпала колоссальная нагрузка. Как и на других лидеров «Зенита». Не будем забывать, что многим из них уже за 30.

— Жиркову 37, Дзюбе 32, Ракицкому, Ловрену и Ерохину — 31.

— Вот! Из-за коронавируса 2020-й получился аномальным. График жесткий, молодым-то тяжело. А уж возрастные игроки восстанавливаться просто не успевают. Глубины состава «Зениту» и не хватило для борьбы на два фронта.

— Ближайший матч с «Брюгге» из-за дисквалификации пропустит Ловрен. Подходящий момент, чтобы вернуть Дзюбе капитанскую повязку?

— Да это и раньше можно было сделать. На мой взгляд, история вокруг Дзюбы раздута, ничего криминального он не совершил. Ну и зачем идти на поводу у каких-то мерзавчиков?

«Краснодар»

— У кого больше шансов зацепиться за Лигу Европы — у «Зенита» или «Краснодара»?

— Петербуржцы в последних матчах смотрятся блекло. Еще и ответственность давит — четвертое место в группе будет считаться провалом. Игрокам «Краснодара» проще. К ним, как к дебютантам Лиги чемпионов, относятся снисходительнее. Вдобавок возвращаются в строй ведущие футболисты, которые могут добавить команде как скорости, так и куража. Думаю, все это позволит опередить «Ренн». А «Зенит» вряд ли обгонит «Брюгге».

— В чем «Севилья» превзошла «Краснодар»?

— Козыри испанцев — скорость и опыт. Дома они даже вдесятером перемещались по полю гораздо быстрее, забили два мяча и вырвали победу. А «Краснодар» в Лиге чемпионов напоминает молодого боксера. Который бросается на старого бойца, активно машет руками, но в решающий момент пропускает удар и проигрывает нокаутом. Надеюсь, «быки» шишки уже набили и в оставшихся матчах будут действовать прагматичнее.

— Если б тренером «Краснодара» были вы, что сказали бы Кайо и Газинскому после перепалки?

— Своим игрокам всегда говорю: «Запомните — пока идет матч, на свете нет никого дороже твоих партнеров по команде». На поле только они могут тебе помочь. Подставят плечо в сложной ситуации, отработают за тебя. А завтра уже ты кого-то выручишь. Если ребята это осознают, коллектив будет не набором отдельных исполнителей, а монолитом. Где каждый друг за друга горой.

— Значит, ни Кайо, ни Газинского штрафовать бы не стали?

— Я одного не понял — зачем выяснять отношения в момент атаки соперника? Что для людей важнее — личные амбиции или интересы команды? Слава Богу, «Севилья» тогда не забила. Вот если бы случился гол, Кайо с Газинским штрафа бы точно не избежали.

Сборная

— Напоследок о нашумевшем интервью Станислава Черчесова и жестком ответе ЦСКА.

— Я не знаю, зачем Черчесов согласился на разговор с журналистами, да еще в прямом эфире.

— 0:5 в Белграде требовали объяснений.

— Один мудрый тренер, который даже со сборной России поработал, как-то сказал: «Не вздумайте давать развернутое интервью после поражения. Вам придется оправдываться, а это ни чему хорошему не приведет». Здесь так и получилось.

— Вы Семина процитировали?

— Нет. Хиддинка. Бросалось в глаза, что Черчесова переполняют эмоции. Отсюда резкие формулировки. А дальше реакция ЦСКА. Их футболиста зацепили, вот руководство и возмутилось.

— В чем вы с Черчесовым согласны, а в чем — нет?

— Мы привыкли, что за все отвечает тренер. Но и с футболистов надо спрашивать, в поражении их вина тоже есть. А у нас почему-то игроков постоянно выгораживают. Раньше было иначе.

— Например?

— Вспоминаю 2000 год, товарищеский матч с Израилем 23 февраля. На воротах, кстати, Черчесов стоял, а я вышел во втором тайме. Мы неожиданно проиграли 1:4. Так утром в газете наткнулся на заголовок: «С днем защитника Отечества, господин Онопко!» Сами видите, времена изменились. Теперь в случае неудач стрелочником сразу становится тренер. Игроки же как будто ни при чем. Да, с Черчесова за разгром в Сербии ответственности никто не снимает. Но нельзя не учитывать серьезные потери в составе.

— Для вас-то Черчесов не физрук?

— Ну что вы! У нас страна крайностей. Два года назад после чемпионата мира Станислава Саламовича на руках носили, вручали ордена. Что, за два года он вдруг поглупел? Превратился в учителя физкультуры? Ни в коем случае. Это ЦСКА в заявлении назвал Черчесова «физруком». Перебор.

— Как полагаете, весной, когда сборная вновь съедется в Новогорск, история получит продолжение?

— Надеюсь, к тому моменту о ней уже забудут. Но если мы так и будем лить бензин на тлеющие угли, полыхнет с новой силой. Мне кажется, тренерский штаб и футболисты сами должны разобраться. Посидят, поговорят и найдут общий язык. В конце концов цель у всех одна — достойно выступить на чемпионате Европы. Разборки там никому не нужны.