Интервью Черчесова: он всколыхнул болото. Пора шевелиться!

Иначе я за главного тренера сборной не ручаюсь.

После огня в студии «Матч ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал еще одно интервью — «России 24». Вышло гораздо спокойнее, словно по классике о добром и злом следователе, хотя «допрашивали» как раз журналисты тренера, а не он их.

В комментариях даже заговорили о том, что Черчесов включил заднюю передачу после хлестких формулировок первого разговора. Но это, конечно, не так. Станислав Саламович гнул ту же линию, не отказывался от своих слов и не выражал сожаления о произошедшем. «Что хотел, то и получил».

Зная тренера сборной по совместной работе в «Динамо», я не сомневался: 0:5 от Сербии он просто так не оставит. Это случилось слишком безвольно и болезненно, чтобы спокойно закрыть на произошедшее глаза и отпустить ситуацию до мартовского сбора. В этом плане вспомнилось другое позорное поражение — от Катара (1:2). Тогда Черчесов сорвался в раздевалке. Теперь выбрал более публичный метод донесения своих мыслей до команды. Потому что происходящее касается не только сборной, а всего российского футбола — побед-то нет не только у сборной, но и у всех четырех клубов в групповых турнирах еврокубков.

Там мы тоже часто не видим ни злости, ни характера, ни дисциплины. Но взрыва нет — все плывут по течению. «Играли неплохо, чего-то не хватило», — слышим из раза в раз.

Что ж, Черчесов взял на себя роль человека, который хотя бы попытался всколыхнуть это болото.

Он сам признается: «Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. И сам попросил, чтобы был Губерниев. Хотелось, чтобы наша беседа стала не сфабрикованной, а живой и эмоциональной. Рассчитывал, что получится эмоциональный разговор — и что-нибудь вскроем. Мы после каждого сбора общаемся, и когда спокойно говоришь — это так и воспринимается. А когда добавляешь эмоций, драйва и нерва, то тогда — да, до наших болельщиков и журналистов что-то доходит».

Нашему футболу определенно нужна встряска. А если на нее в глобальном смысле рассчитывать утопично, то хотя бы обсуждение, где и когда мы свернули не на ту дорожку и что стоит делать для исправления. Скажем, чтобы у «Лацио» не оказывалось превосходства над «Зенитом» в 600 (!) метров по спринтам. Или чтобы на поле били эмоции.

Как на эфире у Черчесова. Поэтому и жесткий ответ ЦСКА тренер воспринял спокойно: «Если бы не последовало никакой реакции, это для меня было бы более болезненно».

Армейцы постарались защитить свой «золотой актив» — Чалова. Правда, в это воскресенье уже Виктор Гончаренко отметил по поводу линии атаки, где Федору отведена роль первой скрипки: «К сожалению, нет должной отдачи от нападающих. Многовато матчей, когда побеждаем за счет полузащиты, а надо, чтобы форварды включились в игровые эпизоды».

Постойте, разве не об этом же говорил Черчесов? Да почти слово в слово: «Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать».

Тренер сборной явно хотел разбудить эмоции у футболистов, которым многое дано, но в силу характера они проявляют себя далеко не всегда. У нас принято мешать с дерьмом Заболотного. Вот только у Антона при всей его угловатости в этом сезоне в 16 матчах 3 гола. А у «золотого» Чалова, о котором слова критики не скажи, чтобы тебя не назвали физруком, в 17 встречах — 2. Так почему с сербами в стартовом составе должен был выйти армеец? У него круче реализация? Я уж не говорю о том, что национальная команда играет совершенно не в тот футбол, что ЦСКА, ее стиль предполагает наличие мощного форварда, а за два дня подготовки перестроить коллектив на новые рельсы не выйдет. Лучше уж хорошо усвоить одну модель, чем плохо — две.

И очень правильно, что история не закончится на взаимных претензиях. По моей информации, глава РФС Александр Дюков уже имел беседу с президентом ЦСКА Евгением Гинером, конфликт у армейцев со сборной не зайдет слишком далеко. А до исполкома РФС 18 декабря у Дюкова еще пройдет встреча с владельцами клубов, на которой должен присутствовать и Черчесов. Надеюсь, там обсудят не только аспект взаимного уважения друг к другу, но также и шаги, способные позволить российскому футболу оттолкнуться ото дна. В том числе — интенсивность игры и методы ее повышения. Руководителям пора с цифрами в руках задать вопросы тренерам, скажем, по поводу физической подготовки. Если на ЧМ-2018 наши футболисты имели показатели на уровне мировых стандартов, то почему в клубах ситуация заметно хуже? Нынешней осенью это можно списать на отсутствие предсезонных сборов, но весной спрос должен быть совсем другим.

При этом и к Черчесову вопросов хватает. И если вам по первому интервью показалось, что тренер сборной разозлился только на футболистов, а сам весь в белом, то это обманчивое впечатление. Не сомневаюсь, что Саламыч дико зол в первую очередь на себя. О чем тоже говорит в последней беседе: «Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике, по-моему, абсолютно справедливо. В этом плане вопросов не должно быть. Критика бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, это нормальное явление. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня».

И далее: «Главное, что эти игры ударили больно по нам и по мне в частности. Особенно последний матч с Сербией. Будем делать заметки.

Кстати, похожее состояние у меня возникло после Катара, когда мы уступили 1:2. Думаю, там до сих пор слышен мой эмоциональный всплеск, который произошел после матча. (Улыбается.) После этого сделали шаг вперед, игры пошли от ножа. И такие последние результаты — исключительно мое упущение".

Что ж, за сборную долго не было стыдно. Надеемся, что сербский позор и последовавший эмоциональный взрыв заставят сборную вновь работать на максимуме.

Иначе я за Черчесова не ручаюсь.