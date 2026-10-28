Касабиева принесла России первое золото на чемпионате мира по спортивной борьбе

Россиянка Алина Касабиева стала победительницей чемпионата мира, который проходит в Астане. В схватке за золото в весовой категории до 65 кг она одолела Ирину Рингачи из Молдавии. Для сборной России это первое золото турнира.

Касабиевой 23 года. Она двукратная чемпионка России и бронзовый призер первенства Европы среди спортсменок до 23 лет.

Последний раз из россиянок на чемпионатах мира побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева — в 2019 году в Нур-Султане. Ранее в Астане российские борцы взяли серебро и бронзу.

Чемпионат мира завершится 1 ноября.

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