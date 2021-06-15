ЦСКА продолжает удивлять. Олич покинул клуб через 83 дня после назначения

Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала.

Не прошло и трех месяцев с момента заключения контракта с Ивицей Оличем, как армейцы объявили об уходе хорвата. «Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной», — так прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале Нобель Арустамян.

С результатами все понятно. С приходом Олича ЦСКА выиграл три матча подряд, но там в соперниках были исключительно аутсайдеры — «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор». Потом начались встречи с серьезными оппонентами, и красно-синие перестали побеждать. Поражение от «Сочи» в важном матче в борьбе за место в еврокубках, затем болезненный вылет из Кубка от «Локомотива» (0:3), а низшей точкой стала неудача в дерби со «Спартаком», в котором ЦСКА оказался настолько плох, что вряд ли помогло бы даже присутствие во втором тайме на поле удаленного хавбека Ильзата Ахметова. Яркий эпизод, по сути, был только один — домашний успех против «Краснодара» Виктора Гончаренко. Как результат — 6-е место, что не позволило выйти в еврокубки. Впервые за 20 лет!

Рассматривать травмы как причину увольнения странно. Да, для ЦСКА это стало большой проблемой (как такового усиления с лавки у команды просто не существовало), но вряд ли это вина тренера, который даже не проводил сборов. Что касается нарушения коммуникаций, то можно предположить, что примерно о том же сказал сам Олич в прощальном заявлении: «Главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды».

Весь футбольный мир смеялся над «Спартаком», когда красно-белые уволили генерального директора Шамиля Газизова всего через 151 день после назначения. И вот ЦСКА переплюнул вечного соперника, уложившись в 83 дня. Не зря способные на самоиронию армейцы в концовке прошлого сезона говорили, что на «ВЭБ Арену» завезли спартаковские методички.

Времена двух предшественников Олича в ЦСКА — Слуцкого и Гончаренко — становились целыми эпохами. А вот до этого был тренер, который проработал еще меньше Олича. Сможете вспомнить? Это Хуанде Рамос, который осенью 2009 года покинул Москву уже через полтора месяца. Но тогда все обстояло иначе: президент ПФК Евгений Гинер называл испанца великим специалистом, а причиной расставания обозначил жесткий экономический кризис.

Назначение Олича изначально выглядело авантюрным и даже абсурдным. Тренерский опыт хорвата ограничивался работой в своей сборной в качестве ассистента, самостоятельно он никогда никого не тренировал. Выглядело это чисто болельщицким решением, желанием вернуть начало славной гинеровской эпохи, просто поменяв амплуа кумира.

И вот вектор снова меняется. Пока, правда, непонятно, в какую сторону. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий, но вряд ли это окончательное решение. Как непросто сейчас привезти большого тренера в Москву, вам может рассказать спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. И это при том, что красно-белые предоставляют весомый бонус в виде шанса побороться за Лигу чемпионов уже этим летом.

Теперь нет сомнений, что эпоха Гинера, когда ЦСКА был самым стабильным, понятным и последовательным клубом в нашем футболе, остается позади. Да, Евгений Леннорович взял на себя ответственность за неудачный прошлый сезон, но очевидно, что теперь от него зависит далеко не все.

А ведь решение надо принять очень серьезное, выбрать курс и следовать ему. А с такими шараханьями, как с Оличем, ЦСКА рискует скатиться в середняки.