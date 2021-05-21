Этот «Спартак» был атакующим и эмоциональным. Каким будет следующий?

«СЭ» продолжает подводить итоги сезона для команд РПЛ. На очереди — «Спартак».

«Зенит» — опять чемпион. Но дальше будет трудно //

«Краснодар» ждет перезагрузка. Этот сезон получился тупиковым

Вспоминая завершившийся сезон, болельщики «Спартака» не будут подбирать числа 20 и 21, они просто скажут: «сезон Тедеско». А вспомнить действительно есть что — «Спартак» в итоге добился хорошего результата, заняв второе место.

О Доменико Тедеско сказано предостаточно. В частности, коллега Максим Никитин разобрал едва ли не каждый шаг немца за те полтора года, что он провел в России. Да, «Спартак» не был идеально выстроенным тактически: бардака в обороне хватало, как и в целом игровых просчетов. Но у команды Тедеско зачастую находились козыри, которые могли перевесить негатив. Этот «Спартак» был атакующим и эмоциональным. Такие команды просто не могут не нравиться болельщикам. И волевым, конечно. «Спартак» Тедеско стал королем камбэков, каких в истории чемпионатов России просто не было. И это, пожалуй, главный итог сезона, который нужно наглядно показать с помощью цифр.

10 лучших игроков «Спартака» по оценкам «СЭ» в чемпионате-2020/21. Фото «СЭ»

«Спартак» Тедеско — самая волевая команда в истории чемпионатов России

В сезоне-2020/21 «Спартак» 17 раз уступал в счете (больше только «Тамбов» — 25, «Арсенал» — 21, «Уфа» — 20 и «Ротор» — 18), но в десяти из неудачно складывавшихся матчей сумел набрать очки. В том числе одержав шесть волевых побед.

И символично, что в решающей игре сезона в Грозном «Спартак» добыл необходимую ничью, уступая после первого тайма со счетом 0:2.

Матчи чемпионата-2020/21, в которых «Спартак» набирал очки, уступая в счете. Фото «СЭ»

Красно-белые набрали 22 волевых очка, существенно обновив рекорд турнира. Ранее «Спартак» трижды набирал по 19 очков в неудачных матчах. Случалось это в 1996, 2002 и 2006 годах.

Такой же результат демонстрировали «Торпедо» Сергея Петренко, «Анжи» Гуса Хиддинка и «Динамо», которое в сезоне-2013/14 тренировали Дан Петреску и Станислав Черчесов.

Кстати, рекорд по волевым победам команда Тедеско побить не смогла, только лишь повторив достижение «Локомотива» — 1999.

Очки в матчах, в которых команда уступала в счете. Фото «СЭ»

Одна из лучших спартаковских атак в XXI веке

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место по количеству забитых голов в чемпионате-2020/21 после «Зенита» (56 против 76). Для красно-белых этот сезон оказался самым результативным за последние девять лет.

В XXI веке спартаковцы всего трижды забивали больше, и это с учетом сезона-2011/12, который шел в полтора раза дольше обычного.

Самые результативные сезоны «Спартака» в XXI веке. Фото «СЭ»

Пара форвардов Соболев — Ларссон отличилась в сезоне 29 раз: 15 — Джордан, 14 — Александр. В российской истории только три дуэта спартаковцев забивали за сезон больше. Причем от лучшего результата легендарной пары Тихонов — Титов Ларссон и Соболев отстали всего на гол.

А вот для повторения рекорда бразильского дуэта Веллитон — Алекс нападающим не хватило четырех мячей.

Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России. Фото «СЭ»

Зато в компании с Эсекиэлем Понсе Ларссон и Соболев собрали одно из лучших атакующих трио в российской истории клуба. Россиянин, швед и аргентинец забили 38 мячей.

Больше в истории «Спартака» было лишь дважды. В 1999 году существенную помощь уже названным Андрею Тихонову и Егору Титову оказал Александр Ширко, а в 1993-м тройка Владимир Бесчастных — Николай Писарев — Валерий Карпин (45 голов за чемпионат!) стала главной движущей силой самого доминирующего «Спартака» в высшем дивизионе.

Случаи, когда три лучших бомбардира «Спартака» забивали за чемпионат 30 голов. Фото «СЭ»

Тедеско в прошлом. Что дальше?

Но все это уже история. Тедеско ушел, теперь в очередной раз необходимо выстраивать новый «Спартак». Делать это будет, судя по всему, Руй Витория. Опыт португальца в его предыдущих командах изучен вдоль и поперек; очевидно, что большинство своих наработок он привезет в Москву. Например, Витория всегда славился четко выстроенной обороной, которой в свое время после противостояния с «Бенфикой» восхищался даже Пеп Гвардьола. Интересно посмотреть, как все это будет работать в «Спартаке».

А еще «Спартак» ждет квалификация Лиги чемпионов. Красно-белым предстоит пройти двух соперников, и оптимизма, прямо скажем, мало. И это объяснимо. Во-первых, команда в последние годы вообще не блещет в отборах еврокубков (ПАОК, АЕК, «Санкт-Галлен», «Легия»), а во-вторых, перед глазами до сих пор стоят результаты наших клубов в Европе в прошлом сезоне. К тому же, судя по всему, «Спартаку» не удастся избежать встречи с по-настоящему топовым соперником. Но есть все же пример «Краснодара», который в прошлом году пролез-таки в группу, пусть там был всего один отборочный раунд. Есть ободряющая параллель и в спартаковской истории: девять лет назад команду принял Унаи Эмери и на свежую голову (пока не начались тарасовские интриги) вывел «Спартак» в Лигу чемпионов, выиграв в эпичном противостоянии у «Фенербахче».

Сезон кончился, наступило затишье, а впереди «Спартак» ждет нечто грандиозное: столетний юбилей (к которому позарез нужно брать золото), новый тренер, Лига чемпионов, необходимая масштабная трансферная кампания. В голове не укладывается! Но в любом случае было бы здорово, если при всех изменениях команда останется такой же живой и яркой, как это было при Тедеско.