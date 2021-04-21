Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» — о предстоящем дерби в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Локо» не превосходит «Зенит» по качеству игры

— Кто-то вообще способен притормозить такой «Локомотив»?

— Сейчас команда Николича действительно набрала очень хороший ход. Содержательный футбол вкупе с зарядом положительных эмоций в связи с победами. Одним словом, «Локо» выглядит солиднее ЦСКА.

— По качеству игры «Локомотив» превосходит даже «Зенит»?

— Я бы так не сказал. Вряд ли. Хотя весной железнодорожники, конечно, здорово прибавили. Мне нравится, что они могут выдавать как яркие игры, так и те матчи, когда нужно дожимать соперника, включаться и добиваться результата.

— Разделяете восторги по поводу молодого опорника Мухина?

— Я вообще против комплиментов в адрес футболистов, которые только-только начинают себя проявлять во взрослом футболе. Это касается не только Мухина. Нередко парень проведет несколько удачных матчей, и его сразу сравнивает с Месси... Ну зачем? Давайте подождем, посмотрим. У нас хватает примеров, когда перспективные ребята просто растворяются. Так что не стоит короновать Мухина. Если он будет держать высокий уровень несколько сезонов, тогда можно будет о чем-то говорить.

— И тем не менее его уже потихоньку начинают сравнивать с Денисовым.

— Ну вот когда он проведет столько матчей за сборную, как Игорь, и станет незаменимым футболистом в клубе, тогда и сравним. Мне этот полузащитник очень нравится, виден потенциал. Но от громких слов я воздержусь.

— Почему так преобразился Смолов?

— Федя всегда себя хорошо проявляет, когда ему доверяют тренеры. А если еще и кураж ловит! Огромный ему респект, что не опустил рук, ждал шанса и воспользовался им, когда он представился.

— Получается, футбол Николича ему ближе, чем игра «Локо» при Семине?

— Смолова критиковали в «Динамо». А в «Урале», «Краснодаре» он преобразился. После перехода в «Локо» у него не все получалось. Сейчас мы наблюдаем другого Федю. Сложно судить со стороны. Просто футболисту важно попасть в свою команду.

— Крыховяк сейчас лучший игрок РПЛ?

— Один из лучших. Есть ведь и другие исполнители. Тот же Влашич.

+3 на «РЖД Арене»! ?



Девятая победа подряд московского «Локомотива»! ?



Поздравляем, красно-зелёные! Спасибо за поддержку на матче! #ЛокоРостов 4??:1?? pic.twitter.com/tG3WuQnBRi — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 17, 2021

ЦСКА нужен новый Вернблум

— Перейдем к ЦСКА. Армейцы откровенно разочаровали в матче с «Сочи»?

— Неудачная игра в их исполнении. Но не надо принижать «Сочи». Мастеровитая, боевая команда, которая может создать проблемы любому. Никто ЦСКА легкой прогулки там и не обещал.

— Центр обороны — настоящий бич москвичей? Ошибки Васина, Карпова...

— Сложно найти замену Березуцким, Игнашевичу. Но факт остается фактом. Москвичи очень много ошибаются в этой зоне. Это заметно даже невооруженным глазом. Васин? Кто-то его критикует, кто-то поддерживает. Но нынешнюю линию защиты красно-синих, конечно, сложно сравнивать с предыдущей.

— Вам не кажется, что Влашич начинает закисать в таком ЦСКА?

— Нет. Никола пашет в каждой игре. Он как раз тот футболист, который всегда будет биться до конца. За результат, за имя клуба, за свою репутацию. Он просто так высоко поднял планку, что мы все время ждем от него продуктивных действий.

— Обляков — совсем не опорник?

— В ЦСКА ищут игроков на эту позицию, пробуют варианты. Обляков, Ахметов, Марадишвили. Но, на мой взгляд, армейцам нужен такой опорник, как Вернблум. Швед и по своим игровым характеристикам, и по харизме, менталитету приносил реальную пользу.

— Как вам Рондон?

— Не могу сказать, что он значительно усилил атаку ЦСКА. Возможно, чуть-чуть поострее армейцы теперь выглядят впереди. Но все равно от него ждали гораздо большего.

— Понимаете, какой футбол пытается привить армейцам Олич?

— Рано о чем-то говорить. Прошло слишком мало времени. Да и по ходу сезона, особенно в концовке, сложно перестраивать игру команды, совершать какие-то революции. Все-таки довлеет результат.

? Новости медштаба: Фернандес, Карпов, Яковлев получили повреждения, еще ряд игроков по-прежнему работает индивидуально https://t.co/6UG8hvYB0X pic.twitter.com/ODEuFG6SKZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 19, 2021

— Для многих до сих пор является загадкой, почему клуб выбрал именно Олича.

— Для меня — тоже. Пока загадка. Когда пошли разговоры об уходе Гончаренко, назывались разные фамилии. И мне даже не приходила на ум кандидатура Олича.

— А братья Березуцкие входили в ваш шорт-лист?

— На мой взгляд, у них было больше шансов возглавить команду.

— Валерий Газзаев как-то заметил, что в ЦСКА всего четыре игрока с чемпионскими амбициями. Может быть, армейцам объективно с таким составом сложно замахнуться на второе место?

— Здесь тренер и игроки должны друг другу подходить. Не зря же Гвардьоле за большие деньги покупают тех футболистов, которые соответствуют его принципам и философии.