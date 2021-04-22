Обозреватель «СЭ» — о том, как «Локо» переехал ЦСКА, и подготовке вышедшего на серию пенальти вратаря «Крыльев» Евгения Фролова.

Даже когда игра у «Локо» не особо идет, на кураже и уверенности залетает все

Десятая победа «Локомотива» и его очередной (но первый при Марко Николиче) выход в финал Кубка были восприняты как должное, кажется, абсолютно всеми. Давно такого не было, чтобы в дерби красно-зеленых с ЦСКА первые были настолько явными фаворитами.

Удивил разве что крупный счет. Но это как раз скорее случайность — у команды Николича реализация была едва ли не стопроцентной. Просто у «Локо» на кураже сейчас залетает все. Даже такое, как в ситуации со вторым голом, когда изумлен был даже Игорь Акинфеев. Хотя уже его чем-то удивить в этой футбольной жизни, кажется, сложно.

И это ведь армейцы играли изрядно лучше, чем в Сочи. Я был на том матче, в котором красно-синие очнулись лишь в последние 15 минут, а до того запросто могли, да и должны были получить от парней Владимира Федотова те самые 0:3, что в итоге случились с «Локомотивом». В этом смысле все объективно — если команда находится в такой форме, то сегодня ей повезло чуть больше, а завтра неминуемое обязательно нагонит. И уже даже маэстро Игорь Акинфеев помочь не сможет, потому что, когда так выскакивают за спины защитникам, как Франсуа Камано, и бьют, не сближаясь с вратарем, — то, будь ты хоть сто раз Буффон или Нойер, шансов у тебя нет.

Конечно, красно-синим не повезло с отменой гола Саломона Рондона из-за едва заметной игры рукой. Но один из повторов четко показывает, что рука действительно была, и в естественном положении она не находилась. Все разговоры на тему, что касание было совсем легким и ни на что принципиально не повлияло, — лирика, поскольку, будь гол засчитан, скандал был бы гораздо большим. Здесь же Сергей Карасев действовал абсолютно в рамках своих полномочий.

Кстати, искренние поздравления лучшему российскому рефери с включением в список арбитров, которые будут обслуживать чемпионат Европы. Когда после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах) даже лютая английская пресса призывает своих арбитров взять пример, как надо судить, с этого русского (при том что он не преклонил колено, что обычно вызывает в британских СМИ негативную реакцию); когда он отлично отрабатывает самый статусный на сегодня матч плей-офф этой Лиги Европы «Аякс» — «Рома» — иного и не могло быть.

Аплодисменты Карасеву — и пожелания удачи на самом Евро. С учетом того, что у него уже очень большой международный опыт, и он работал еще на предыдущем чемпионате Европы пять лет назад, и на клубном уровне ему доверяют матчи все более крутого масштаба, думаю, есть основания надеяться, что в случае успешной работы на групповой фазе ему могут доверить и игры серьезных стадий турнира. В любом случае можно констатировать — наконец-то в России появился футбольный судья высокого международного уровня!

Растерянный Олич и трезвомыслящий Николич

А вот в тренерском уровне Ивицы Олича пока есть большие сомнения. Точнее, он пока просто неизвестен. Все знают и уважают хорвата как блестящего в прошлом форварда, мастеровитого и страстного, который своим отношением к футболу заставлял армейских фанатов даже при Вагнере Лав и Жо на поле скандировать фамилию Олича. Да и игра за «Баварию» говорит сама за себя.

Всего этого у Олича никто уже не отберет, но назначение главным тренером ЦСКА при абсолютном отсутствии опыта работы в этой должности пока выглядит авантюрой. Нет, понятно — ему, как и Марко Николичу, надо дать отработать полный сезон и пройти зимние сборы, чтобы о чем-то можно было предметно судить. Но пока Ивица выглядит растерянным, что выдает даже его взгляд на скамейке — как в Сочи, так и в кубковом матче.

Тем более что ЦСКА подкосили травмы. Когда выбывает игрок квалификации Марио Фернандеса, в сложившейся ситуации такое способно команду изрядно подкосить, что, собственно, и происходит. И если русский бразилец не восстановится к дерби, «Спартак» даже после 0:3 от «Уфы» видится мне хоть и далеко не таким явным, как сейчас «Локо», но все-таки фаворитом. «Спартак», по крайней мере, еще совсем недавно проводил такие матчи, как с «Краснодаром», «Динамо», «Уралом» и «Ростовом» (четыре победы с общим счетом 16:5), а ЦСКА в то же время лихорадочно менял главного тренера. Да и сил у красно-белых определенно скопится больше, и эмоций посреди недели они, в отличие от армейцев, не растрачивали.

И если притчей во языцех стала спартаковская оборона, то у ЦСКА она точно не лучше. Досадно было смотреть на ту легкость, с которой забивался первый локомотивский мяч. Когда Дивеев и Марадишвили, между которыми и вбежал в штрафную Камано, делали искусственный офсайд при том, что Рыбчинский вырезал диагональ абсолютно без сопротивления, — это выглядело как-то совсем по-детски.

Даже в целом неплохая созидательная игра армейцев (она и при Гончаренко была такой) не приводила ни к какой явной конкретике. И происходило это потому, что, в противовес неуверенной армейской обороне, пара центральных защитников «Локомотива» Чорлука — Пабло играла просто монструозно. Хорват и бразилец полностью подтверждали давний тезис Алекса Фергюсона, что матчи выигрывают нападающие, а турниры — защитники.

Ивица Олич: Постараемся сделать так, чтобы игроки не допускали такие ошибки, как в матче #ЛокоЦСКА https://t.co/1WECasQQEJ pic.twitter.com/FXyLsLSeGq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021

Не знаю, многие ли из вас умеют наслаждаться действиями игроков обороны, но игра тандема Чорлука — Пабло заслуживала этого на все сто. Чистый восторг! Когда они снимали весь верх, когда блокировали удары то Влашича (явно усталого и какого-то заторможенного на этом этапе сезона), то других, это напоминало лучшую игру защитников из НХЛ в финалах Кубка Стэнли. Их футбол был каким-то удивительным сочетанием мастерства и самоотверженности. А в один из моментов, когда Пабло у бровки эффектно обезвредил Эджуке, он сам так от этого завелся, что даже продемонстрировал зрителям кайф от этого, заодно призвав их болеть еще активнее.

В четвертом матче подряд забил Камано, на счету которого уже 7 мячей в 10 весенних матчах. Кто бы мог подумать, глядя по осени на совершенно беспомощного тогда гвинейца! Его история — это такой же урок терпения, как и в случае с Николичем. Последнему дали поработать, первому — освоиться. Зимой на сборах Марко понял, как наилучшим образом использовать Франсуа — не на флангах полузащиты, а одним из двух форвардов. В результате получился просто зубодробительный эффект.

В игре «Локомотива» против ЦСКА не было ничего сверхъестественного — более того, Николич после матча назвал ее самой слабой из тех десяти побед, которые после зимнего перерыва одержали красно-зеленые. И это при 3:0 в дерби, да еще в полуфинале Кубка! Но такие комментарии — свидетельство того, насколько адекватно тренер реагирует на все происходящее. Уверен, что, услышав это, внутренне поаплодировал Олег Романцев, очень любивший таким образом ставить на место своих футболистов, когда счет мог ввести их в заблуждение.

Удивил серб и подробным ответом про «Крылья Советов». Казалось бы, когда у него было время смотреть на клуб ФНЛ, с которым до этого вечера никто ему не гарантировал встречу в этом сезоне? Но Николич уже настолько погружен в российский футбол, что неплохо знает и о самарском феномене Игоря Осинькина.

Должен ли был Москалев удалять Ломаева за фол на Берише?

А феномен этот, сокрушающий в первом дивизионе все и вся, прошел уже третью команду РПЛ в этом розыгрыше Кубка. Пусть сейчас не на 4:0, как в Химках, и не с таким преимуществом и остротой игры, как с «Динамо», — но поди обыграй «Ахмат» на его поле с той поддержкой болельщиков, которая была у грозненской команды.

Причем первые два момента в матче были как раз у «Крыльев», в составе которых, как и с «Динамо», очень понравился быстрый правый край Ежов (Зиньковский-то давно уже не откровение, да и команде Андрея Талалаева его в целом удалось закрыть). Но где-то с 15-й минуты и до конца первого тайма инициатива, причем явная, перешла к хозяевам. Когда говорят о равной игре, мне хочется указать на соотношение ударов в створ по итогам первого тайма — 5:0. И основному вратарю Ивану Ломаеву в это время пришлось изрядно потрудиться.

Парадокс, но главный момент матча «Ахмат» создал во втором тайме, когда не имел того преимущества, что до перерыва. После заброса Тимофеева вышедший на замену Бериша выскочил один на один с Ломаевым, обвел его, пробросил мяч — и подвергся блокировке. Упади косовар — была бы железобетонная красная карточка и штрафной. Однако полный сил и энергии футболист, жестами яростно призывавший трибуны к поддержке, удержался на ногах в надежде, что закатит мяч с острого угла в пустые ворота.

Но Ломаев сбил его с ритма — и ничего не получилось. В свою очередь, судья Владимир Москалев посчитал, что, раз Бериша не упал и продолжил игру, то эпизод заигран. Хотя, по моему убеждению, как минимум опаснейший штрафной он назначить был обязан. И удаление там, считаю, все равно было. Ведь фол, сорвавший явный голевой момент, никуда не делся, удержался Бериша на ногах или нет.

Впрочем, по игре во втором тайме «Крылья» однозначно заслужили шанса на удачу в серии пенальти. А на нее Осинькин с тренером вратарей Виктором Гаусом приготовили сюрприз — замену вратаря: вместо Ломаева вышел Евгений Фролов. Тот самый, что прославился в интервью дальневосточному тележурналисту, не имевшему понятия о футболе. Если кто-то не знает об этой истории — найдите видео, получите большое удовольствие от розыгрыша, который устроил голкипер, на просьбу представиться сказавший: «Яшин Лев Иванович». И незадачливый корреспондент «купился». С тех пор за Фролова переживают многие, до того о нем не знавшие.

В интервью Фролов слукавил: о возможной паненке Бериши он прекрасно знал. И о выходе в случае серии пенальти узнал еще в отеле

Статистика Фролова в отражении 11-метровых красноречива: он отбил 11 ударов из 33-х. Треть! Поэтому решение штаба взялось далеко не из воздуха, и оно полностью оправдалось: сначала вратарь парировал плохой удар вышедшего на замену (тоже как раз под пенальти!) Янку, а затем остался стоять на месте при паненке от Бериши и просто поймал мяч, прилетевший ему в руки.

Правду ли сказал Фролов в послематчевом интервью — мол, он не знал, как бьют Бериша и остальные, да и вообще узнал обо всем за 10 минут до конца основного времени и удивился? По моим данным — однозначно слукавил. Евгения к серии пенальти готовили, и он знал, что косовар раньше так бил. А узнал он о том, что выйдет на серию, еще в отеле до выезда на игру.

Насколько мне известно, Осинькин с Гаусом приняли и утвердили это решение еще вечером накануне матча. Тренер вратарей предложил главному, тот согласился — повторив тем самым знаменитый фокус Луи ван Гала в четвертьфинале чемпионата мира против Коста-Рики с заменой Силессена на Крула. Тоже, как известно, сработавший.

Мы — «Крылья» и мы в ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ! ??? pic.twitter.com/KsE4hpo58s — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 21, 2021

Автор той идеи — тогдашний тренер вратарей сборной Голландии, гуру тамошней школы голкиперов Франс Хук. Он придумал это не ради психологического давления на соперника, а потому, что костариканцы изучали манеру Силессена и готовились именно к нему. В частности, об этом можно прочитать в книге Виталия Кафанова «Без права на ошибку», в которой тренер «Ростова» рассказывает о своей встрече с Хуком, который и поведал ему в деталях о легендарном эпизоде.

Российский аналог этой истории войдет в легенду, если «Крылья» станут второй (как раз после «Терека"-2004) командой первого дивизиона за постсоветские годы, которая выиграет Кубок России. Сделать это «Крыльям» против такого «Локомотива», как сейчас, конечно, будет невероятно сложно. Железнодорожники — явный фаворит.

Но самарская команда за этот розыгрыш Кубка заслужила симпатии многих людей, не пропустив от трех клубов премьер-лиги ни одного гола и при этом не ставя никакой «автобус». И в Нижнем Новгороде она будет абсолютно раскованна, над ней не будет довлеть вообще никакой ответственности. Дай бог, чтобы это помогло «Крыльям» сразиться с «Локо» на равных и подарить нам классный финал.