Смолов играет лучше Дзюбы перед ЧМ-2018. Прав ли Черчесов, что не берет футболиста на Евро?
На прошлой неделе тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку для подготовки к Евро-2020. 31-летний форвард оказался вне данного списка. Смолов был включен в резерв игроков, которые могут быть вызваны в случае необходимости. Его шансы сыграть на главном турнире среди европейских национальных команд невысоки. Решение тренеров сборной вызвало неоднозначную реакцию.
С одной стороны, Смолов показывал полезную игру и выдал результативную серию после зимней паузы — восемь голов и четыре результативные передачи. С другой — есть сомнения в психологической устойчивости игрока, если вспомнить недавний пост после финала БЕТСИТИ Кубка России и пенальти на чемпионате мира-2018. Однако свеж в памяти случай преображения Дзюбы перед ЧМ. Тогда нападающий ушел в аренду в тульский «Арсенал», игрой за который убедил Черчесова. Футболист «Зенита» стал лидером сборной на мировом первенстве и получил всеобщее признание.
Случаи Смолова и Дзюбы перед большими турнирами сборных на первый взгляд очень похожи. Оба показали сумасшедшую форму весной, но мало забивали в начале сезона.
По показателям из таблицы выше Смолов превосходит Дзюбу периода до домашнего ЧМ. Только необходимо учитывать важные нюансы:
1) перед ЧМ-2018 у Черчесова было всего два варианта для выбора центрфорвардов — Смолов и Дзюба, Кокорин был травмирован, а у остальных статистика и вовсе плачевная;
2) накануне Евро-2020 у тренерского штаба сборной выбор нападающих стал намного богаче — появились Соболев и Заболотный.
3) в последний раз Смолов выходил на поле в футболке сборной России летом 2019-го против Сан-Марино (9:0), с этого момента он не вызывался в национальную команду.
Смолов лучше своих оппонентов идет в дриблинг. Особенно это касается качественной характеристики — 21 успешное действие против 15 у Дзюбы. Нападающий железнодорожников по многим пунктам из таблицы выше выглядит лучше Заболотного: забитые мячи и соотношение по минутам/гол, дриблинг. Только при этом серьезно проигрывает остальным в выигранных верховых единоборствах.
По числу созданных явных голевых моментов для партнеров Смолов входит в топ-10 лучших игроков РПЛ.
Игроки #РПЛ создавшие в сезоне 2020/21 наибольшее количество явных голевых моментов для партнеров— Футбол в цифрах (@ru_stats) May 18, 2021
Artem Dzyuba | Zenit — 12
Christian Noboa | Sochi — 10
Anton Miranchuk | Lokomotiv — 9
Что такое «явный голевой момент» (big chance) https://t.co/82UjmsRgDb pic.twitter.com/PJBOC5GN5L
Да, Смолов — форвард другого плана и в теории может разнообразить игру сборной впереди. Его игра весной впечатляет, но кажется, что тренерский штаб национальной команды рассчитывает на проверенных бойцов. Футболист красно-зеленых гармонично вписывается в схему Николича с ромбом, когда как Черчесову требуется силовой форвард.
?? 47' ГООООООЛЛЛЛ! Фёдор Смолов уверенно реализует пенальти! #ЛокоКрылья 2??:1?? pic.twitter.com/EzXGLmYioV— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 12, 2021
Шансы на попадание в итоговый список из 26 человек на Евро у Смолова все еще есть. Он по-спортивному зол и готов доказать свою состоятельность главному тренеру. Никто ведь не мог представить, что в 2018-м Дзюба станет одним из главных героев сборной. Почему же сейчас Смолов не сможет продемонстрировать что-то подобное?
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю