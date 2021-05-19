Смолов играет лучше Дзюбы перед ЧМ-2018. Прав ли Черчесов, что не берет футболиста на Евро?

Форвард «Локомотива» раззабивался весной, выиграл Кубок, но, видимо, пропустит чемпионат Европы.

На прошлой неделе тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку для подготовки к Евро-2020. 31-летний форвард оказался вне данного списка. Смолов был включен в резерв игроков, которые могут быть вызваны в случае необходимости. Его шансы сыграть на главном турнире среди европейских национальных команд невысоки. Решение тренеров сборной вызвало неоднозначную реакцию.

С одной стороны, Смолов показывал полезную игру и выдал результативную серию после зимней паузы — восемь голов и четыре результативные передачи. С другой — есть сомнения в психологической устойчивости игрока, если вспомнить недавний пост после финала БЕТСИТИ Кубка России и пенальти на чемпионате мира-2018. Однако свеж в памяти случай преображения Дзюбы перед ЧМ. Тогда нападающий ушел в аренду в тульский «Арсенал», игрой за который убедил Черчесова. Футболист «Зенита» стал лидером сборной на мировом первенстве и получил всеобщее признание.

Случаи Смолова и Дзюбы перед большими турнирами сборных на первый взгляд очень похожи. Оба показали сумасшедшую форму весной, но мало забивали в начале сезона.

Статистика Дзюбы («Зенит», «Арсенал») в сезоне-2017/18 и Смолова («Локомотив») в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

По показателям из таблицы выше Смолов превосходит Дзюбу периода до домашнего ЧМ. Только необходимо учитывать важные нюансы:

1) перед ЧМ-2018 у Черчесова было всего два варианта для выбора центрфорвардов — Смолов и Дзюба, Кокорин был травмирован, а у остальных статистика и вовсе плачевная;

2) накануне Евро-2020 у тренерского штаба сборной выбор нападающих стал намного богаче — появились Соболев и Заболотный.

3) в последний раз Смолов выходил на поле в футболке сборной России летом 2019-го против Сан-Марино (9:0), с этого момента он не вызывался в национальную команду.

Статистика российских форвардов в сезоне-2020/21 за свои клубы. Фото «СЭ»

Смолов лучше своих оппонентов идет в дриблинг. Особенно это касается качественной характеристики — 21 успешное действие против 15 у Дзюбы. Нападающий железнодорожников по многим пунктам из таблицы выше выглядит лучше Заболотного: забитые мячи и соотношение по минутам/гол, дриблинг. Только при этом серьезно проигрывает остальным в выигранных верховых единоборствах.

По числу созданных явных голевых моментов для партнеров Смолов входит в топ-10 лучших игроков РПЛ.

Игроки #РПЛ создавшие в сезоне 2020/21 наибольшее количество явных голевых моментов для партнеров



Artem Dzyuba | Zenit — 12

Christian Noboa | Sochi — 10

Anton Miranchuk | Lokomotiv — 9



Что такое «явный голевой момент» (big chance) https://t.co/82UjmsRgDb pic.twitter.com/PJBOC5GN5L — Футбол в цифрах (@ru_stats) May 18, 2021

Да, Смолов — форвард другого плана и в теории может разнообразить игру сборной впереди. Его игра весной впечатляет, но кажется, что тренерский штаб национальной команды рассчитывает на проверенных бойцов. Футболист красно-зеленых гармонично вписывается в схему Николича с ромбом, когда как Черчесову требуется силовой форвард.

Шансы на попадание в итоговый список из 26 человек на Евро у Смолова все еще есть. Он по-спортивному зол и готов доказать свою состоятельность главному тренеру. Никто ведь не мог представить, что в 2018-м Дзюба станет одним из главных героев сборной. Почему же сейчас Смолов не сможет продемонстрировать что-то подобное?