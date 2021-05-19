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Смолов играет лучше Дзюбы перед ЧМ-2018. Прав ли Черчесов, что не берет футболиста на Евро?

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 14:25
Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Статистика Дзюбы («Зенит», «Арсенал») в сезоне-2017/18 и Смолова («Локомотив») в сезоне-2020/21. Фото «СЭ» Статистика российских форвардов в сезоне-2020/21 за свои клубы. Фото «СЭ»
Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Локомотива» раззабивался весной, выиграл Кубок, но, видимо, пропустит чемпионат Европы.
Антон Заболотный и&nbsp;Станислав Черчесов.«Дзюба, Заболотный и Соболев — не однотипные футболисты». Черчесов — о расширенном составе сборной на Евро

На прошлой неделе тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку для подготовки к Евро-2020. 31-летний форвард оказался вне данного списка. Смолов был включен в резерв игроков, которые могут быть вызваны в случае необходимости. Его шансы сыграть на главном турнире среди европейских национальных команд невысоки. Решение тренеров сборной вызвало неоднозначную реакцию.

С одной стороны, Смолов показывал полезную игру и выдал результативную серию после зимней паузы — восемь голов и четыре результативные передачи. С другой — есть сомнения в психологической устойчивости игрока, если вспомнить недавний пост после финала БЕТСИТИ Кубка России и пенальти на чемпионате мира-2018. Однако свеж в памяти случай преображения Дзюбы перед ЧМ. Тогда нападающий ушел в аренду в тульский «Арсенал», игрой за который убедил Черчесова. Футболист «Зенита» стал лидером сборной на мировом первенстве и получил всеобщее признание.

Случаи Смолова и Дзюбы перед большими турнирами сборных на первый взгляд очень похожи. Оба показали сумасшедшую форму весной, но мало забивали в начале сезона.

Статистика Дзюбы («Зенит», «Арсенал») в сезоне-2017/18 и Смолова («Локомотив») в сезрне-2020/21. Фото "СЭ"
Статистика Дзюбы («Зенит», «Арсенал») в сезоне-2017/18 и Смолова («Локомотив») в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

По показателям из таблицы выше Смолов превосходит Дзюбу периода до домашнего ЧМ. Только необходимо учитывать важные нюансы:

1) перед ЧМ-2018 у Черчесова было всего два варианта для выбора центрфорвардов — Смолов и Дзюба, Кокорин был травмирован, а у остальных статистика и вовсе плачевная;

2) накануне Евро-2020 у тренерского штаба сборной выбор нападающих стал намного богаче — появились Соболев и Заболотный.

3) в последний раз Смолов выходил на поле в футболке сборной России летом 2019-го против Сан-Марино (9:0), с этого момента он не вызывался в национальную команду.

Статистика российских форвардов в сезоне-2020/21 за свои клубы. Фото "СЭ"
Статистика российских форвардов в сезоне-2020/21 за свои клубы. Фото «СЭ»

Смолов лучше своих оппонентов идет в дриблинг. Особенно это касается качественной характеристики — 21 успешное действие против 15 у Дзюбы. Нападающий железнодорожников по многим пунктам из таблицы выше выглядит лучше Заболотного: забитые мячи и соотношение по минутам/гол, дриблинг. Только при этом серьезно проигрывает остальным в выигранных верховых единоборствах.

По числу созданных явных голевых моментов для партнеров Смолов входит в топ-10 лучших игроков РПЛ.

Да, Смолов — форвард другого плана и в теории может разнообразить игру сборной впереди. Его игра весной впечатляет, но кажется, что тренерский штаб национальной команды рассчитывает на проверенных бойцов. Футболист красно-зеленых гармонично вписывается в схему Николича с ромбом, когда как Черчесову требуется силовой форвард.

Шансы на попадание в итоговый список из 26 человек на Евро у Смолова все еще есть. Он по-спортивному зол и готов доказать свою состоятельность главному тренеру. Никто ведь не мог представить, что в 2018-м Дзюба станет одним из главных героев сборной. Почему же сейчас Смолов не сможет продемонстрировать что-то подобное?

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