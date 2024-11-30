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Сегодня, 13:30

В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Осинькин может покинуть «Крылья Советов» на следующей неделе
Роман Кольцов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Губернатор обещал оставить тренера до конца сезона.

Снова появилась информация об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится 7 декабря.

При этом, как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья» не планируют увольнять Осинькина.

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сказал «СЭ» источник.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Осинькин продолжает работу.

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», — цитирует Федорищева matchtv.ru.

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Губернатор обещал

Слухи о возможной отставке Осинькина начали обсуждаться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.

6 октября «Крылья» уступили «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре РПЛ. После финального свистка тренер самарцев собрал на поле игроков команды и произнес речь, не сдерживая слезы. Тогда же СМИ писали о том, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич, который посетил ту встречу.

Однако через несколько дней губернатор собрал совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», на котором обсуждалась ситуация в клубе. Федорищев пообещал, что до конца сезона никаких кадровых перестановок в команде не будет.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев в своем Telegram-канале.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Резонансное заявление о коррупции

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета рассказал, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 миллионов рублей и может затрагивать около десяти команд РПЛ. Позднее он заявил, что передал в правоохранительные органы информацию о фактах коррупции в российском футболе.

При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».

Проверка игр «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено.

Президент РФС Александр Дюков. «Сообщения о коррупции получили еще в октябре». Президент РФС Дюков — о главном скандале осени в российском футболе

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 16 туров. У «Крыльев» осталось два матча до зимней паузы — против «Зенита» (1 декабря) и «Ростова» (7 декабря). Осинькин возглавляет «Крылья» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/21 вышла в финал Кубка России.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

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Краснодар

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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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