В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Губернатор обещал оставить тренера до конца сезона.

Снова появилась информация об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится 7 декабря.

При этом, как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья» не планируют увольнять Осинькина.

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сказал «СЭ» источник.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Осинькин продолжает работу.

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», — цитирует Федорищева matchtv.ru.

Губернатор обещал

Слухи о возможной отставке Осинькина начали обсуждаться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.

6 октября «Крылья» уступили «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре РПЛ. После финального свистка тренер самарцев собрал на поле игроков команды и произнес речь, не сдерживая слезы. Тогда же СМИ писали о том, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич, который посетил ту встречу.

Однако через несколько дней губернатор собрал совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», на котором обсуждалась ситуация в клубе. Федорищев пообещал, что до конца сезона никаких кадровых перестановок в команде не будет.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев в своем Telegram-канале.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Резонансное заявление о коррупции

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета рассказал, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 миллионов рублей и может затрагивать около десяти команд РПЛ. Позднее он заявил, что передал в правоохранительные органы информацию о фактах коррупции в российском футболе.

При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».

Проверка игр «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено.

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 16 туров. У «Крыльев» осталось два матча до зимней паузы — против «Зенита» (1 декабря) и «Ростова» (7 декабря). Осинькин возглавляет «Крылья» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/21 вышла в финал Кубка России.