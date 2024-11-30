В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?
Снова появилась информация об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится 7 декабря.
При этом, как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья» не планируют увольнять Осинькина.
«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сказал «СЭ» источник.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Осинькин продолжает работу.
«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», — цитирует Федорищева matchtv.ru.
Губернатор обещал
Слухи о возможной отставке Осинькина начали обсуждаться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.
6 октября «Крылья» уступили «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре РПЛ. После финального свистка тренер самарцев собрал на поле игроков команды и произнес речь, не сдерживая слезы. Тогда же СМИ писали о том, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич, который посетил ту встречу.
Однако через несколько дней губернатор собрал совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», на котором обсуждалась ситуация в клубе. Федорищев пообещал, что до конца сезона никаких кадровых перестановок в команде не будет.
«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев в своем Telegram-канале.
Резонансное заявление о коррупции
26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета рассказал, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 миллионов рублей и может затрагивать около десяти команд РПЛ. Позднее он заявил, что передал в правоохранительные органы информацию о фактах коррупции в российском футболе.
При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».
Проверка игр «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено.
Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 16 туров. У «Крыльев» осталось два матча до зимней паузы — против «Зенита» (1 декабря) и «Ростова» (7 декабря). Осинькин возглавляет «Крылья» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/21 вышла в финал Кубка России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
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2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
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6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
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Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
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Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
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Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|12
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3