В «Крыльях» продолжается буря. Осинькин хочет уйти

Константин Алексеев — о ситуации в самарском клубе.

«Крылья Советов» стали осенью главным ньюсмейкером. И полыхать там будет еще долго. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что ему сообщили о долге в 36 миллионов рублей перед судьями. Делом занялись правоохранительные органы и РФС. Заявление невероятно громкое — впервые в российском футболе прямым текстом говорится о выплатах арбитрам, названа сумма. Кроме того, губернатор намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу работы агентов. Плюс будет серьезно урезано бюджетное финансирование.

Но взрывается не только вокруг команды. Федорищев еще и прошелся по тренерам. «Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов рублей фикс. Извините меня, но 100 миллионов в год — это достаточно серьезное вознаграждение. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 миллионов в год, а у нас платят 100 и он показывает должный результат — хорошо. А если он стоит 1 миллион в месяц, 12 миллионов в год, а у нас платят 100 миллионов, это вызывает вопросы. 100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом, — это слишком много», — привел слова Федорищева Telegram-канал «Волжская защепка».

Чиновник говорил абстрактно, подчеркивая, что речь о «каком-то клубе», однако у всех сложилось четкое мнение, что речь именно о самарском — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

По данным «СЭ», это высказывание возмутило тренера и он хочет уйти из «Крыльев». Осинькин продлевал соглашение в 2022 году после успешного сезона, когда к нему был интерес со стороны топ-клубов, так и родилось соглашение с приличной зарплатой и высокими отступными. Чтобы желающим пригласить тренера пришлось серьезно заплатить «Крыльям».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клуб пока не отпускает Осинькина. Во-первых, общественность на стороне 59-летнего специалиста. Во-вторых, надо найти замену. В-третьих, вопрос в тех самых 100 миллионах. Тренер, конечно, может сам разорвать контракт, но платить такую огромную сумму вряд ли готов. Не хотят и «Крылья» выплачивать неустойку.

Думается, что стороны все же найдут компромисс, а Осинькин зимой покинет Самару. По соглашению сторон. Слишком уж негативный фон сложился вокруг, чтобы тренеру было комфортно продолжать работу. Тем более что, по имеющимся сведениям, есть конкретный вариант с «Химками».

А «Крылья», судя по всему, продолжат расставаться с «людьми агента Павла Андреева» — Осинькина, как и всех футболистов, пришедших из «Чертаново», связывают именно с ним. Методы при этом выбраны революционные и резонансные. Пока самарский клуб напоминает извергающийся вулкан. Посмотрим, к каким результатам это в итоге приведет.