В «Крыльях» продолжается буря. Осинькин хочет уйти
«Крылья Советов» стали осенью главным ньюсмейкером. И полыхать там будет еще долго. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что ему сообщили о долге в 36 миллионов рублей перед судьями. Делом занялись правоохранительные органы и РФС. Заявление невероятно громкое — впервые в российском футболе прямым текстом говорится о выплатах арбитрам, названа сумма. Кроме того, губернатор намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу работы агентов. Плюс будет серьезно урезано бюджетное финансирование.
Но взрывается не только вокруг команды. Федорищев еще и прошелся по тренерам. «Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов рублей фикс. Извините меня, но 100 миллионов в год — это достаточно серьезное вознаграждение. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 миллионов в год, а у нас платят 100 и он показывает должный результат — хорошо. А если он стоит 1 миллион в месяц, 12 миллионов в год, а у нас платят 100 миллионов, это вызывает вопросы. 100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом, — это слишком много», — привел слова Федорищева Telegram-канал «Волжская защепка».
Чиновник говорил абстрактно, подчеркивая, что речь о «каком-то клубе», однако у всех сложилось четкое мнение, что речь именно о самарском — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.
По данным «СЭ», это высказывание возмутило тренера и он хочет уйти из «Крыльев». Осинькин продлевал соглашение в 2022 году после успешного сезона, когда к нему был интерес со стороны топ-клубов, так и родилось соглашение с приличной зарплатой и высокими отступными. Чтобы желающим пригласить тренера пришлось серьезно заплатить «Крыльям».
Клуб пока не отпускает Осинькина. Во-первых, общественность на стороне 59-летнего специалиста. Во-вторых, надо найти замену. В-третьих, вопрос в тех самых 100 миллионах. Тренер, конечно, может сам разорвать контракт, но платить такую огромную сумму вряд ли готов. Не хотят и «Крылья» выплачивать неустойку.
Думается, что стороны все же найдут компромисс, а Осинькин зимой покинет Самару. По соглашению сторон. Слишком уж негативный фон сложился вокруг, чтобы тренеру было комфортно продолжать работу. Тем более что, по имеющимся сведениям, есть конкретный вариант с «Химками».
А «Крылья», судя по всему, продолжат расставаться с «людьми агента Павла Андреева» — Осинькина, как и всех футболистов, пришедших из «Чертаново», связывают именно с ним. Методы при этом выбраны революционные и резонансные. Пока самарский клуб напоминает извергающийся вулкан. Посмотрим, к каким результатам это в итоге приведет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3