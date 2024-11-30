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Сегодня, 14:45

В «Крыльях» продолжается буря. Осинькин хочет уйти

Игорь Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Алексеев — о ситуации в самарском клубе.

«Крылья Советов» стали осенью главным ньюсмейкером. И полыхать там будет еще долго. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что ему сообщили о долге в 36 миллионов рублей перед судьями. Делом занялись правоохранительные органы и РФС. Заявление невероятно громкое — впервые в российском футболе прямым текстом говорится о выплатах арбитрам, названа сумма. Кроме того, губернатор намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу работы агентов. Плюс будет серьезно урезано бюджетное финансирование.

Но взрывается не только вокруг команды. Федорищев еще и прошелся по тренерам. «Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов рублей фикс. Извините меня, но 100 миллионов в год — это достаточно серьезное вознаграждение. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 миллионов в год, а у нас платят 100 и он показывает должный результат — хорошо. А если он стоит 1 миллион в месяц, 12 миллионов в год, а у нас платят 100 миллионов, это вызывает вопросы. 100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом, — это слишком много», — привел слова Федорищева Telegram-канал «Волжская защепка».

Игорь Осинькин может покинуть &laquo;Крылья Советов&raquo;. В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Чиновник говорил абстрактно, подчеркивая, что речь о «каком-то клубе», однако у всех сложилось четкое мнение, что речь именно о самарском — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

По данным «СЭ», это высказывание возмутило тренера и он хочет уйти из «Крыльев». Осинькин продлевал соглашение в 2022 году после успешного сезона, когда к нему был интерес со стороны топ-клубов, так и родилось соглашение с приличной зарплатой и высокими отступными. Чтобы желающим пригласить тренера пришлось серьезно заплатить «Крыльям».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клуб пока не отпускает Осинькина. Во-первых, общественность на стороне 59-летнего специалиста. Во-вторых, надо найти замену. В-третьих, вопрос в тех самых 100 миллионах. Тренер, конечно, может сам разорвать контракт, но платить такую огромную сумму вряд ли готов. Не хотят и «Крылья» выплачивать неустойку.

Думается, что стороны все же найдут компромисс, а Осинькин зимой покинет Самару. По соглашению сторон. Слишком уж негативный фон сложился вокруг, чтобы тренеру было комфортно продолжать работу. Тем более что, по имеющимся сведениям, есть конкретный вариант с «Химками».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами

А «Крылья», судя по всему, продолжат расставаться с «людьми агента Павла Андреева» — Осинькина, как и всех футболистов, пришедших из «Чертаново», связывают именно с ним. Методы при этом выбраны революционные и резонансные. Пока самарский клуб напоминает извергающийся вулкан. Посмотрим, к каким результатам это в итоге приведет.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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