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Судейство

Сегодня, 15:10

«Пари НН» не будет оспаривать решение КДК о штрафе Гончаренко

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» прокомментировал решение КДК о дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

Специалист будет вынужден пропустить 2 матча, один из которых — условно. Также он обязан заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

«Не будем оспаривать решение КДК [о денежном штрафе]. Будем помогать тренеру во всех вопросах, в которых он нуждается. Но оспаривать решение — нет. Не могу сказать, что мы не согласны с ним. Клуб вместе с главным тренером понесет наказание. Кто будет руководить командой в период дисквалификации? Пока решение не приняли, сделаем это позже», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После финального свистка матча 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (4:0) по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко обращается к главному арбитру встречи Яну Бобровскому: «Тебе недолго осталось, не волнуйся».

По решению КДК, тренер нижегородской команды дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. А также оштрафован на 250 тысяч рублей.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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1
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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