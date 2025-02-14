Хачатурянц — об улучшении судейства в РПЛ: «Главное — возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как можно улучшить судейство в России.

«Самое главное — возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд. Это самое важное. Чтобы это были бы оценки, к которым ни у одного из клубов не было бы вопросов. Решение было бы окончательным», — сказал Хачатурянц «СЭ».

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов