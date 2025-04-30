Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 апреля, 01:33

Каманцев: «Проверки судей проводятся постоянно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, какие проверки проводятся у судей.

«Проверки действительно постоянно. Я не конкретно говорю про полиграф, а в целом возникает вопрос, есть там некие ступени. Сейчас у нас есть рапорт инспектора, который содержит описание абсолютно всех ошибок в привязке к их вероятности. Не «да/нет», а дискуссионное «правильное/неправильное», время, где совершено, участок поля и прочее-прочее. То есть у нас не сказать, что есть идеальная картина, но имеется задокументированная картина матча с объяснением арбитра, ассистента, инспектора, записанный после матча брифинг и прочее», — сказал Каманцев.

Также он прокомментировал отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Что случилось с Безбородовым? Утрата понимания поведения, скажем так. Оно было для меня, честно сказать, непонятно. Когда сначала осуществляется вот эта публикация, весьма странная... Мы можем понять какое-то особое психологическое состояние — веселое, грустное, не знаю какое. И я был в шоке, когда мы получили от него объяснение, что это не его комментарии и прочее, при том что это технически установить представляется возможным, более чем. Вот это у меня вызвало определенное недопонимание.

У нас есть много разных ситуаций, связанных с молодыми арбитрами, ассистентами, особенно на нижнем уровне, которые, как правило, СМИ и широкую общественность не интересуют. Там совершенно разные бытовые и прочие ситуации есть. Для человека, который добрался до такой вершины, признавался дважды, по-моему, подряд лучшим арбитром в РПЛ... Такой поступок, конечно, да... Он вызвал очень много вопросов и непонимания», — добавил Каманцев.

Судья Владислав Безбородов.Безбородов собирался возглавить судей, но его убрали. Кому перешел дорогу арбитр?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Федорищев: «Дюмин был проинформирован о выявленных фактах, которые мы хотим озвучить»
«В прошлом году решал задачу топорно — теперь будем действовать тоньше». Федорищев — о новых «Крыльях», агентах и коррупции
Хачатурянц — об улучшении судейства в РПЛ: «Главное — возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд»
Хачатурянц — о заявлении Федорищева: «Необходимо восстановить компетентную экспертно-судейскую комиссию»
Федорищев: «Рассчитываю, что начатое разбирательство поможет очистить российский футбол»
РФС проводит расследование в отношении арбитра Евгения Турбина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Gordon

    В комитете иностранцев нет. Зато его возглавляет дилетант. А в ЭСК - да, одни иностранцы. Плюс этот дилетант без права голоса.

    30.04.2025

  • rac135

    Зато он честно раздаёт судьям получаемую мзду)

    30.04.2025

  • rac135

    «Утрата понимания поведения»?) Какой варяжский гость ЭТО сказал?) Докатились, что и в Судейском комитета, и в экспертно-судейской комиссии РФС одни иностранцы(

    30.04.2025

  • Спринт

    Го.дон с зачатия .. ты то куды лезкшь .. с немытой физиёй .. **

    30.04.2025

  • Gordon

    Самое большое недопонимание у адекватных людей вызывает то, что судейским комитетом руководит человек, который судейство по определению не знает не понимает.

    30.04.2025

  • Gordon

    Себя проверь, обвинитель интернетный. Кстати, игроков и тренеров, которые лажают на ровном месте, проверять не надо?

    30.04.2025

  • ViktorDiktor®

    /Какой пастух- такое и стадо/ Пословица

    30.04.2025

  • Спринт

    Проверку, сугубо - на мздовую вшивость, надо в себе проверять ..

    30.04.2025

    • Каманцев: «Не проблема — публиковать рейтинг судей. Проблема в другом»

    Хайруллин — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Хороший футбол. Надеюсь, таких игр много будет в чемпионате России»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости