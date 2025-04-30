Каманцев: «Проверки судей проводятся постоянно»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, какие проверки проводятся у судей.

«Проверки действительно постоянно. Я не конкретно говорю про полиграф, а в целом возникает вопрос, есть там некие ступени. Сейчас у нас есть рапорт инспектора, который содержит описание абсолютно всех ошибок в привязке к их вероятности. Не «да/нет», а дискуссионное «правильное/неправильное», время, где совершено, участок поля и прочее-прочее. То есть у нас не сказать, что есть идеальная картина, но имеется задокументированная картина матча с объяснением арбитра, ассистента, инспектора, записанный после матча брифинг и прочее», — сказал Каманцев.

Также он прокомментировал отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Что случилось с Безбородовым? Утрата понимания поведения, скажем так. Оно было для меня, честно сказать, непонятно. Когда сначала осуществляется вот эта публикация, весьма странная... Мы можем понять какое-то особое психологическое состояние — веселое, грустное, не знаю какое. И я был в шоке, когда мы получили от него объяснение, что это не его комментарии и прочее, при том что это технически установить представляется возможным, более чем. Вот это у меня вызвало определенное недопонимание.

У нас есть много разных ситуаций, связанных с молодыми арбитрами, ассистентами, особенно на нижнем уровне, которые, как правило, СМИ и широкую общественность не интересуют. Там совершенно разные бытовые и прочие ситуации есть. Для человека, который добрался до такой вершины, признавался дважды, по-моему, подряд лучшим арбитром в РПЛ... Такой поступок, конечно, да... Он вызвал очень много вопросов и непонимания», — добавил Каманцев.