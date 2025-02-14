Хачатурянц — о заявлении Федорищева: «Необходимо восстановить компетентную экспертно-судейскую комиссию»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» отреагировал на заявление Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Как вы отреагировали на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в нашем судействе? Как эту ситуацию исправлять?

— Считаю, для того чтобы вернуться опять к серьезным реформам, необходимо восстановить компетентную экспертно-судейскую комиссию. Чтобы туда вернулись эксперты, мнение которых не вызывало бы ни у кого сомнений. И рейтинги судей выстраивались бы исходя из решений именно этой комиссии. Чтобы она была независимой, чтобы она, самое главное, могла спокойно работать, — сказал Хачатурянц «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов