Главное с пресс-конференции после исполкома.

После резонансных слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе началась серьезная проверка клуба. В четверг, 28 ноября , пресс-конференцию дал президент РПЛ Александр Алаев. На следующий день выступил президент РФС Александр Дюков, который ответил на самые актуальные вопросы.

П роводи тся тщательн ая проверк а матчей «Крыльев» за последние два года

— Как можете прокомментировать историю с «Крыльями Советов» и как в этом участвует РФС ?

— Что знаем мы: по имеющейся у губернатора Самарской области информации, один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с футбольными судьями и о наличии долга за судейство.

Мы эту информацию получили еще в октябре. С того времени ведем проверку, анализируем матчи «Крыльев» за последние два года. Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Что касается уже проанализированных матч ей : были ошибки как в пользу, так и против самарцев. Системной необъективности судей мы в них не обнаружили.

Что касается нашего отношения, то оно у нас самое серьезное. Имеющуюся информацию нужно тщательно проверить и передать в правоохранительные органы. Как понимаю, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев это уже сделал. Если есть виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к таким явлениям.

У меня состоялся телефонный разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым , Максим Митрофанов встретился с ним лично. С нашей стороны готовы сотрудничать, все , что нужно от нас, готовы предоставить.

— Сотрудника назвать не могу, в том числе чтобы не помешать следственным действиям. Почему проверяем матчи за два года? Звучала информация, что примерно за это время сформировался долг , — включился р уководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев .

— Федорищев сказал, что вроде бы есть факты, а потом заявил, что фактов нет.

— Во время нашего разговора с Федорищевым, он сказал, что имеет доказательства и собирается обратиться в следственные органы , — продолжает Дюков.

— Федорищев говорил о 10 клубах, замешанных в системной коррупции. Более глубинной проверки других возможных участников не планируется?

— В нашем личном разговоре не шла речь о десяти клубах. Поэтому на данный момент нет оснований для проведения проверки по другим командам.

— Если подтвердится факт сговора клубов и судей, то как в дальнейшем будет выглядеть РПЛ?

— Давайте дождемся результатов проверки. У РФС есть регламентирующие документы, в соответствии с которыми мы будем принимать решения. У нас уже было дело футбольного клуба «Чайка».

— Насколько это сильный репутационный удар?

— Неприятная ситуация, мягко говоря . Это скандал, который получил публичное широкое освещение.

— Поступали ли в РФС запросы от правоохранительных органов?

— На данный момент никаких обращений от них нет.

— Вы сказали, что в октябре знали о ситуации. Могли бы связаться с губернатором раньше?

— Мы сразу начали проверку со своей стороны. Решение о публичном заявлении принял губернатор.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как технически проходит проверка? — вопрос Павлу Каманцеву.

— Берется поминутный анализ матча, его эпизоды изучаются разными членами судейского комитета. Также эксперты оценивают весь матч не только на предмет ключевы х ошиб ок , но и в целом смотрят работу судей. В конечном итоге выводится баланс решений арбитра в матчах, и выявляем было ли отклонение.

Если были ключевые ошибки и мелкие фолы с перекосом в одну сторону, то мы составляем несколько мнением экспертов. Ориентировочно в середине декабря завершим проверку.

— Кто входит в состав комиссии?

— Называть имена не буду, чтобы их не беспокоили звонками. Это уважаемые и квалифицированные люди, в том числе и зарубежные специалисты.

— Александр Алаев сообщал, что некоторые спонсоры начали разговоры о пересмотре контрактов. Были ли подобные запросы в РФС? — вопрос Александру Дюкову.

— Обращений со стороны спонсоров по прекращению или пересмотру отношений не было.

— Может ли повлиять этот скандал на количество денег в российском футболе?

— Не могу исключать того, что этот скандал окажет негативные последствия. Надеемся, что нам удастся выйти из истории с минимальными последствиями. Все виновные, если таковые будут выявлены, должны быть наказаны.

— Что вам подсказывают внутренние ощущения ? Есть ли место нарушени ям , будут ли виновные?

— Давайте не будем забегать вперед и д ождемся завершения расследования. В матчах, которые изучили, не было ничего экстраординарного. Пока что нельзя исключать того, что это могла быть инициатива сотрудников клуба, которые «прикрылись» судьями, чтобы совершить незаконное присвоение средств . К ак и того, что судьи могли получать какое-то вознаграждение. Нужно детально разобраться в ситуации. П реждевременно делать какие-то выводы.

— Верите ли вы, что глобально с коррупцией в российском футболе, если она есть, можно бороться тихо, а не гласно ?

— Важен результат. Надо ставить задачу ее [коррупцию] победить.

Президент РФС Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Невозможно развивать массовый спорт и спорт высших достижений по отдельности

— Вы будете переизбираться на пост президента РФС?

— Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС.

— Бюро исполкома РФС выдвинуло вас в бюро исполкома О лимпийского комитета . Не будет ли это мешать работе в РФС?

— Мы являемся членами Олимпийского комитета России. Как и ОКР, мы ставим цели развития массового спорта и спорта высших достижений. Если вы посмотрите на центры подготовки спортсменов, их около четырех тысяч. Из них более двух тысяч занимаются подготовкой футболистов. Не думаю, что это будет мешать моей работе в РФС, скорее наоборот.

— Что будет с юношеской футбольной лигой на следующий год?

— Для нас ЮФЛ — это флагманский проект, который мы будем продолжать. Меняются условия, мы анализируем, как проходит турнир, пытаемся его улучшить, также стараемся оптимизировать расходы, сохраняя при этом эффективность. ЮФЛ продолжит работу, видим значительный эффект от соревнований. Это не просто матчи, это возможность юным футболистам получать качественную практику. Почти четыре тысячи встреч матчей было проведено в 2024 году. Ранее РФС также проводил всероссийские соревнования, но в них количество матчей было порядка 160-170. ЮФЛ дает результат, 21 футболист, который в последние годы вызывался в сборную, начинал играть в Юношеской футбольной лиге.

— Есть мнение, что из профессионального футбола нужно вывести бюджетные деньги направить их на развитии академий. Как РФС относится к этому?

— Ч тобы футбол оставался массовым спортом, у детей должны быть примеры спортсменов, которые достигают высоких целей. Если не будет спорта высших достижений, это помешает массовому спорту. Это две взаимосвязанные системы.

Невозможно развивать массовый спорт и спорт высших достижений отдельно. Возможно, не все играют в футбол. Но у нас в стране к нему высокий интерес, многие посещают стадионы. Футбол нужен не только профессионалам и детям , н о и зрителям на трибунах и у экранов. У нас не так много видов спорта, которые могут собрать людей на арене и показать высокие рейтинги на телевидении.

— Сборная России не попала в список команд отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года . К ак вы отреагировали?