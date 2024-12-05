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5 декабря, 23:45

Денис Давыдов: «Спартак» не остановить, красно-белые легко обыграют «Пари НН»

Диана Андрющенко
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Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов ответил, претендуют ли красно-белые на чемпионство в РПЛ.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? Мы все знаем, что такое «Спартак». Один неудачный матч выбивает из колеи, любая конфликтная история внутри коллектива — начинается «болтанка». Но по той игре, что сейчас показывает «Спартак», я думаю, их не остановить. Очень жаль, что остался один матч с «Пари НН», в котором они с легкостью победят с разницей в 2-3 мяча. Потом все будет зависеть от подготовки на сборах. Сейчас делать выводы пока рано», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Команда Деяна Станковича после 17 туров РПЛ занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. 7 декабря красно-белые дома сыграют с «Пари НН».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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