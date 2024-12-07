Александр Алаев — об общении с губернатором Самарской области: «Лично я пока с ним, к сожалению, не общался»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как выстраивается общение с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Лично я пока с ним, к сожалению, не общался. Мы получили письмо, ответили на него. В письме было затронуто много вопросов. Ответили на них. Хотел бы пояснить по общению, почему они не получилось. Мы поддерживаем желание Федорищева бороться с коррупцией. То, что мы не пообщались, это стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Подтверждаю свою готовность к общению. Тема не смешная, мы солидарны с Федорищевым — главное довести тему до конца. Надеюсь, удастся лично встретится с губернатором», — сказал Алаев.

«Не хочу, чтобы в этой ситуации было так, что РПЛ в стороне. Произошла дискоммуникация. Мы готовы к сотрудничеству, мы не какая-то «империя зла». Уверен, мы все обсудим, будем вовлечены. Вся эта история — удар по футболу», — добавил президент РПЛ.

Кроме того, он рассказал, что постоянно ведется работа по реализации прав, в том числе и с зарубежными партнерами.

«Даже они позвонили и спросили — а что у вас происходит? Взяли паузу. Надеюсь, она не затянется. Но это первый звоночек», — отметил Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.