Александр Алаев — об общении с губернатором Самарской области: «Лично я пока с ним, к сожалению, не общался»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как выстраивается общение с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
«Лично я пока с ним, к сожалению, не общался. Мы получили письмо, ответили на него. В письме было затронуто много вопросов. Ответили на них. Хотел бы пояснить по общению, почему они не получилось. Мы поддерживаем желание Федорищева бороться с коррупцией. То, что мы не пообщались, это стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Подтверждаю свою готовность к общению. Тема не смешная, мы солидарны с Федорищевым — главное довести тему до конца. Надеюсь, удастся лично встретится с губернатором», — сказал Алаев.
«Не хочу, чтобы в этой ситуации было так, что РПЛ в стороне. Произошла дискоммуникация. Мы готовы к сотрудничеству, мы не какая-то «империя зла». Уверен, мы все обсудим, будем вовлечены. Вся эта история — удар по футболу», — добавил президент РПЛ.
Кроме того, он рассказал, что постоянно ведется работа по реализации прав, в том числе и с зарубежными партнерами.
«Даже они позвонили и спросили — а что у вас происходит? Взяли паузу. Надеюсь, она не затянется. Но это первый звоночек», — отметил Алаев.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3