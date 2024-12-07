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Сегодня, 16:20

Александр Алаев — об общении с губернатором Самарской области: «Лично я пока с ним, к сожалению, не общался»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как выстраивается общение с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Лично я пока с ним, к сожалению, не общался. Мы получили письмо, ответили на него. В письме было затронуто много вопросов. Ответили на них. Хотел бы пояснить по общению, почему они не получилось. Мы поддерживаем желание Федорищева бороться с коррупцией. То, что мы не пообщались, это стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Подтверждаю свою готовность к общению. Тема не смешная, мы солидарны с Федорищевым — главное довести тему до конца. Надеюсь, удастся лично встретится с губернатором», — сказал Алаев.

«Не хочу, чтобы в этой ситуации было так, что РПЛ в стороне. Произошла дискоммуникация. Мы готовы к сотрудничеству, мы не какая-то «империя зла». Уверен, мы все обсудим, будем вовлечены. Вся эта история — удар по футболу», — добавил президент РПЛ.

Кроме того, он рассказал, что постоянно ведется работа по реализации прав, в том числе и с зарубежными партнерами.

«Даже они позвонили и спросили — а что у вас происходит? Взяли паузу. Надеюсь, она не затянется. Но это первый звоночек», — отметил Алаев.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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Алаев подвел организационный итог первой половины сезона РПЛ: «Мы научились на своих ошибках прошлого»

Алаев выступил против изменений в регламенте по агентской деятельности
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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