«Крылья» не планируют увольнять Осинькина

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья Советов» не планируют увольнять главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер самарского клуба покинет команду на следующей неделе.