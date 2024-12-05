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Генеральный директор «Пари НН» — о решении КДК: «В словах Гончаренко не было угроз, табуированной лексики»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» оценил решение КДК о дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

«Виктор Михайлович высказался на заседании КДК вполне понятно. В его словах не было угроз или табуированной лексики. Если кто-то хочет воспринимать это как оскорбление — это отношение конкретного человека, не более того. Эмоции? Да, не исключаем. Но в футболе должны быть эмоции», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После финального свистка матча 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (4:0) по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко обращается к арбитру: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

По решению КДК, тренер нижегородской команды дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. А также оштрафован на 250 тысяч рублей.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов
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«Пари НН» не будет оспаривать решение КДК о штрафе Гончаренко

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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