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Избранные. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут тысячные матчи в чемпионатах России

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Чемпионства «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» в сезонах-2016/17, 2015/16 и 2017/2018.
Фото Александр Федоров, Алексей Иванов, «СЭ»
В 17-м туре РПЛ-2024/25 красно-белые, армейцы и железнодорожники достигнут отметки в 1000 игр в высшем дивизионе.

Матчи 17-го тура станут знаковыми сразу для трех московских грандов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут свои тысячные встречи в чемпионатах России. Все три клуба приняли участие в 998 турах и одной золотой игре — в 1996 году красно-белые бились с «Аланией» в Санк-Петербурге, а в 2002-м красно-зеленые и красно-синие решали судьбу первого места в Петровском парке.

Первыми до четырехзначной отметки доберутся армейцы, которые в субботу примут «Рубин», в воскресенье днем с ними сравняются железнодорожники, когда примут «Химки», а вечером — спартаковцы, которые отправились в гости к «Краснодару».

По всем основным показателям пока лидирует «Спартак»: 10 титулов, 534 победы, 1843 очков. На счету ЦСКА 6 чемпионств при 518 победах и 1790 очках. У «Локо» — 3 титула, 493 выигрыша и 1752 очка.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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