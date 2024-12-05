Гончаренко дисквалифицировали за угрозу судье Бобровскому. Это уже пятая дисквалификация тренера в РПЛ
Игра 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0) закончилась скандалом: главный тренер нижегородцев после игры поругался с главным арбитром Яном Бобровским. В четверг КДК РФС принял решение о дисквалификации белорусского специалиста.
За что дисквалифицировали Гончаренко
В подтрибунном помещении тренер бросил в адрес судьи недружелюбную фразу: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». В протоколе матча этот инцидент был отражен как акцентированная угроза в адрес главного арбитра, но сам тренер «Нижнего Новгорода» не понимал, за что его могут наказать. «А за что? Меня дисквалифицировали — за мат это было. А сейчас я не понимаю, к чему вы цепляетесь», — сказал Гончаренко.
По решению КДК тренера дисквалифицировали на два матча, один из которых — условно. Также, по словам главы комитета Артура Григорьянца, у Гончаренко испытательный срок до конца сезона и штраф 250 тысяч рублей. Виктор Михайлович наказан за оскорбительное поведение в адрес арбитров.
«Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали. «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами» — это оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча. И слова «Ян, тебе не долго осталось» — это тоже оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча.
За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Виктора Гончаренко на два матча. Один матч — реальный, другой — условный, испытательный срок до конца сезона. И оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей. Тренер может оспорить только денежный штраф», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал «СЭ», что решение не будут оспаривать. «Виктор Михайлович высказался на заседании КДК вполне понятно. В его словах не было угроз или табуированной лексики. Если кто-то хочет воспринимать это как оскорбление — это отношение конкретного человека, не более того. Эмоции? Да, не исключаем. Но в футболе должны быть эмоции», — рассказал Мелик-Гусейнов.
За что его банили раньше
Это уже не первое наказание Гончаренко после конфликта с судьями — все предыдущие выносились за нецензурную брань в адрес арбитров. В первый раз тренер попался в ноябре 2019-го — тогда в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» он выдал тираду в адрес арбитров, которая попала в телеэфир. «Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***. Да так, ***, принимайте, ***, критику, которая вам тоже говорится. Хорошо? Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что *** ***», — за эти слова его тоже дисквалифицировали на две игры (одна условно).
Второй инцидент случился спустя несколько недель: после игры 19-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» Гончаренко подошел к главному судье Василию Казарцеву — вновь обматерил арбитра, а слова попали в эфир. За рецидив белорус получил три матча дисквалификации (один условно).
В сентябре 2021-го Гончаренко снова забанили — на этот раз он обратился к Ивану Сиденкову, который удалил его в конце матча ЦСКА и «Ахмата» (0:2) за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений». Дисквалификация длилась три матча, один из которых — условно.
Четвертый инцидент случился в марте 2023-го: Виктор Михайлович тогда тренировал «Урал» и получил красную карточку во время игры с «Динамо» (0:1). Спустя несколько дней КДК РФС забанил тренера на три матча за ненормативную лексику. В сентябре того года Гончаренко угрожала еще одна дисквалификация — он демонстративно промолчал на флеш-интервью и на пресс-конференции после игры «Урала» и «Ростова» (2:2), однако избежал наказания. По регламенту он должен был просто явиться на мероприятия, что и сделал.
КДК оштрафовал еще и Станковича
27 ноября «Спартак» уступил «Ростову» в Кубке России (1:2), и главный тренер москвичей Деян Станкович не справился с эмоциями — в середине второго тайма он выбил стекло на тренерской скамейке. По решению КДК серба оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3