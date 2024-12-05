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Судейство

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Гончаренко дисквалифицировали за угрозу судье Бобровскому. Это уже пятая дисквалификация тренера в РПЛ

Тренер «Пари НН» Гончаренко дисквалифицирован за угрозы в адрес судей
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко
Виктора Гончаренко дисквалифицировали за угрозу судье в матче «Ростов» — «Пари НН» (4:0).
Фото ФК «Пари НН»
Виктор Михайлович часто срывается на судей.

Игра 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0) закончилась скандалом: главный тренер нижегородцев после игры поругался с главным арбитром Яном Бобровским. В четверг КДК РФС принял решение о дисквалификации белорусского специалиста.

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За что дисквалифицировали Гончаренко

В подтрибунном помещении тренер бросил в адрес судьи недружелюбную фразу: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». В протоколе матча этот инцидент был отражен как акцентированная угроза в адрес главного арбитра, но сам тренер «Нижнего Новгорода» не понимал, за что его могут наказать. «А за что? Меня дисквалифицировали — за мат это было. А сейчас я не понимаю, к чему вы цепляетесь», — сказал Гончаренко.

По решению КДК тренера дисквалифицировали на два матча, один из которых — условно. Также, по словам главы комитета Артура Григорьянца, у Гончаренко испытательный срок до конца сезона и штраф 250 тысяч рублей. Виктор Михайлович наказан за оскорбительное поведение в адрес арбитров.

«Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали. «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами» — это оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча. И слова «Ян, тебе не долго осталось» — это тоже оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча.

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Виктора Гончаренко на два матча. Один матч — реальный, другой — условный, испытательный срок до конца сезона. И оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей. Тренер может оспорить только денежный штраф», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал «СЭ», что решение не будут оспаривать. «Виктор Михайлович высказался на заседании КДК вполне понятно. В его словах не было угроз или табуированной лексики. Если кто-то хочет воспринимать это как оскорбление — это отношение конкретного человека, не более того. Эмоции? Да, не исключаем. Но в футболе должны быть эмоции», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За что его банили раньше

Это уже не первое наказание Гончаренко после конфликта с судьями — все предыдущие выносились за нецензурную брань в адрес арбитров. В первый раз тренер попался в ноябре 2019-го — тогда в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» он выдал тираду в адрес арбитров, которая попала в телеэфир. «Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***. Да так, ***, принимайте, ***, критику, которая вам тоже говорится. Хорошо? Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что *** ***», — за эти слова его тоже дисквалифицировали на две игры (одна условно).

Второй инцидент случился спустя несколько недель: после игры 19-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» Гончаренко подошел к главному судье Василию Казарцеву — вновь обматерил арбитра, а слова попали в эфир. За рецидив белорус получил три матча дисквалификации (один условно).

Главный тренер &laquo;Урала&raquo; Виктор Гончаренко. Уникальное интервью Гончаренко! Он молчал в ответ на все вопросы из-за скандального судейства

В сентябре 2021-го Гончаренко снова забанили — на этот раз он обратился к Ивану Сиденкову, который удалил его в конце матча ЦСКА и «Ахмата» (0:2) за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений». Дисквалификация длилась три матча, один из которых — условно.

Четвертый инцидент случился в марте 2023-го: Виктор Михайлович тогда тренировал «Урал» и получил красную карточку во время игры с «Динамо» (0:1). Спустя несколько дней КДК РФС забанил тренера на три матча за ненормативную лексику. В сентябре того года Гончаренко угрожала еще одна дисквалификация — он демонстративно промолчал на флеш-интервью и на пресс-конференции после игры «Урала» и «Ростова» (2:2), однако избежал наказания. По регламенту он должен был просто явиться на мероприятия, что и сделал.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

КДК оштрафовал еще и Станковича

27 ноября «Спартак» уступил «Ростову» в Кубке России (1:2), и главный тренер москвичей Деян Станкович не справился с эмоциями — в середине второго тайма он выбил стекло на тренерской скамейке. По решению КДК серба оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
Ян Бобровский
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