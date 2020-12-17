Гончаренко снял вопросы об отставке?

ЦСКА уходит на зимний перерыв на втором месте

Матч с «Ростовом» назывался решающим для Виктора Гончаренко. По крайней мере таковы были данные «СЭ», да и другие СМИ писали об этом, а армейский клуб с опровержениями не выступал. По другой версии, принципиальное решение о расставании уже приняли ранее, так что матч с «Ростовом» в любом случае становился для белорусского специалиста последним.

Этим, видимо, руководствовались и болельщики красно-синих, вывесившие перед началом встречи баннер со словами: «Михалыч, спасибо!»

Впрочем, и без тренерского вопроса в матче хватало любопытного. Достаточно сказать, что победитель получал шикарный бонус — возможность перезимовать на второй строчке.

Для дончан это стало бы вообще сказкой. Особенно учитывая, что Карпин потерял после начала сезона Шомуродова, Попова, Ионова, Зайнутдинова, Чистякова, Чернова, а из-за травм не могут играть другие лидеры — Мамаев, Хашимото. Потери огромны, так что претензии на вторую строчку — удивительное дело.

Желто-синие всегда действуют в атаку, ЦСКА тоже предпочитает наступательный футбол. И матч оправдал ожидания.

Уже на 2-й минуте армейцы высоким прессингом накрыли 18-летнего Гиговича, а Чалов красиво разобрался с Хаджикадуничем и отправил мяч в сетку. Именно такого ждут от нападающего в ЦСКА и сборной России. Для Федора это был третий мяч в нынешнем сезоне РПЛ, у его конкурента в национальной команде Заболотного — четыре.

Чалову понадобилось 66 секунд, чтобы распечатать ворота «Ростова» ?



Второй мяч с игры в сезоне — и снова желто-синим:https://t.co/YjMpdMZfyS pic.twitter.com/Qd7uZdym9r — Матч ТВ (@MatchTV) December 17, 2020

«Ростов» большими силами атаковал, пытаясь отыграться. И несколько раз оказался близок к успеху. Но все же очередная потеря в самом начале матча стала болезненной. Норманн — важнейшая деталь в механизме Карпина. Вместо него вышел 18-летний Сухомлинов. Действовал задорно, смело, один раз опасно бил, но все-таки до мощного норвежца ему еще далеко.

Один игрок 2002 года рождения — приемлемо, но когда их двое — уже перебор юности. 22-летний Чалов на их фоне чуть ли ни ветеран. Федор в итоге сделал хет-трик, забив сначала легкий мяч в пустые ворота, а потом непростой — головой. Армеец одним махом обогнал в споре снайперов Заболотного.

Интересно, что в предыдущих двух турах российский нападающий выходил на замену, то же самое могло случиться и в Ростове, но Шкурин заработал дисквалификацию за удаление — место на поле освободилось. И Чалов своим шансов воспользовался великолепно.

Подействовала критика? Разозлился Федор? Теперь ответ получим только в следующем году. Пока можем говорить лишь о первом удачном шаге.

А вот кто станет тренировать форварда и других армейцев дальше — узнаем совсем скоро. Если все зависело от экзамена в Ростове-на-Дону, то его Гончаренко сдал на «отлично».