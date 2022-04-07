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Спиридонов: «Если Акинфеев выражается нецензурно, удаляй его и ставь пенальти!»

Алексей Спиридонов высказался о поведении Акинфеева в матче с «Уралом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев и судья Игорь Панин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента РПЛ Ашота Хачатурянца о манере общения капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с арбитром Игорем Паниным.

«Для этого и существуют у арбитра желтые и красные карточки. Почему арбитр не дал карточку? Если тот выражается нецензурно, удаляй Акинфеева и ставь пенальти! Почему ты этого не сделал? К каким-то игрокам есть лояльность, потому что они что-то где-то заслужили. Но правила существуют для всех. Арбитр не поставил пенальти в сторону ЦСКА в матче против «Урала». Смотрел ВАР 5 минут и дал свисток, что матч закончен. Это все очень мутно», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» обратил внимание на излишнюю эмоциональность Акинфеева в разговоре с главным арбитром встречи ЦСКА — «Урал» (2:2) Паниным.

6 апреля судейский комитет РФС принял решение об отстранении Панина до конца сезона.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Спиридонов
Игорь Панин
5
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
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 - : -
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Спартак – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Локомотив

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