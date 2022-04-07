Спиридонов: «Если Акинфеев выражается нецензурно, удаляй его и ставь пенальти!»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента РПЛ Ашота Хачатурянца о манере общения капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с арбитром Игорем Паниным.

«Для этого и существуют у арбитра желтые и красные карточки. Почему арбитр не дал карточку? Если тот выражается нецензурно, удаляй Акинфеева и ставь пенальти! Почему ты этого не сделал? К каким-то игрокам есть лояльность, потому что они что-то где-то заслужили. Но правила существуют для всех. Арбитр не поставил пенальти в сторону ЦСКА в матче против «Урала». Смотрел ВАР 5 минут и дал свисток, что матч закончен. Это все очень мутно», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» обратил внимание на излишнюю эмоциональность Акинфеева в разговоре с главным арбитром встречи ЦСКА — «Урал» (2:2) Паниным.

6 апреля судейский комитет РФС принял решение об отстранении Панина до конца сезона.