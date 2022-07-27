Легионеры РПЛ весной-2022: массовый отъезд из «Краснодара», «Рубин» и «Ростов» потеряли почти всех

Кто из иностранных футболистов остался в российских клубах, а кто приостановил контракт в весенней части сезона-2021/22.

ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона (до 30 июня 2022 года), 7 марта организация опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов».

Легионеры могли использовать введенную опцию по своему желанию, если до 10 марта включительно их работодатели в России не пришли с ними к взаимному согласию или не заключили иные соглашения.

При решении о приостановке контракта в РПЛ иностранные футболисты и тренеры могли продолжить сезон в любом зарубежном клубе и при этом освобождались от каких-либо дисциплинарных санкций со стороны ФИФА.

Окно для дозаявки игроков российских команд было открыто до 7 апреля включительно (не все лиги одобрили его введение).

Весной мы обновляли информацию по статусу легионеров РПЛ в онлайн-режиме, вот итог этого внепланового трансферного периода «на выход».

«Зенит»

Чемпионы сохранили почти всех легионеров и иностранных специалистов в тренерском штабе Семака. Ракицкий приостановил карьеру, Ловрен вне игры из-за травмы.

«Зенит»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Спартак»

Красно-белые отпустили Айртона в Бразилию на весь год, Ларссон приостановил контракт и вернулся на родину (Хендрикс и Понсе были отправлены в аренду зимой). «Спартак» удержал ключевых легионеров, в том числе стараниями доигрывающего последние полгода российской карьеры Жиго и Промеса, а также итальянский штаб Ваноли.

«Спартак»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Локомотив»

Железнодорожники остались без тренерского штаба Гисдоля, немец некрасиво покинул Москву без прощания с командой. Из всех иностранных игроков с «Локо» расстался Пабло.

«Локомотив»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Рубин»

Казанский клуб — один из самых пострадавших в РПЛ после разрешения ФИФА. В команде Слуцкого остался фактически только Тальби, Абильгор из-за травмы вне игры практически до конца сезона. На фоне массового оттока главным беглецом стал Хвича, который в международной паузе не вернулся из Грузии.

«Рубин»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Сочи»

Черноморцы продолжили рассчитывать на всех иностранцев, в том числе не считающегося легионером бразильца Жоаозиньо и своего ключевого топ-ветерана, давно обрусевшего Нобоа.

«Сочи»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

ЦСКА

Армейцы сохранили всех легионеров своей обоймы, в том числе четверку зимних новичков — тех, кто приехал в аренду с возможностью или обязательством выкупа. Языджи и компания приняли решение остаться после яркого начала второй части сезона, при этом тренерский штаб братьев Березуцких все же потерял валлийца Морганса.

ЦСКА: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Динамо»

Бело-голубые остались без двух важных для команды человек — защитника Ордеца и тренера Воронина. Шварц с остальными ассистентами, Шиманьски и другие иностранные футболисты решили довести прорывной сезон в России до конца на фоне всех сообщений и слухов из своих стран.

«Динамо»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Ростов»

Дончане остались с одним иностранным футболистом — гамбиец Соу вместе с командой Карпина задержался на весну при закрытом аэропорте в поездах. Компанию им составили испанцы из тренерского штаба. Все остальные легионеры нашли себе временные клубы или взяли паузу.

«Ростов»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Краснодар»

«Быки» расстались со всеми легионерами — тренерами и футболистами. Штаб Фарке не провел ни одного официального матча, ни разу не сыграли в российской лиге подписанные зимой Алонсо и Ботхейм. Сообщалось о массовом вывозе иностранцев из Краснодара с закрытым аэропортом. Классон и Кабелла разорвали контракты, Крыховяк ушел в аренду, паузу взяли обладатель паспорта РФ Рамирес, Кайо и Кордоба.

При этом кубанцы не остались без легионеров с учетом перевода группы игроков второй команды из ФНЛ с тремя нигерийцами. Но и мечта Галицкого об 11 воспитанниках в составе получила грустное воплощение.

«Краснодар»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Химки», «Ахмат», «Урал», «Уфа», «Арсенал», «Крылья Советов», «Нижний Новгород»

Подмосковный клуб весной покинули арендованные перед рестартом сезона Виана и Зе. Уфимцы не дооформили пару трансферов. Швед Бьорнстрем расстался с Тулой еще зимой, но известно об этом стало позже, а Давиташвили составил компанию Кварацхелии во время международной паузы. В «НН» решил уехать Олден, Игбун взял паузу.

«Химки»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Ахмат»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Урал»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Уфа»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Арсенал»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Крылья Советов»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Нижний Новгород»: легионеры весной-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Летом ФИФА продлила свое разрешение для легионеров РПЛ на сезон-2022/23.