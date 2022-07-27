Легионеры РПЛ весной-2022: массовый отъезд из «Краснодара», «Рубин» и «Ростов» потеряли почти всех
ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона (до 30 июня 2022 года), 7 марта организация опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов».
Легионеры могли использовать введенную опцию по своему желанию, если до 10 марта включительно их работодатели в России не пришли с ними к взаимному согласию или не заключили иные соглашения.
При решении о приостановке контракта в РПЛ иностранные футболисты и тренеры могли продолжить сезон в любом зарубежном клубе и при этом освобождались от каких-либо дисциплинарных санкций со стороны ФИФА.
Окно для дозаявки игроков российских команд было открыто до 7 апреля включительно (не все лиги одобрили его введение).
Весной мы обновляли информацию по статусу легионеров РПЛ в онлайн-режиме, вот итог этого внепланового трансферного периода «на выход».
«Зенит»
Чемпионы сохранили почти всех легионеров и иностранных специалистов в тренерском штабе Семака. Ракицкий приостановил карьеру, Ловрен вне игры из-за травмы.
«Спартак»
Красно-белые отпустили Айртона в Бразилию на весь год, Ларссон приостановил контракт и вернулся на родину (Хендрикс и Понсе были отправлены в аренду зимой). «Спартак» удержал ключевых легионеров, в том числе стараниями доигрывающего последние полгода российской карьеры Жиго и Промеса, а также итальянский штаб Ваноли.
«Локомотив»
Железнодорожники остались без тренерского штаба Гисдоля, немец некрасиво покинул Москву без прощания с командой. Из всех иностранных игроков с «Локо» расстался Пабло.
«Рубин»
Казанский клуб — один из самых пострадавших в РПЛ после разрешения ФИФА. В команде Слуцкого остался фактически только Тальби, Абильгор из-за травмы вне игры практически до конца сезона. На фоне массового оттока главным беглецом стал Хвича, который в международной паузе не вернулся из Грузии.
«Сочи»
Черноморцы продолжили рассчитывать на всех иностранцев, в том числе не считающегося легионером бразильца Жоаозиньо и своего ключевого топ-ветерана, давно обрусевшего Нобоа.
ЦСКА
Армейцы сохранили всех легионеров своей обоймы, в том числе четверку зимних новичков — тех, кто приехал в аренду с возможностью или обязательством выкупа. Языджи и компания приняли решение остаться после яркого начала второй части сезона, при этом тренерский штаб братьев Березуцких все же потерял валлийца Морганса.
«Динамо»
Бело-голубые остались без двух важных для команды человек — защитника Ордеца и тренера Воронина. Шварц с остальными ассистентами, Шиманьски и другие иностранные футболисты решили довести прорывной сезон в России до конца на фоне всех сообщений и слухов из своих стран.
«Ростов»
Дончане остались с одним иностранным футболистом — гамбиец Соу вместе с командой Карпина задержался на весну при закрытом аэропорте в поездах. Компанию им составили испанцы из тренерского штаба. Все остальные легионеры нашли себе временные клубы или взяли паузу.
«Краснодар»
«Быки» расстались со всеми легионерами — тренерами и футболистами. Штаб Фарке не провел ни одного официального матча, ни разу не сыграли в российской лиге подписанные зимой Алонсо и Ботхейм. Сообщалось о массовом вывозе иностранцев из Краснодара с закрытым аэропортом. Классон и Кабелла разорвали контракты, Крыховяк ушел в аренду, паузу взяли обладатель паспорта РФ Рамирес, Кайо и Кордоба.
При этом кубанцы не остались без легионеров с учетом перевода группы игроков второй команды из ФНЛ с тремя нигерийцами. Но и мечта Галицкого об 11 воспитанниках в составе получила грустное воплощение.
«Химки», «Ахмат», «Урал», «Уфа», «Арсенал», «Крылья Советов», «Нижний Новгород»
Подмосковный клуб весной покинули арендованные перед рестартом сезона Виана и Зе. Уфимцы не дооформили пару трансферов. Швед Бьорнстрем расстался с Тулой еще зимой, но известно об этом стало позже, а Давиташвили составил компанию Кварацхелии во время международной паузы. В «НН» решил уехать Олден, Игбун взял паузу.
Летом ФИФА продлила свое разрешение для легионеров РПЛ на сезон-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1