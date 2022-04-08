«ЦСКА стал, прости господи, как «Спартак», который все время колошматит». Первое интервью Кирильчевой после ухода из армейского клуба
20 февраля Катерина Кирильчева покинула должность главного редактора ЦСКА ТВ. Это произошло из-за скандальной презентации с «Наташами» турецкого новичка Юсуфа Языджи. Катя проработала в ЦСКА пять лет.
После ухода из клуба Кирильчева дала «СЭ» большое интервью, в котором откровенно рассказала про обвинения в сексизме, травлю в Сети, харассмент на телевидении и предубеждения Березуцкого с Гончаренко.
«Было понятно, что лучше мне самой уйти»
— Давай сразу проясним, что произошло. Ты ушла по собственному желанию или это все-таки было увольнение?
— Увольнения как такового не было. На следующий день после скандальной истории, взвесив ситуацию, попросила руководство о расторжении контракта по обоюдному соглашению.
— Давление было? Тебе говорили: «Пиши по собственному, или тебя уволят»?
— Нет. В нашем клубе не может быть такого, потому что ЦСКА — семья, и у нас очень сильно держатся за сотрудников. Но, анализируя факты и резонанс, поняла, что мне уже нет смысла оставаться. Лучше, чтобы я ушла, но ребята из моего отдела сохранили свои места. Как руководитель, всегда несу ответственность за то, что происходит.
— Ты считаешь, что если бы ты не написала заявление, то тебя бы не уволили?
— Не знаю. Прошел месяц, история затихла. Уже и через две недели особо разговоров на эту тему не было. Там еще мой добрый друг Костя Генич — Геночка, привет! — перебил повестку. Его история (Генич пошутил про домашнее насилие в контексте скандальной истории нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. — Прим. «СЭ») почему-то была несравнимо нерезонансной по сравнению с моей.
— Тем не менее, может быть, был разговор с кем-то из руководства: «Катя, наверное, лучше уйти»?
— Да не было, честно! Сама проявила инициативу еще на сборах. Случается эта история, кипиш, мне говорят, что нужно уехать, чтобы не мозолить глаза.
— То есть вместо того, чтобы улететь со сборов с командой, ты улетела раньше отдельно?
— Да, я вернулась одна. И было понятно, что лучше мне самой уйти, принять такое решение. И отчасти таким образом спасти своих коллег, своей отдел, потому что на них тоже пошла волна хейта.
— Почему ты говоришь «спасти свой отдел»? Была какая-то угроза для него?
— Вместе со мной в эту историю попали ребята из SMM, а конкретно Петя Геллер и Женя Михутов, которые отвечают за Twitter, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и другие соцсети.
Журналисты мне постоянно присылали новости и спрашивали: «Этого уже уволили?» Потом пишут: «Катя, мы не будем афишировать, но скажи, это так или нет?» Я отвечала: «Нет, ни меня, ни кого-то еще не увольняли. Спокуха, это все нагнетается». Было очень много вбросов ангажированных журналистов.
— Про кого речь?
— Сам же знаешь, вот и скажи мне... Карп (журналист Иван Карпов — автор крупного инсайдерского канала в Telegram. — Прим. «СЭ»), естественно. ЦВБП-медиа (Telegram-канал болельщиков ЦСКА. — Прим. «СЭ»).
— Кем они ангажированы? Причина?
— Не знаю причины. Наверное, хороший гонорар. Слушай, ты журналист, как и я в прошлом. Мы же можем сделать выводы: если один и тот же человек (и несколько ресурсов) постоянно бомбят и реальными инсайдами, и вообще не проверенными лажовыми фактами, то, наверное, кому-то это надо — раскачать лодку.
«В ролике про Наташ нет никакого сексуального подтекста»
— Как только все взорвалось, тут же вышло твое заявление, где ты говоришь, что была идея другого ролика...
— Был придуман (в этом случае мной) и заранее согласован с Романом Юрьевичем (Бабаевым. — Прим. «СЭ») совершенно другой ролик. Для него было необходимо, чтобы до официального объявления обоими клубами Юсуф приехал на сборы, где мы бы его сняли. Без него смысла в этой презентации не было. Но отсрочить объявление со стороны французов было невозможно.
— На замену был придуман ролик про Наташ. Как он родился?
— За завтраком ко мне подошел мальчик-креативщик и говорит: «Катюха, есть такая идея, глянь — нравится, не нравится. Можно быстренько сделать». Смотрю — смешно, прикольно.
Конечно, это петросяновщина, начиная с моего детства шутят на эту тему. Заезженная шутка, стереотипная... Лучше что-то сделать, чем не сделать. Какая-то часть аудитории посмеется. Естественно, никакого сексуального подтекста туда не закладывалось.
— А какой еще может быть подтекст, когда вы говорите: «Приезжай, у нас много Наташ»?
— «Наташами» в Турции называют любых женщин.
— Соответственно, логика: «Приезжай, у нас много женщин»? Или что?
— Да! Много красивых женщин.
— А это не сексуальный подтекст?
— Нет. Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. А знаешь, в чем прикол? Что только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка.
— Нет, у меня первая ассоциация, например, что «Наташами» на рынке называют любую девушку. У меня нет ассоциации с тем, что это проститутка. Я про то, что когда ты говоришь «приезжай, у нас много Наташ» — это звучит как «приезжай, у нас много девушек».
— Ну да. А что в этом плохого? Они (турки) любят русских девушек. Любая русская девушка для турка — красавица. Почему нет? Мужчина в самом расцвете, горячий турок, а у нас много красивых девчонок. Приезжай!
Одобрила это как женщина, потому что меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин. У меня и мысли не было, что, оказывается, меня все это время называли шлюхой. Я об этом не знала, и не знали об этом все мои подруги, подруги подруг и так далее. Никакого сексуального подтекста там не было.
Когда об этом в Comedy шутят, когда Таркан снимает клип с группой «Блестящие» еще в лохматые годы «Наташа, Наташа», когда у «Руки Вверх!» есть песня про Наташ, когда какие-то популярные турецкие исполнители или наши обстебывают эту тему на протяжении десятилетий — это ок. А тут все сразу моралистами стали ни с того ни с сего. Мне это непонятно. У нас с моим креативщиком был только один вопрос: не заезженная ли это шутка, которая на поверхности. И нам будут говорить: «Что вы придумали? Это уже никому не интересно, одно и то же. Идите в «Аншлаг» пишите шутки». Но то, что вот это разразится... Для меня это совершенно непонятная история до сих пор.
— Ты считаешь, что это нормальная, допустимая история?
— Да, конечно.
«Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка»
— Меня больше всего удивило, что ни на одном этапе от задумки и до публикации никто в клубе не подумал, что возможен такой резонанс.
— Вот именно! Это правильный комментарий. Мало того, что никто из моего окружения не увидел в этом ничего такого (это все интеллигентные и образованные люди). И мужчины, и женщины — никто не понял вообще, в чем причина, звонили и спрашивали: «А в чем скандал?» В команде — никто не понял, всем футболистам пришлось объяснять, в чем прикол, почему такой кипиш.
Смотри: пришел ко мне креативщик, я посмотрела, посмеялась, отдала в работу монтажеру. Потом SMM-щики это видели. И что-то у нас ни у кого вообще не возникла мысль на эту тему так, как она была представлена потом в прессе.
Есть у меня большие вопросы, почему общественность так отреагировала. И есть даже ответы на них.
— Какие?
— Потому что изначально это было в негативной форме подано и раскручено до определенного уровня, а дальше пошли вбросы. И накидывали дерьмо на вентилятор (прости господи), пока не раскрутили до верхов.
— Но резонанс был не только в России. И в Турции про тебя тоже пишут.
— Правда? Приятно. Ты пришлешь мне ссылочку?
— Обязательно. Можно было бы говорить, что это вброс и спекуляция, когда это обсуждается в одном-двух Telegram-каналах. Или даже во всех. Но когда это обсуждается чуть ли не всей футбольной страной, да и не только нашей... Ты видела эти ссылки? И в испанских газетах, и в английских — везде это было.
— У меня близкий друг — тюрколог, который работал в посольстве несколько лет. Мы с ним долго это обсуждали, не сошлись во мнениях, но его позиция была в том, что здесь, возможно, ущемлено было достоинство турок, потому что им самим не нравился стереотип о том, что в них есть мачизм. Мол, мужчины, которые только и могут делать, что проявлять внимание к русским женщинам. Он думает, что это могло их задеть. Но такой резонанс в России ни мне, ни моему другу непонятен.
По поводу того, как это разошлось в СМИ: когда здесь было все на пике, пошел неправильный импульс. В Европе никто не знает, что в Турции русских женщин называют Наташами. И когда во всех наших СМИ дружно начали писать, что в ролике призывают турецкого игрока приехать в Россию, потому что в стране много шлюх, это так и переводилось. Если бы нормальные люди дали хотя бы двойную оценку этой истории... А когда в любом источнике, издании бомбится только одна версия, что делают наши коллеги в Европе и мире? Они берут и смотрят: «О, оказывается, в России Наташи — это шлюхи, а тут в презентации ЦСКА турка Наташами зазывают — прекрасно, там сошли с ума».
— Ты считаешь, что это не просто так?
—Я не считаю, это так и есть.
— А кому это нужно?
— Да не скажу я, кому это нужно. Каждый делает свои выводы.
— Ты просто говоришь про инструменты, что есть Telegram-каналы, которые раскачивали. Но в конечном итоге ты считаешь, что кому-то было выгодно тебя уволить? Для чего этот скандал?
— Не знаю, для чего скандал... Мы (ЦСКА) стали, прости господи, как «Спартак», который все время колошматит. У нас никогда такого не было, никогда не было сливов, никогда не уходила информация, о нас не было инсайдов. У нас всегда был семейный закрытый клуб, а последние полтора-два года клуб колошматит в СМИ. Ни медийка, ни трансферы не сходят [со страниц], пишут про совет директоров, про это, про то. Откуда они это берут? И потом еще оказывается, что информация действительно верна. Откуда? Вот сейчас было про агентские выплаты. Откуда это?
— Это открытая информация — про агентские выплаты.
— Но никто же об этом не писал раньше, зачем сейчас об этом писать? Постоянный вброс информации и дезинформации о ЦСКА, который муссируется последние два года. Поэтому можно сделать выводы. Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка.
— С чем это связано, на твой взгляд?
— Не знаю. С черной полосой в ЦСКА.
- Ты говоришь, полтора года. Это тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным клубом.
— Не знаю, я не аналитик, не финансист, не экономист. Я творческий человек.
— Хорошо. Ты работала в клубе больше пяти лет. Что изменилось с приходом ВЭБа, с приходом Максима Орешкина?
— Трансферы пошли.
— Я не про это. Ты говоришь, что все изменилось в последние полтора-два года. Это как раз тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным. Ты изменения с этим связываешь?
— Слушай, я не помню по датам. Вообще, все началось с того момента, когда Виктор Михайлович (Гончаренко) сорвался в Белоруссию после матча с «Зенитом» (20 июня 2020 года ЦСКА проиграл «Зениту» — 0:4. После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию. Появились слухи об отставке, тренер пропустил один матч. Но через неделю Гончаренко вернулся к своим обязанностям в ЦСКА. — Прим. «СЭ»). С тех пор нас начало туда-сюда мотать, не помню конкретно привязки, но это отправная точка.
— Мы говорили про Telegram-каналы. В частности, у Карпова практически сразу вышел пост о том, что Орешкин был в бешенстве от «Наташ» и это он приказал сразу убрать презентацию. Что ты знаешь об этом?
— Максим (Орешкин. — Прим. «СЭ») не звонил.
— А вы вообще были с ним в контакте?
— Я его видела несколько раз в офисе, мы болтали, что-то обсуждали, шутили. Непосредственно рабочих обсуждений и переговоров не было. Вот опять же о вбросах Карпа и иже с ними, нагнетании и набрасывании дерьма на вентилятор. Убрали ролик я и Роман Юрьевич, никто ему не звонил. Для чего раскачивать лодку, я не знаю.
- От Орешкина шло какое-то его видение работы? Возможно, не напрямую.
— Роман Юрьевич мне говорил, что ему (Орешкину) зашло. Он смотрит все, реально следит, ему интересно.
«Бабаев в КВН играл, он очень любит творчество»
— До этого ты говорила, что сюжет надо согласовывать с Бабаевым. Почему так? Это цензура?
— Нет, не цензура. Просто реакция на юмор у разных людей может быть разная (и история с Наташами это подтверждает), поэтому чем больше сторон это увидит, тем лучше. Как только я видела в ролике, который мы делаем с моими ребятами, какую-то провокацию или что-то двусмысленное (чего я не увидела в ролике про Наташ), я советовалась с Романом Юрьевичем. Чтобы слышать его мнение: прикольно, не прикольно. Бывало даже, когда мне казалось, что ролик какой-то серый, отправляла ему, он отвечал: «Ну, это ни рыба ни мясо. Давай не будем давать». Только с этой точки зрения. Никакой цензуры, просто совет. Потому что у Романа Юрьевича очень хорошее чувство юмора, он креативный и любит это все, иногда подкидывает идеи сам.
— Например?
— Последняя серия новогодних роликов оттолкнулась от его идеи сделать что-то доброе. У клуба и болельщиков были достаточно тяжелые времена. Хотелось сделать что-то приятное. Роман Юрьевич предложил: «Сделаем что-то доброе. Может, в больницу съездить к деткам, чтобы они пообщались с игроками, подарить им что-то». Из этого выросла общая концепция и цикл роликов.
С Мухиным было превью к «Локо», когда он только перешел. Тоже Роман Юрьевич предложил. Мы сидели, и он говорит: «Ну вот, у нас Мухин будет. У вас есть какие-то идеи?» Я говорю: «Нет, вообще никаких». — «Зачем вы все время хотите сделать что-то запредельное, выше головы прыгнуть? Пусть он паровозик соберет». И таких примеров было не прямо много, но они были. И сценарий Нового года я тоже ему отправляла. Или приходила к нему, мы обсуждали, он предлагал что-то свое. Он же даже в КВН играл в студенчестве, очень любит творчество.
«Писали угрозы мне и маме»
— Когда мы вспоминали про твое заявление, которое было сделано сразу после Юсуфа, ты сказала: «Ты же понимаешь, что это не мой язык». Получается, это за тебя написали?
— Скажу так: это официальное заявление.
— Но подписано тобой?
— Да.
— Почему?
— Потому что мы решили, что это будет оптимальный вариант.
— Чтобы было конкретное лицо?
— Да. Потому что сразу же, когда эта история произошла, буквально через 15 минут видео было удалено. Я сразу же написала Роману Юрьевичу, объяснила ситуацию. В случае любых проблем, скандала ответственность на мне как на руководителе. Сразу сказала, что я крайняя и как руководитель именно я несу ответственность за то, что это вышло в эфир, даже если не я это придумала. Поэтому, естественно, у этого заявления моя подпись. И я теперь главный сексист.
— Что началось сразу после этого? Ты закрыла соцсети — был ад?
— Да. Но я закрыла даже не из-за этого, не хотела закрывать. Было смешно из-за того, что стали раздувать новости — сначала из того, что я закрыла комментарии. Хотя их закрыла сто лет назад, еще после «твиттерских дрочил» (так Кирильчева ранее назвала некоторых критиков. — Прим. «СЭ»). Они были у меня открыты только для друзей, для тех, на кого я подписана. Затем в топе «Яндекса» новость: я закрыла соцсети. Думаю: «Ничего себе! В стране обсуждать нечего».
Закрыла, потому что мне посоветовал это сделать Вовка Стогниенко. Главные для меня люди мне написали сразу же: Генич, Уткин, Стогниенко, Черданцев — все-все-все мои коллеги. Друзья не из профессии тоже беспокоились, писали.
Вовка сказал: «Закрывай, идет какая-то агитация в интернете. Закрой аккаунт на несколько дней». А я ему еще написала: «Вов, мы же знаем, как это работает. Сейчас я закрою, и об этом везде напишут». Он говорит: «Послушай меня, закрой».
В общем, закрыла — и понеслась. Да, был ад. Слава богу, я уже не читаю давно. После скандала с дрочилами и куклами Роман Юрьевич дал мне очень хороший совет — вообще ничего не читать. Так и делаю. Была куча сообщений в директ, писали на почту, писали оскорбления и угрозы маме в соцсети, я об этом недавно узнала, она не говорила. Мне угрожали. Самое забавное, что это ровно те же люди (естественно, мужчины), которые обвинили меня в сексизме и оскорблении женщин.
То есть оскорбление всех женщин России, на взгляд мужчины, — это табу. А писать конкретной русской женщине, смешивая ее с дерьмом, травя, унижая и угрожая, — это у нас в норме вещей. Это двойные стандарты, которые я ненавижу. Мне такие мужчины в стране не нужны. Сейчас пойдут комментарии: «Нам такие женщины не нужны». Отлично. Мамам своим они будут писать? Своей матери такое напиши, своей сестре. Потом смотрю, у этих же людей на аватарках — он с девушкой стоит... Господи, куда катится Россия, если у нас такие мужики в стране?
— Мне кажется, ты как-то очень близко к сердцу принимаешь. Мы же понимаем, что работаем для того, чтобы люди получали эмоции. Пусть они лучше так их выплескивают, в комментариях, даже негативных, чем...
— Я считаю, что это недопустимо, как в адрес мужчин, так и в адрес женщин. Комментарии от анонимов, тех самых мемных «твиттерских дрочил». Недопустимо оскорблять, унижать в публичном пространстве, зная, что тебе никак за это не прилетит. Ты выйди на улицу, скажи Геничу или Черданцеву. Хотя эти самые люди, которые пишут, какое комментаторы говно, подбегают фотографироваться с ними на улице.
— Это плата за медийность.
— Я считаю, что люди должны оставаться людьми. К сожалению, на фоне всеобщей озлобленности, зависти... По-моему, у Михалкова в фильме было, в «Утомленных солнцем»: «Зависть — это двигатель российской культуры, от нее никуда не деться». Зависть и злоба делают из людей животных. Люди не имеют права оскорблять других ни в каком пространстве — ни в анонимном интернете, нигде.
Мы же с тобой друг друга не оскорбляем, а могли бы. И ты бы меня, и я бы нашла, за что тебя оскорбить. Но мы с тобой не злые и не завистливые. А есть люди, которые не удовлетворены своей жизнью. Я их понимаю, мне их жалко отчасти. Но те, кто пишет оскорбления медийным людям, вызывают у меня отвращение. Я такого никогда не делала.
Я выросла на Уткине, Черданцеве и так далее. Смотрела, и у меня была одна мысль: сделаю все, чтобы быть как они. Хочу вести программы так же, как Уткин. Я не писала: «Что это за полный мужчина? Мне он не нравится, потому что слишком высокий и полный, он не должен ничего вести. И вообще, он ничего в футболе не понимает, не был футболистом и не играл никогда». У меня и мысли такой не было никогда кому-то писать. И сейчас нет. А у некоторых людей — есть.
«Наташи — сексизм, а Гринвуд, побои и изнасилования — это ок, у нас все так делают. Отлично!»
— Что тебе больше всего запомнилось в этот момент? Может быть, какой-то пример хейта, поддержки или просто реакции на то, что произошло.
— Ключевое: я не понимала, не понимаю до сих пор и никогда не пойму, из-за чего случился такой взрыв бомбы.
— Может быть, это просто накопительная история?
— Что ты имеешь в виду?
— Это не первая история, которой были недовольны болельщики.
— Возможно. Но это же не только болельщики стали высказываться, но и журналисты, и комментаторы. По поводу, который совершенно не заслуживает, на мой взгляд, такого повышенного внимания. Для меня все расставила на свои места (сейчас немножко ухожу от ответа на твой вопрос) история с Геничем, с его шуткой. Колоссальная разница в резонансе между юмором про Наташ и приколом про уголовку (фактически). Костя — мой хороший друг, он первым меня поддержал в той истории, и я тоже его траванула в ответ. Но ты же видишь, насколько большой был взрыв после Наташ и насколько мизерный после Кости, хотя его повод реально серьезнее. Это домашнее насилие, изнасилование. Человек (Гринвуд) задержан по подозрению в уголовке.
— Его шутка была сказана в прямом эфире, а твоя прошла процесс сверки с другими людьми — это раз. И второе — то, что он тут же извинился лично от себя.
—Мое извинение тоже сразу же вышло, спустя час или что-то в этом роде.
— Мне кажется, на него тоже неплохо накинули, включая Telegram-каналы, обсуждали не меньше.
— Я-то сравнила это все и поржала.
— Мне кажется, ты не можешь объективно оценивать, потому что одна история была с тобой, а вторая — нет.
— Нет, я могу. Я смотрела резонанс в пабликах конкретно на мою историю и на историю Кости. Я-то знаю, что он ничего такого не имел в виду, но это знаю только я. И когда на фанатском портале Ofnews меня... Понимаешь? А по поводу шутки Кости пишут: «Ой, да феминистки повылезали, теперь и пошутить нельзя ни на какую тему!» Хотя 4-5 дней назад они меня смешали с говном.
— Хорошо, как ты объясняешь такую разницу?
— Я объясняю это тем, что, во-первых, он мужчина. А во-вторых, он мужчина.
— То есть, мужчине можно больше?
— Не то чтобы мужчине можно больше... Солидарность какая-то: «Ой, ну пошутил чувак, мы же за пивом тоже так шутим, ха-ха. Он ничего такого не имел в виду». И я ничего не имела в виду про Наташ. Что интересно, нигде не было никаких официальных заявлений. Ни на канале, чьи комментаторы всячески реагировали на Наташ, ни на «Коммент.Шоу». Генич в Twitter написал условно: «Ой, неправильно пошутил, простите меня» (я уже не помню, что он там дословно написал). Но никакого официального извинения непосредственно от компаний, в которых он работает. Хотя, в принципе, инцидент заслуживал того, чтобы публично извиниться именно официально. Более того, те его коллеги, которые возмущались оскорблением женщин и сексизмом в моем случае, — все, их нет. Никакой реакции.
Окончание — в ближайшее время на сайте www.sport-express.ru
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0