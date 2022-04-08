«ЦСКА стал, прости господи, как «Спартак», который все время колошматит». Первое интервью Кирильчевой после ухода из армейского клуба

Бывший главный редактор клубного канала красно-синих рассказывает про самые скандальные кейсы.

20 февраля Катерина Кирильчева покинула должность главного редактора ЦСКА ТВ. Это произошло из-за скандальной презентации с «Наташами» турецкого новичка Юсуфа Языджи. Катя проработала в ЦСКА пять лет.

После ухода из клуба Кирильчева дала «СЭ» большое интервью, в котором откровенно рассказала про обвинения в сексизме, травлю в Сети, харассмент на телевидении и предубеждения Березуцкого с Гончаренко.

«Было понятно, что лучше мне самой уйти»

— Давай сразу проясним, что произошло. Ты ушла по собственному желанию или это все-таки было увольнение?

— Увольнения как такового не было. На следующий день после скандальной истории, взвесив ситуацию, попросила руководство о расторжении контракта по обоюдному соглашению.

— Давление было? Тебе говорили: «Пиши по собственному, или тебя уволят»?

— Нет. В нашем клубе не может быть такого, потому что ЦСКА — семья, и у нас очень сильно держатся за сотрудников. Но, анализируя факты и резонанс, поняла, что мне уже нет смысла оставаться. Лучше, чтобы я ушла, но ребята из моего отдела сохранили свои места. Как руководитель, всегда несу ответственность за то, что происходит.

— Ты считаешь, что если бы ты не написала заявление, то тебя бы не уволили?

— Не знаю. Прошел месяц, история затихла. Уже и через две недели особо разговоров на эту тему не было. Там еще мой добрый друг Костя Генич — Геночка, привет! — перебил повестку. Его история (Генич пошутил про домашнее насилие в контексте скандальной истории нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. — Прим. «СЭ») почему-то была несравнимо нерезонансной по сравнению с моей.

— Тем не менее, может быть, был разговор с кем-то из руководства: «Катя, наверное, лучше уйти»?

— Да не было, честно! Сама проявила инициативу еще на сборах. Случается эта история, кипиш, мне говорят, что нужно уехать, чтобы не мозолить глаза.

— То есть вместо того, чтобы улететь со сборов с командой, ты улетела раньше отдельно?

— Да, я вернулась одна. И было понятно, что лучше мне самой уйти, принять такое решение. И отчасти таким образом спасти своих коллег, своей отдел, потому что на них тоже пошла волна хейта.

— Почему ты говоришь «спасти свой отдел»? Была какая-то угроза для него?

— Вместе со мной в эту историю попали ребята из SMM, а конкретно Петя Геллер и Женя Михутов, которые отвечают за Twitter, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и другие соцсети.

Журналисты мне постоянно присылали новости и спрашивали: «Этого уже уволили?» Потом пишут: «Катя, мы не будем афишировать, но скажи, это так или нет?» Я отвечала: «Нет, ни меня, ни кого-то еще не увольняли. Спокуха, это все нагнетается». Было очень много вбросов ангажированных журналистов.

— Про кого речь?

— Сам же знаешь, вот и скажи мне... Карп (журналист Иван Карпов — автор крупного инсайдерского канала в Telegram. — Прим. «СЭ»), естественно. ЦВБП-медиа (Telegram-канал болельщиков ЦСКА. — Прим. «СЭ»).

— Кем они ангажированы? Причина?

— Не знаю причины. Наверное, хороший гонорар. Слушай, ты журналист, как и я в прошлом. Мы же можем сделать выводы: если один и тот же человек (и несколько ресурсов) постоянно бомбят и реальными инсайдами, и вообще не проверенными лажовыми фактами, то, наверное, кому-то это надо — раскачать лодку.

Катерина Кирильчева. из личного архива Катерины Кирильчевой

«В ролике про Наташ нет никакого сексуального подтекста»

— Как только все взорвалось, тут же вышло твое заявление, где ты говоришь, что была идея другого ролика...

— Был придуман (в этом случае мной) и заранее согласован с Романом Юрьевичем (Бабаевым. — Прим. «СЭ») совершенно другой ролик. Для него было необходимо, чтобы до официального объявления обоими клубами Юсуф приехал на сборы, где мы бы его сняли. Без него смысла в этой презентации не было. Но отсрочить объявление со стороны французов было невозможно.

— На замену был придуман ролик про Наташ. Как он родился?

— За завтраком ко мне подошел мальчик-креативщик и говорит: «Катюха, есть такая идея, глянь — нравится, не нравится. Можно быстренько сделать». Смотрю — смешно, прикольно.

Конечно, это петросяновщина, начиная с моего детства шутят на эту тему. Заезженная шутка, стереотипная... Лучше что-то сделать, чем не сделать. Какая-то часть аудитории посмеется. Естественно, никакого сексуального подтекста туда не закладывалось.

— А какой еще может быть подтекст, когда вы говорите: «Приезжай, у нас много Наташ»?

— «Наташами» в Турции называют любых женщин.

— Соответственно, логика: «Приезжай, у нас много женщин»? Или что?

— Да! Много красивых женщин.

— А это не сексуальный подтекст?

— Нет. Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. А знаешь, в чем прикол? Что только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка.

— Нет, у меня первая ассоциация, например, что «Наташами» на рынке называют любую девушку. У меня нет ассоциации с тем, что это проститутка. Я про то, что когда ты говоришь «приезжай, у нас много Наташ» — это звучит как «приезжай, у нас много девушек».

— Ну да. А что в этом плохого? Они (турки) любят русских девушек. Любая русская девушка для турка — красавица. Почему нет? Мужчина в самом расцвете, горячий турок, а у нас много красивых девчонок. Приезжай!

Одобрила это как женщина, потому что меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин. У меня и мысли не было, что, оказывается, меня все это время называли шлюхой. Я об этом не знала, и не знали об этом все мои подруги, подруги подруг и так далее. Никакого сексуального подтекста там не было.

Когда об этом в Comedy шутят, когда Таркан снимает клип с группой «Блестящие» еще в лохматые годы «Наташа, Наташа», когда у «Руки Вверх!» есть песня про Наташ, когда какие-то популярные турецкие исполнители или наши обстебывают эту тему на протяжении десятилетий — это ок. А тут все сразу моралистами стали ни с того ни с сего. Мне это непонятно. У нас с моим креативщиком был только один вопрос: не заезженная ли это шутка, которая на поверхности. И нам будут говорить: «Что вы придумали? Это уже никому не интересно, одно и то же. Идите в «Аншлаг» пишите шутки». Но то, что вот это разразится... Для меня это совершенно непонятная история до сих пор.

— Ты считаешь, что это нормальная, допустимая история?

— Да, конечно.

«Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка»

— Меня больше всего удивило, что ни на одном этапе от задумки и до публикации никто в клубе не подумал, что возможен такой резонанс.

— Вот именно! Это правильный комментарий. Мало того, что никто из моего окружения не увидел в этом ничего такого (это все интеллигентные и образованные люди). И мужчины, и женщины — никто не понял вообще, в чем причина, звонили и спрашивали: «А в чем скандал?» В команде — никто не понял, всем футболистам пришлось объяснять, в чем прикол, почему такой кипиш.

Смотри: пришел ко мне креативщик, я посмотрела, посмеялась, отдала в работу монтажеру. Потом SMM-щики это видели. И что-то у нас ни у кого вообще не возникла мысль на эту тему так, как она была представлена потом в прессе.

Есть у меня большие вопросы, почему общественность так отреагировала. И есть даже ответы на них.

— Какие?

— Потому что изначально это было в негативной форме подано и раскручено до определенного уровня, а дальше пошли вбросы. И накидывали дерьмо на вентилятор (прости господи), пока не раскрутили до верхов.

— Но резонанс был не только в России. И в Турции про тебя тоже пишут.

— Правда? Приятно. Ты пришлешь мне ссылочку?

— Обязательно. Можно было бы говорить, что это вброс и спекуляция, когда это обсуждается в одном-двух Telegram-каналах. Или даже во всех. Но когда это обсуждается чуть ли не всей футбольной страной, да и не только нашей... Ты видела эти ссылки? И в испанских газетах, и в английских — везде это было.

— У меня близкий друг — тюрколог, который работал в посольстве несколько лет. Мы с ним долго это обсуждали, не сошлись во мнениях, но его позиция была в том, что здесь, возможно, ущемлено было достоинство турок, потому что им самим не нравился стереотип о том, что в них есть мачизм. Мол, мужчины, которые только и могут делать, что проявлять внимание к русским женщинам. Он думает, что это могло их задеть. Но такой резонанс в России ни мне, ни моему другу непонятен.

По поводу того, как это разошлось в СМИ: когда здесь было все на пике, пошел неправильный импульс. В Европе никто не знает, что в Турции русских женщин называют Наташами. И когда во всех наших СМИ дружно начали писать, что в ролике призывают турецкого игрока приехать в Россию, потому что в стране много шлюх, это так и переводилось. Если бы нормальные люди дали хотя бы двойную оценку этой истории... А когда в любом источнике, издании бомбится только одна версия, что делают наши коллеги в Европе и мире? Они берут и смотрят: «О, оказывается, в России Наташи — это шлюхи, а тут в презентации ЦСКА турка Наташами зазывают — прекрасно, там сошли с ума».

Катерина Кирильчева. ПФК ЦСКА

— Ты считаешь, что это не просто так?

—Я не считаю, это так и есть.

— А кому это нужно?

— Да не скажу я, кому это нужно. Каждый делает свои выводы.

— Ты просто говоришь про инструменты, что есть Telegram-каналы, которые раскачивали. Но в конечном итоге ты считаешь, что кому-то было выгодно тебя уволить? Для чего этот скандал?

— Не знаю, для чего скандал... Мы (ЦСКА) стали, прости господи, как «Спартак», который все время колошматит. У нас никогда такого не было, никогда не было сливов, никогда не уходила информация, о нас не было инсайдов. У нас всегда был семейный закрытый клуб, а последние полтора-два года клуб колошматит в СМИ. Ни медийка, ни трансферы не сходят [со страниц], пишут про совет директоров, про это, про то. Откуда они это берут? И потом еще оказывается, что информация действительно верна. Откуда? Вот сейчас было про агентские выплаты. Откуда это?

— Это открытая информация — про агентские выплаты.

— Но никто же об этом не писал раньше, зачем сейчас об этом писать? Постоянный вброс информации и дезинформации о ЦСКА, который муссируется последние два года. Поэтому можно сделать выводы. Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка.

— С чем это связано, на твой взгляд?

— Не знаю. С черной полосой в ЦСКА.

- Ты говоришь, полтора года. Это тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным клубом.

— Не знаю, я не аналитик, не финансист, не экономист. Я творческий человек.

— Хорошо. Ты работала в клубе больше пяти лет. Что изменилось с приходом ВЭБа, с приходом Максима Орешкина?

— Трансферы пошли.

— Я не про это. Ты говоришь, что все изменилось в последние полтора-два года. Это как раз тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным. Ты изменения с этим связываешь?

— Слушай, я не помню по датам. Вообще, все началось с того момента, когда Виктор Михайлович (Гончаренко) сорвался в Белоруссию после матча с «Зенитом» (20 июня 2020 года ЦСКА проиграл «Зениту» — 0:4. После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию. Появились слухи об отставке, тренер пропустил один матч. Но через неделю Гончаренко вернулся к своим обязанностям в ЦСКА. — Прим. «СЭ»). С тех пор нас начало туда-сюда мотать, не помню конкретно привязки, но это отправная точка.

— Мы говорили про Telegram-каналы. В частности, у Карпова практически сразу вышел пост о том, что Орешкин был в бешенстве от «Наташ» и это он приказал сразу убрать презентацию. Что ты знаешь об этом?

— Максим (Орешкин. — Прим. «СЭ») не звонил.

— А вы вообще были с ним в контакте?

— Я его видела несколько раз в офисе, мы болтали, что-то обсуждали, шутили. Непосредственно рабочих обсуждений и переговоров не было. Вот опять же о вбросах Карпа и иже с ними, нагнетании и набрасывании дерьма на вентилятор. Убрали ролик я и Роман Юрьевич, никто ему не звонил. Для чего раскачивать лодку, я не знаю.

- От Орешкина шло какое-то его видение работы? Возможно, не напрямую.

— Роман Юрьевич мне говорил, что ему (Орешкину) зашло. Он смотрит все, реально следит, ему интересно.

Роман Бабаев. ПФК ЦСКА

«Бабаев в КВН играл, он очень любит творчество»

— До этого ты говорила, что сюжет надо согласовывать с Бабаевым. Почему так? Это цензура?

— Нет, не цензура. Просто реакция на юмор у разных людей может быть разная (и история с Наташами это подтверждает), поэтому чем больше сторон это увидит, тем лучше. Как только я видела в ролике, который мы делаем с моими ребятами, какую-то провокацию или что-то двусмысленное (чего я не увидела в ролике про Наташ), я советовалась с Романом Юрьевичем. Чтобы слышать его мнение: прикольно, не прикольно. Бывало даже, когда мне казалось, что ролик какой-то серый, отправляла ему, он отвечал: «Ну, это ни рыба ни мясо. Давай не будем давать». Только с этой точки зрения. Никакой цензуры, просто совет. Потому что у Романа Юрьевича очень хорошее чувство юмора, он креативный и любит это все, иногда подкидывает идеи сам.

— Например?

— Последняя серия новогодних роликов оттолкнулась от его идеи сделать что-то доброе. У клуба и болельщиков были достаточно тяжелые времена. Хотелось сделать что-то приятное. Роман Юрьевич предложил: «Сделаем что-то доброе. Может, в больницу съездить к деткам, чтобы они пообщались с игроками, подарить им что-то». Из этого выросла общая концепция и цикл роликов.

С Мухиным было превью к «Локо», когда он только перешел. Тоже Роман Юрьевич предложил. Мы сидели, и он говорит: «Ну вот, у нас Мухин будет. У вас есть какие-то идеи?» Я говорю: «Нет, вообще никаких». — «Зачем вы все время хотите сделать что-то запредельное, выше головы прыгнуть? Пусть он паровозик соберет». И таких примеров было не прямо много, но они были. И сценарий Нового года я тоже ему отправляла. Или приходила к нему, мы обсуждали, он предлагал что-то свое. Он же даже в КВН играл в студенчестве, очень любит творчество.

«Писали угрозы мне и маме»

— Когда мы вспоминали про твое заявление, которое было сделано сразу после Юсуфа, ты сказала: «Ты же понимаешь, что это не мой язык». Получается, это за тебя написали?

— Скажу так: это официальное заявление.

— Но подписано тобой?

— Да.

— Почему?

— Потому что мы решили, что это будет оптимальный вариант.

— Чтобы было конкретное лицо?

— Да. Потому что сразу же, когда эта история произошла, буквально через 15 минут видео было удалено. Я сразу же написала Роману Юрьевичу, объяснила ситуацию. В случае любых проблем, скандала ответственность на мне как на руководителе. Сразу сказала, что я крайняя и как руководитель именно я несу ответственность за то, что это вышло в эфир, даже если не я это придумала. Поэтому, естественно, у этого заявления моя подпись. И я теперь главный сексист.

— Что началось сразу после этого? Ты закрыла соцсети — был ад?

— Да. Но я закрыла даже не из-за этого, не хотела закрывать. Было смешно из-за того, что стали раздувать новости — сначала из того, что я закрыла комментарии. Хотя их закрыла сто лет назад, еще после «твиттерских дрочил» (так Кирильчева ранее назвала некоторых критиков. — Прим. «СЭ»). Они были у меня открыты только для друзей, для тех, на кого я подписана. Затем в топе «Яндекса» новость: я закрыла соцсети. Думаю: «Ничего себе! В стране обсуждать нечего».

Закрыла, потому что мне посоветовал это сделать Вовка Стогниенко. Главные для меня люди мне написали сразу же: Генич, Уткин, Стогниенко, Черданцев — все-все-все мои коллеги. Друзья не из профессии тоже беспокоились, писали.

Вовка сказал: «Закрывай, идет какая-то агитация в интернете. Закрой аккаунт на несколько дней». А я ему еще написала: «Вов, мы же знаем, как это работает. Сейчас я закрою, и об этом везде напишут». Он говорит: «Послушай меня, закрой».

В общем, закрыла — и понеслась. Да, был ад. Слава богу, я уже не читаю давно. После скандала с дрочилами и куклами Роман Юрьевич дал мне очень хороший совет — вообще ничего не читать. Так и делаю. Была куча сообщений в директ, писали на почту, писали оскорбления и угрозы маме в соцсети, я об этом недавно узнала, она не говорила. Мне угрожали. Самое забавное, что это ровно те же люди (естественно, мужчины), которые обвинили меня в сексизме и оскорблении женщин.

То есть оскорбление всех женщин России, на взгляд мужчины, — это табу. А писать конкретной русской женщине, смешивая ее с дерьмом, травя, унижая и угрожая, — это у нас в норме вещей. Это двойные стандарты, которые я ненавижу. Мне такие мужчины в стране не нужны. Сейчас пойдут комментарии: «Нам такие женщины не нужны». Отлично. Мамам своим они будут писать? Своей матери такое напиши, своей сестре. Потом смотрю, у этих же людей на аватарках — он с девушкой стоит... Господи, куда катится Россия, если у нас такие мужики в стране?

— Мне кажется, ты как-то очень близко к сердцу принимаешь. Мы же понимаем, что работаем для того, чтобы люди получали эмоции. Пусть они лучше так их выплескивают, в комментариях, даже негативных, чем...

— Я считаю, что это недопустимо, как в адрес мужчин, так и в адрес женщин. Комментарии от анонимов, тех самых мемных «твиттерских дрочил». Недопустимо оскорблять, унижать в публичном пространстве, зная, что тебе никак за это не прилетит. Ты выйди на улицу, скажи Геничу или Черданцеву. Хотя эти самые люди, которые пишут, какое комментаторы говно, подбегают фотографироваться с ними на улице.

— Это плата за медийность.

— Я считаю, что люди должны оставаться людьми. К сожалению, на фоне всеобщей озлобленности, зависти... По-моему, у Михалкова в фильме было, в «Утомленных солнцем»: «Зависть — это двигатель российской культуры, от нее никуда не деться». Зависть и злоба делают из людей животных. Люди не имеют права оскорблять других ни в каком пространстве — ни в анонимном интернете, нигде.

Мы же с тобой друг друга не оскорбляем, а могли бы. И ты бы меня, и я бы нашла, за что тебя оскорбить. Но мы с тобой не злые и не завистливые. А есть люди, которые не удовлетворены своей жизнью. Я их понимаю, мне их жалко отчасти. Но те, кто пишет оскорбления медийным людям, вызывают у меня отвращение. Я такого никогда не делала.

Я выросла на Уткине, Черданцеве и так далее. Смотрела, и у меня была одна мысль: сделаю все, чтобы быть как они. Хочу вести программы так же, как Уткин. Я не писала: «Что это за полный мужчина? Мне он не нравится, потому что слишком высокий и полный, он не должен ничего вести. И вообще, он ничего в футболе не понимает, не был футболистом и не играл никогда». У меня и мысли такой не было никогда кому-то писать. И сейчас нет. А у некоторых людей — есть.

Катерина Кирильчева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Наташи — сексизм, а Гринвуд, побои и изнасилования — это ок, у нас все так делают. Отлично!»

— Что тебе больше всего запомнилось в этот момент? Может быть, какой-то пример хейта, поддержки или просто реакции на то, что произошло.

— Ключевое: я не понимала, не понимаю до сих пор и никогда не пойму, из-за чего случился такой взрыв бомбы.

— Может быть, это просто накопительная история?

— Что ты имеешь в виду?

— Это не первая история, которой были недовольны болельщики.

— Возможно. Но это же не только болельщики стали высказываться, но и журналисты, и комментаторы. По поводу, который совершенно не заслуживает, на мой взгляд, такого повышенного внимания. Для меня все расставила на свои места (сейчас немножко ухожу от ответа на твой вопрос) история с Геничем, с его шуткой. Колоссальная разница в резонансе между юмором про Наташ и приколом про уголовку (фактически). Костя — мой хороший друг, он первым меня поддержал в той истории, и я тоже его траванула в ответ. Но ты же видишь, насколько большой был взрыв после Наташ и насколько мизерный после Кости, хотя его повод реально серьезнее. Это домашнее насилие, изнасилование. Человек (Гринвуд) задержан по подозрению в уголовке.

— Его шутка была сказана в прямом эфире, а твоя прошла процесс сверки с другими людьми — это раз. И второе — то, что он тут же извинился лично от себя.

—Мое извинение тоже сразу же вышло, спустя час или что-то в этом роде.

— Мне кажется, на него тоже неплохо накинули, включая Telegram-каналы, обсуждали не меньше.

— Я-то сравнила это все и поржала.

— Мне кажется, ты не можешь объективно оценивать, потому что одна история была с тобой, а вторая — нет.

— Нет, я могу. Я смотрела резонанс в пабликах конкретно на мою историю и на историю Кости. Я-то знаю, что он ничего такого не имел в виду, но это знаю только я. И когда на фанатском портале Ofnews меня... Понимаешь? А по поводу шутки Кости пишут: «Ой, да феминистки повылезали, теперь и пошутить нельзя ни на какую тему!» Хотя 4-5 дней назад они меня смешали с говном.

— Хорошо, как ты объясняешь такую разницу?

— Я объясняю это тем, что, во-первых, он мужчина. А во-вторых, он мужчина.

— То есть, мужчине можно больше?

— Не то чтобы мужчине можно больше... Солидарность какая-то: «Ой, ну пошутил чувак, мы же за пивом тоже так шутим, ха-ха. Он ничего такого не имел в виду». И я ничего не имела в виду про Наташ. Что интересно, нигде не было никаких официальных заявлений. Ни на канале, чьи комментаторы всячески реагировали на Наташ, ни на «Коммент.Шоу». Генич в Twitter написал условно: «Ой, неправильно пошутил, простите меня» (я уже не помню, что он там дословно написал). Но никакого официального извинения непосредственно от компаний, в которых он работает. Хотя, в принципе, инцидент заслуживал того, чтобы публично извиниться именно официально. Более того, те его коллеги, которые возмущались оскорблением женщин и сексизмом в моем случае, — все, их нет. Никакой реакции.

Окончание — в ближайшее время на сайте www.sport-express.ru

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