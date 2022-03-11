«Про какой спортивный принцип говорит Зарема?! У «Спартака» никто не уехал, а из «Краснодара» — семь легионеров!» Президент «Урала» — за 18 команд в РПЛ
— Да, действительно клубы сегодня проголосовали за такой вариант, — сказал Иванов.
— То есть остаются 16 команд РПЛ, к ним добавляются еще две из ФНЛ. Лига расширяется до 18 клубов?
— Да. Понимаете, в чем дело: если УЕФА и ФИФА не снимут ограничения, то у нас останется 16 команд и такие огромные окна... Ну и зачем нам такие паузы? Проведем чемпионат за шесть месяцев, а что дальше-то делать? Четыре месяца тренироваться? Наоборот, надо как можно больше матчей проводить, вернуться к прежней схеме Кубка страны. Может быть, возродить Кубок лиги, как в Англии. Да масса вариантов для того, чтобы футболисты играли! А не сидели дома. А то мы и так чемпионы мира по тренировкам...
— Может быть, есть смысл оставить 16 команд, провести сначала гладкий чемпионат, а потом разбить клубы на две восьмерки?
— Ну кто это предлагает? Зачем? Я таких версий сегодня не слышал.
— Но ведь не все клубы проголосовали за введение моратория на вылет команд в ФНЛ.
— Да, некоторые команды пока воздерживаются. Мол, давайте подождем. Но я уже много раз говорил: футбол на Москве и Питере не заканчивается! Есть регионы, периферия. Давайте и о других командах думать. Если копнуть глубже, много ли в «Зените» сейчас своих воспитанников играет? А в «Динамо»? А потом мы почему-то не говорим о том, что столичные клубы часто переманивают к себе способных ребят из провинции, из других городов... Лучших к себе везут, а потом не хотят расширяться или что-то в этом роде.
— Если увеличить число команд до 18, уровень чемпионата не просядет?
— Это вы с чего взяли? Давайте возьмем «Урал».
— Давайте.
— Есть у нас чемпион — «Зенит». Так вот мы в прошлом году с ними вничью сыграли и в этом — тоже вничью. В прошлом сезоне, если помните, ошибочно гол Дзюбы засчитали — он был в офсайде. Это я к чему? В этом сезоне мы крупно уступили только «Краснодару» и «Рубину». И то все могло сложиться по-другому. Но, по большому счету, никто из российских лидеров нас не разорвал. Никто! Кто приехал в Екатеринбург и накидал нам пять мячей? Мы же не мальчики для битья. Почему все просядет? Ну хотите вы проводить чемпионат только в Москве и в Питере? Хорошо...
— А вот что в интервью «СЭ» сегодня сказала супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?»
— Ну что тут сказать? Она имеет право на свое мнение. Только у меня возникает встречный вопрос.
— Какой?
— Вот она говорит про нарушение спортивного принципа. Так? Но ведь из «Спартака», по-моему, никто не уехал. А «Урал» покинул Кулаков. Думаю, если бы он остался, мы бы взяли шесть очков в двух играх. И у меня сейчас голова не болела бы... А «Краснодар»? Там вообще семь человек уехало! Семь! Это, по-вашему, спортивный принцип? Про что она тогда говорит? Я не спорю, их семья очень многое делает для нашего футбола. Честь им и хвала. Однако слова про спортивный принцип я не понимаю. Люди берут и уезжают, и никто не знает, что будет завтра.
— Нужно ли фиксировать курс евро?
— А как это возможно? Сказать игроку — вот мы теперь живем по такому курсу? Другое дело — надо изначально договариваться, что будем платить зарплаты в рублях.
— Потолок зарплат — действенная мера?
— Я сегодня предложил: давайте изучим опыт КХЛ и примем свое решение. Посмотрим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7