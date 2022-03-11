Григорий Иванов — о предложении клубов РПЛ установить мораторий на вылет команд премьер-лиги в ФНЛ в этом сезоне.

— Да, действительно клубы сегодня проголосовали за такой вариант, — сказал Иванов.

— То есть остаются 16 команд РПЛ, к ним добавляются еще две из ФНЛ. Лига расширяется до 18 клубов?

— Да. Понимаете, в чем дело: если УЕФА и ФИФА не снимут ограничения, то у нас останется 16 команд и такие огромные окна... Ну и зачем нам такие паузы? Проведем чемпионат за шесть месяцев, а что дальше-то делать? Четыре месяца тренироваться? Наоборот, надо как можно больше матчей проводить, вернуться к прежней схеме Кубка страны. Может быть, возродить Кубок лиги, как в Англии. Да масса вариантов для того, чтобы футболисты играли! А не сидели дома. А то мы и так чемпионы мира по тренировкам...

— Может быть, есть смысл оставить 16 команд, провести сначала гладкий чемпионат, а потом разбить клубы на две восьмерки?

— Ну кто это предлагает? Зачем? Я таких версий сегодня не слышал.

— Но ведь не все клубы проголосовали за введение моратория на вылет команд в ФНЛ.

— Да, некоторые команды пока воздерживаются. Мол, давайте подождем. Но я уже много раз говорил: футбол на Москве и Питере не заканчивается! Есть регионы, периферия. Давайте и о других командах думать. Если копнуть глубже, много ли в «Зените» сейчас своих воспитанников играет? А в «Динамо»? А потом мы почему-то не говорим о том, что столичные клубы часто переманивают к себе способных ребят из провинции, из других городов... Лучших к себе везут, а потом не хотят расширяться или что-то в этом роде.

— Если увеличить число команд до 18, уровень чемпионата не просядет?

— Это вы с чего взяли? Давайте возьмем «Урал».

— Давайте.

— Есть у нас чемпион — «Зенит». Так вот мы в прошлом году с ними вничью сыграли и в этом — тоже вничью. В прошлом сезоне, если помните, ошибочно гол Дзюбы засчитали — он был в офсайде. Это я к чему? В этом сезоне мы крупно уступили только «Краснодару» и «Рубину». И то все могло сложиться по-другому. Но, по большому счету, никто из российских лидеров нас не разорвал. Никто! Кто приехал в Екатеринбург и накидал нам пять мячей? Мы же не мальчики для битья. Почему все просядет? Ну хотите вы проводить чемпионат только в Москве и в Питере? Хорошо...

— А вот что в интервью «СЭ» сегодня сказала супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?»

— Ну что тут сказать? Она имеет право на свое мнение. Только у меня возникает встречный вопрос.

— Какой?

— Вот она говорит про нарушение спортивного принципа. Так? Но ведь из «Спартака», по-моему, никто не уехал. А «Урал» покинул Кулаков. Думаю, если бы он остался, мы бы взяли шесть очков в двух играх. И у меня сейчас голова не болела бы... А «Краснодар»? Там вообще семь человек уехало! Семь! Это, по-вашему, спортивный принцип? Про что она тогда говорит? Я не спорю, их семья очень многое делает для нашего футбола. Честь им и хвала. Однако слова про спортивный принцип я не понимаю. Люди берут и уезжают, и никто не знает, что будет завтра.

— Нужно ли фиксировать курс евро?

— А как это возможно? Сказать игроку — вот мы теперь живем по такому курсу? Другое дело — надо изначально договариваться, что будем платить зарплаты в рублях.

— Потолок зарплат — действенная мера?

— Я сегодня предложил: давайте изучим опыт КХЛ и примем свое решение. Посмотрим.