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«Про какой спортивный принцип говорит Зарема?! У «Спартака» никто не уехал, а из «Краснодара» — семь легионеров!» Президент «Урала» — за 18 команд в РПЛ

Григорий Иванов объяснил, почему он поддерживает предложение о 18 командах в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Григорий Иванов — о предложении клубов РПЛ установить мораторий на вылет команд премьер-лиги в ФНЛ в этом сезоне.

— Да, действительно клубы сегодня проголосовали за такой вариант, — сказал Иванов.

— То есть остаются 16 команд РПЛ, к ним добавляются еще две из ФНЛ. Лига расширяется до 18 клубов?

— Да. Понимаете, в чем дело: если УЕФА и ФИФА не снимут ограничения, то у нас останется 16 команд и такие огромные окна... Ну и зачем нам такие паузы? Проведем чемпионат за шесть месяцев, а что дальше-то делать? Четыре месяца тренироваться? Наоборот, надо как можно больше матчей проводить, вернуться к прежней схеме Кубка страны. Может быть, возродить Кубок лиги, как в Англии. Да масса вариантов для того, чтобы футболисты играли! А не сидели дома. А то мы и так чемпионы мира по тренировкам...

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— Может быть, есть смысл оставить 16 команд, провести сначала гладкий чемпионат, а потом разбить клубы на две восьмерки?

— Ну кто это предлагает? Зачем? Я таких версий сегодня не слышал.

— Но ведь не все клубы проголосовали за введение моратория на вылет команд в ФНЛ.

— Да, некоторые команды пока воздерживаются. Мол, давайте подождем. Но я уже много раз говорил: футбол на Москве и Питере не заканчивается! Есть регионы, периферия. Давайте и о других командах думать. Если копнуть глубже, много ли в «Зените» сейчас своих воспитанников играет? А в «Динамо»? А потом мы почему-то не говорим о том, что столичные клубы часто переманивают к себе способных ребят из провинции, из других городов... Лучших к себе везут, а потом не хотят расширяться или что-то в этом роде.

— Если увеличить число команд до 18, уровень чемпионата не просядет?

— Это вы с чего взяли? Давайте возьмем «Урал».

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— Давайте.

— Есть у нас чемпион — «Зенит». Так вот мы в прошлом году с ними вничью сыграли и в этом — тоже вничью. В прошлом сезоне, если помните, ошибочно гол Дзюбы засчитали — он был в офсайде. Это я к чему? В этом сезоне мы крупно уступили только «Краснодару» и «Рубину». И то все могло сложиться по-другому. Но, по большому счету, никто из российских лидеров нас не разорвал. Никто! Кто приехал в Екатеринбург и накидал нам пять мячей? Мы же не мальчики для битья. Почему все просядет? Ну хотите вы проводить чемпионат только в Москве и в Питере? Хорошо...

— А вот что в интервью «СЭ» сегодня сказала супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?»

— Ну что тут сказать? Она имеет право на свое мнение. Только у меня возникает встречный вопрос.

Зарема Салихова. «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?» Зарема Салихова — об изменениях в РПЛ

— Какой?

— Вот она говорит про нарушение спортивного принципа. Так? Но ведь из «Спартака», по-моему, никто не уехал. А «Урал» покинул Кулаков. Думаю, если бы он остался, мы бы взяли шесть очков в двух играх. И у меня сейчас голова не болела бы... А «Краснодар»? Там вообще семь человек уехало! Семь! Это, по-вашему, спортивный принцип? Про что она тогда говорит? Я не спорю, их семья очень многое делает для нашего футбола. Честь им и хвала. Однако слова про спортивный принцип я не понимаю. Люди берут и уезжают, и никто не знает, что будет завтра.

— Нужно ли фиксировать курс евро?

— А как это возможно? Сказать игроку — вот мы теперь живем по такому курсу? Другое дело — надо изначально договариваться, что будем платить зарплаты в рублях.

— Потолок зарплат — действенная мера?

— Я сегодня предложил: давайте изучим опыт КХЛ и примем свое решение. Посмотрим.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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