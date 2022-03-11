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Сегодня, 16:50

РФС направил в правительство предложения по поддержке футбола. Инсайды «СЭ»

РФС направил в правительство предложения по поддержке футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Спартаковец Георгий Джикия и армеец Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Решения по налоговому стимулированию российского футбола в новой экономической реальности примут первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как стало известно «СЭ», несколько дней назад Российский футбольный союз направил свои предложения по мерам экономической поддержки российского футбола в Правительство РФ.

Решения по этим мерам будут приниматься на уровне «экономического» первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также профильного «спортивного» вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На прошлой неделе в приоритете у правительства была разработка срочных мер поддержки ключевых отраслей экономики. Но, по данным источника, по предложенным РФС мерам консультации на днях уже тоже начались.

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РФС предлагает меры налогового стимулирования для развития футбола.

Среди ключевых приоритетов:

— Существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы.

— Стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.

Так, по данным РФС, только клубы РПЛ каждый год выплачивают в среднем более 15 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Налоги в их бюджетах составляют долю более 22%. И это существенно выше налоговой нагрузки во многих отраслях экономики. Отчасти это связано с тем, что российское налоговое законодательство не до конца учитывает отраслевые особенности футбола.

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Это лишь одно из направлений, по которым сейчас идет работа. Параллельно РФС ведет консультации с комитетом Госдумы по физической культуре и спорту по ряду законодательных инициатив, направленных на поддержку российского футбола. А также с Минспортом — по развитию системы внутренних соревнований.

Президент РФС Александр Дюков много лет в бизнесе и в экономических вопросах руководствуется принципом «деньги любят тишину». Поэтому детали по экономическим мерам поддержки российского футбола появятся в скором времени, но только уже после принятых решений. Есть данные, что в целом правительство поддерживает предлагаемые РФС меры, проработка деталей продолжается. В ближайшее время появится гораздо больше конкретики.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ЦСКА

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ИТБ2 (1.0)

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2.02
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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
РПЛ
РФС
18
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
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5
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6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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