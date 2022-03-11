РФС направил в правительство предложения по поддержке футбола. Инсайды «СЭ»

Решения по налоговому стимулированию российского футбола в новой экономической реальности примут первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как стало известно «СЭ», несколько дней назад Российский футбольный союз направил свои предложения по мерам экономической поддержки российского футбола в Правительство РФ.

Решения по этим мерам будут приниматься на уровне «экономического» первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также профильного «спортивного» вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На прошлой неделе в приоритете у правительства была разработка срочных мер поддержки ключевых отраслей экономики. Но, по данным источника, по предложенным РФС мерам консультации на днях уже тоже начались.

РФС предлагает меры налогового стимулирования для развития футбола.

Среди ключевых приоритетов:

— Существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы.

— Стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.

Так, по данным РФС, только клубы РПЛ каждый год выплачивают в среднем более 15 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Налоги в их бюджетах составляют долю более 22%. И это существенно выше налоговой нагрузки во многих отраслях экономики. Отчасти это связано с тем, что российское налоговое законодательство не до конца учитывает отраслевые особенности футбола.

Это лишь одно из направлений, по которым сейчас идет работа. Параллельно РФС ведет консультации с комитетом Госдумы по физической культуре и спорту по ряду законодательных инициатив, направленных на поддержку российского футбола. А также с Минспортом — по развитию системы внутренних соревнований.

Президент РФС Александр Дюков много лет в бизнесе и в экономических вопросах руководствуется принципом «деньги любят тишину». Поэтому детали по экономическим мерам поддержки российского футбола появятся в скором времени, но только уже после принятых решений. Есть данные, что в целом правительство поддерживает предлагаемые РФС меры, проработка деталей продолжается. В ближайшее время появится гораздо больше конкретики.