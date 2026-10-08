«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в первом домашнем матче сезона

«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

У «Кэпиталз» голами отметились Энтони Бовилье, Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард. У «Пингвинз» отличились Брайан Раст, Томас Новак и Николас Робертсон.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 14 минут и отметился двумя бросками и одним силовым приемом. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин сыграл 17 минут 22 секунды и сделал один бросок.

«Вашингтон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 4 очка в 4 играх.

Следующим соперником «Вашингтона» будет «Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом». Оба матча пройдут 10 октября.