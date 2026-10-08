«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в первом домашнем матче сезона
«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.
У «Кэпиталз» голами отметились Энтони Бовилье, Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард. У «Пингвинз» отличились Брайан Раст, Томас Новак и Николас Робертсон.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 14 минут и отметился двумя бросками и одним силовым приемом. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин сыграл 17 минут 22 секунды и сделал один бросок.
«Вашингтон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 4 очка в 4 играх.
Следующим соперником «Вашингтона» будет «Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом». Оба матча пройдут 10 октября.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Рейнджерс
|6
|4
|2
|8
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|0
|6
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|2
|Оттава
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Флорида
|5
|2
|3
|6
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|7
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|6
|4
|2
|8
|2
|Миннесота
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|5
|1
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|6
|2
|4
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
|12.10
|00:05
|Вашингтон – Сиэтл
|- : -
|12.10
|01:00
|Рейнджерс – Ванкувер
|- : -
|12.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|- : -
|12.10
|20:00
|Баффало – Флорида
|- : -