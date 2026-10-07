«Зенит» отыгрывал и семь очков отставания от «Краснодара». Насколько таблица РПЛ к октябрю совпадает с итоговой?

Изучили пять последних сезонов.

С этого года ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну. Даты нового международного окна — 21 сентября — 6 октября.

Проследим, как сильно обычно меняется таблица, насколько итоги чемпионатов в последние пять сезонов были близки к тому, с чем клубы подходили к октябрьской паузе. И сразу заметим, что количество туров к этому моменту было разным — от девяти (как сейчас) до одиннадцати.

«Зенит» — король второй части сезона, а «Краснодар» уже терял титул

В текущем чемпионате петербуржцы уже проиграли больше матчей (3), чем за весь прошлый (2). Однако относительно слабый старт команды Сергея Семака — не повод для глобальных опасений. За последние пять сезонов сине-бело-голубые взяли четыре титула. В каждом из этих розыгрышей они провели отрезок после октябрьской паузы лучше соперников. Где-то удерживали лидерство, нарастив преимущество, а где-то нивелировали отрыв конкурентов. Даже в чемпионате-2024/25, когда трофей впервые достался «Краснодару», «Зенит» не был хуже и после паузы набрал одинаковое с «быками» количество очков.

В РПЛ-26/27 краснодарцы выдали лучший старт в своей истории и до сих пор не знают поражений. Однако три ничьи подряд против соперников из второй восьмерки не могут не настораживать. Тем более, в сезоне-2023/24 мы уже видели, как южане упустили осенний гандикап в семь баллов и финишировали вторыми. Что ж, тем интереснее будет первая после перерыва встреча, в которой сойдутся чемпионы двух последних лет.

Отдельно стоит выделить провал ЦСКА в прошлом сезоне. Армейцы набрали 24 очка за 11 туров, но далее произошел резкий спад — 27 баллов за 19 матчей и итоговое пятое место. В текущем розыгрыше красно-синие еще не проигрывали, но сумеют ли они сделать выводы из минувших ошибок уже с новым тренером?

Стоит ли ждать больших изменений? Предпосылки точно есть. К началу октября разрыв между лидером и пятым местом составляет всего три очка. Такой плотности в Премьер-лиге в предыдущие пять лет не было. При этом нельзя выделить однозначного фаворита. «Зенит» не выглядит неуязвимым, «Краснодар» забуксовал, «Динамо» барахлило в самом начале, «Спартак» проиграл «быкам» и динамовцам в ключевых матчах, а ЦСКА не может похвастать глубиной состава. В общем, мы вправе рассчитывать на одну из самых интересных чемпионских гонок.

Полная непредсказуемость аутсайдеров

Лишь раз за последние пять сезонов оба идущих осенью в зоне прямого вылета клуба покинули элиту. В розыгрыше 2025/26 такая участь постигла «Нижний Новгород» и «Сочи». Примечательно, что за это время октябрьские аутсайдеры спасались не реже, чем вылетали. Помимо вышеупомянутых случаев, такой трюк не удался только «Торпедо», «Оренбургу» и тем же сочинцам.

Основных причин такого развития событий две. Первая — нестабильность большинства клубов нижней половины таблицы. Так, идущий в октябре девятым «Рубин» напрямую отправлялся в лучшую лигу мира в 2022-м. Туда же можно отнести схожий случай «Урала» спустя пару лет, пусть екатеринбуржцы и добрались хотя бы до переходных матчей, но и в них не спаслись. Обратный пример — «Факел» образца-2023/24, сумевший вытянуть себя за волосы с 15-й осенней на итоговую 11-ю позицию.

Вторая причина — свойственные небольшим клубам финансовые сложности, помноженные на специфику российского футбола. Особняком стоит чемпионат-2024/25. Тогда напрямую вылетел только «Факел». Занявший 15-е место «Оренбург» сохранил прописку благодаря решению РФС снять вышедшее в РПЛ «Торпедо». Финишировавшие 12-ми «Химки» не смогли заявиться из-за финансовых проблем, а их место занял «Нижний Новгород», уступивший по сумме переходных игр «Сочи». Здесь действительно легко запутаться, схема получилась по-настоящему сложной.

Статистика последних лет намекает, что внизу таблицы измениться может очень многое. Однако наименьшие шансы на преображение у «Факела». Воронежцы до сих пор не одержали ни одной победы, а слухи о скором увольнении Олега Василенко только крепнут. К тому же за прошедшие пять сезонов не спаслась ни одна команда, набравшая к паузе меньше или столько же очков, как «Факел». Добавим, что нынешний осенний разрыв в пять очков между последними воронежцами и «Ростовом» на спасительной 12-й строчке — самый большой с 2021 года.

Самые громкие взлеты и падения после первой трети сезона

Хорошие новости для двух кризисных участников этого чемпионата. «Ростов» и «Локо» уже имеют свежий опыт исправления неудачных результатов на старте. В 2021-м и 2023-м южане завершили первую треть сезона в зоне переходных матчей, но затем прибавили и избежали нервной концовки.

Такая же задача прямо сейчас стоит перед железнодорожниками. Позади у команды Галактионова худший старт в истории и множество проблем. Однако впереди — достаточно времени для работы над ошибками. Тем более именно подхвативший «Локомотив» Галактионов успешно спас команду, которая к началу октября шла на 12-м месте.

С падениями ситуация более разнообразна. За последние годы заметно после осенней паузы сбавляли темп клубы разных задач и калибра. «Крылья» прыгали выше головы на старте сезона-2023/24, а затем просто откатились на привычную позицию. По вылетевшему в 2022-м «Рубину» особенно сильно ударил отъезд легионеров. Начало истории ЦСКА и Фабио Челестини получилось заметно ярче, чем блеклый конец их отношений.

Опираясь на статистику минувших лет, следует констатировать, что подняться или опуститься в таблице после первой трети сезона может практически каждый. Хоть записной аутсайдер, хоть претендующий на чемпионство гранд. Так, «Ростов» вытягивает себя из болота, а «Рубин», наоборот, туда попадает. «Зенит» отыгрывает фору на пути к титулу, а ЦСКА съезжает с первой строчки на несколько позиций вниз. Все это многообразие мы видели совсем недавно.

Как будет теперь? Учитывая плотность таблицы, этот чемпионат уже сделал заявку на один из самых интересных российских сезонов за долгое время.