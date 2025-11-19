Футбол
Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

«Спартак» не объявил имя нового главного тренера через неделю после отставки Станковича
Максим Никитин
Корреспондент
«Спартак» ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
С момента увольнения Деяна Станковича прошло уже больше недели, но имя его преемника все еще не названо. Должен ли им стать россиянин или нужно сохранить стратегический курс на иностранцев?

«Спартак» назначил Вадима Романова и.о., но вопрос с новым главным тренером клуба остается открытым. Станкович, попрощавшись, отправился на волю, в Белград, «Спартак» же оказался на перекрестке.

Даже не семи дорог — естественно — больше. Сколько там специалистов вообще может быть? Кажется, все свободные с европейским опытом побывали в средствах массовой информации рядом со «Спартаком». Ну или во всяком случае в каких-то эфемерных списках, которые никто не видел.

Впрочем, это и объяснимо. Потому что топовые иностранцы в Россию — не только в «Спартак» — как-то не очень едут. Самым близким вариантом для красно-белых назывался Луис Гарсия. Такой Талалаев испанского тренерского цеха. Не самый плохой, наверное, вариант (ведь командой когда-то руководил даже Рауль Рианчо), но разве «Спартак» мечтает всего лишь получить повышение в классе, выйдя из второго дивизиона в первый? Кажется, нет. А с трофеями в элитных лигах у Гарсии совсем бедно — их попросту ноль.

Станислав Черчесов, Игор Тудор и&nbsp;Луис Гарсия.Черчесов, Тудор или Гарсия. Кто может сменить Станковича в «Спартаке»?

Самое удивительное, что мы посчитали и вот что выяснили: оказывается, РПЛ в основном выигрывают наши. Ну то есть россияне или — как максимум — выходцы из стран постсоветского пространства.

Интересно, без интернета кто-нибудь из вас вспомнит фамилию последнего главного тренера-иностранца из дальнего зарубежья, бравшего золото чемпионата?

Не бегите к планшету, я сам напомню: Массимо Каррера, сезон-2016/17, как раз «Спартак». Но символично, что начинал итальянец помощником у россиянина Дмитрия Аленичева. Впрочем, тут уж принижать достоинства Массимо нет смысла. Выиграл чемпионство он, хотя и без багажа такие большие дела не делаются. И Дмитрий Анатольевич постарался — давайте не забывать классику.

Так вот, представьте: в постсоветскую эпоху в России работали 62 иностранца, из которых РПЛ выигрывали всего четверо — Лучано Спаллетти (дважды), Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш и тот самый Каррера.

Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вы скажете, что и россиян в этом списке не так много и вообще в стране до весны 2025-го много лет в одиночку солировал Сергей Семак, но факт остается фактом: в РПЛ побеждают наши специалисты. И возвращаясь к «Спартаку» и кандидатуре Луиса Гарсии, возникает такой вопрос: почему назначить испанского «лифтера», а не, скажем, Станислава Черчесова (договорившись с «Ахматом») или Владимира Федотова (свободен)? Что с ними не так? Чем они хуже Гарсии? Ну разве что не так зрелищно пинают бутылки на скамейке запасных.

Поэтому «Спартак» должен быть уверен, что берет очень крутого иностранца, который способен дать качество и хочет работать. Если этот вариант — как в случае с Гарсией — пальцем в небо, то лучше и пробовать не надо.

В России не так много классных вариантов, но все-таки они есть. И, уверен, названные специалисты сработают не хуже, а, скорее всего, лучше иностранных коллег. Они просто отлично знают лигу и понимают, что такое «Спартак», где даже Станкович сошел с ума от давления болельщиков и СМИ.

Деян Станкович.Станкович: лузером не был, но и до вершин не добрался. Почему эта история не красит «Спартак»

В конце концов, как можно достичь прогресса в отечественном тренерстве, если не давать людям шансов в больших клубах? Вопрос с понятным ответом.

Выбирать, конечно, руководству красно-белых. Но, на мой взгляд, либо уже прямо топовый иностранец, либо россиянин.

Ничего среднего и серого не нужно. Средним «Спартак» быть просто не имеет права.

Вадим Романов
Деян Станкович
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»
Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»
Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ
«Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Спартак» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина
  • Kirill Boglovsky

    Золотые слова, особенно третье с конца

    19.11.2025

  • Спартак 98

    Если у Романова попрёт то надо оставлять его. Отечественный тренер, спартаковец и команду знает . Что ещё надо ?

    19.11.2025

  • Gordon

    Не "свой" и не "чужой", а профессионал, сплмрблвй добиваться результата.

    19.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Спартак должен возглавить ТОЛЬКО Я....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Не будет толку с других специалистов. Тройку взять в этом сезоне реально пока еще... Не тормозите там, в Совете Директоров Спартака, а то УЙДУ В ДИНАМУ:joy::joy:

    19.11.2025

  • SP2

    Тренером Спартака должен быть Искусственный интеллект! я спать

    19.11.2025

  • SP2

    О! знаю! Искусственный интеллект пусть тренирует! а промпты пусть ловчев пишет!

    19.11.2025

  • SP2

    хм... я как то не прдумал об этом... наверное, ты прав

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Норм. В нём уже соединился восток с западом, дух с духовностью, кунг-фу с познанием совершенства. И всё это помножилось на опыт работы в самых экстремальных условиях. Подойдёт.

    19.11.2025

  • SP2

    ладно. мои варианты: 1 тандем дзюба -кобелев 2 тренер первой взрослой кировского 3 радимов 4 виллаш боаш

    19.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Хорошего надо ставить тренера, а не своего или чужого. В фнл отправить может как свой, так и чужой.

    19.11.2025

  • SP2

    ууууу... где дзен и где дух спартака.... не потянет...

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я же написал ниже, мой кандидат - Леонид Викторович Слуцкий. Он уже познал Дзен-буддизм, он сможет.

    19.11.2025

  • SP2

    или рецепт хотя бы дай! сколько шишек какой спирт, как топинамбур резать! а то у нас тут только табуретовка получается!

    19.11.2025

  • AbidoHasan

    19.11.2025

  • SP2

    Амиго! подожди ещё спиртовый отвар еловых шишек с топинамбуром открывать! рано ещё! давай тренера обсудим!

    19.11.2025

  • SP2

    Амиго! Выходи! скажи кого ты рекомендуешь?

    19.11.2025

  • SP2

    вот дзюба-кобелев это свежо и оригинально! а вот это вот федотов, черкесов, мостовой - ну такая тоска!

    19.11.2025

  • SP2

    А я бы попробовал тандем Дзюба-Кобелев. И Горлукович по спец вопросам.

    19.11.2025

  • SP2

    на квартиру на крестовском как раз 20 млн не зватает )

    19.11.2025

  • SP2

    кому? кировскому заводу? да вроде нет. да я и возьму то недорого. Мне 20 мон руб единовременно. тренеру 5 млн руб в год плюс премии! соглашайтесь!

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хватит уже себя рекламировать. Все знают, что Вам платит Газпром.

    19.11.2025

  • SP2

    ды хоспади! сколько можно писать! главный тренер первой взрослой команды кировского завода свободен! берите пока предлагаю! хуже точно не будет!

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    на всякий случай напомню, что Романов тоже отечественный тренер.

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дилемма «Спартака»: свой или чужой? ----------- Леонид Викторович Слуцкий отвечает обоим этим требованиям. Так зачем же искать кого-то ещё?

    19.11.2025

  • fell62

    Валера безработный)))

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Игорь Яклич не сработается с новым спортивным директором Спартака — Ольгой Юрьевной Смородской.

    19.11.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Кто в нормальном уме пойдёт ковыряться в тухлом мясе????

    19.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    На басурманского не зарьтесь - Чужой проблем не устранит! Зовите Карпина! Не парьтесь, Пока намылится в "Зенит"!!!

    19.11.2025

  • Vitamin007

    Всем уже понятно, дело не в тренерах, а в руководствах, где сидят уроды!

    19.11.2025

  • Питерский пёс

    Тебе нужна его новая книга "Как я убил Спартак"?

    19.11.2025

  • ekbigor

    Опять Федун с Заремой?

    19.11.2025

  • ekbigor

    Это большое журналистское счастье, иметь такой Спартак в стране! Без работы не останешся. Все материалы давно написаны, осталось вписать фамилии. И на приём и на увольнение.

    19.11.2025

  • berzulemic

    с грузии будет тренить?

    19.11.2025

  • manul75

    политическая повестка в стране такая, что сам Спартак сожрут с ......., если не назначат тренера с паспортом РФ.

    19.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Игорь Яковлевич Рабинер - лучшая кандидатура на место главного тренера Спартака. Он болеет душой за любимый клуб. Спорт-Экспрессу пора содать петицию к руководству Спартака с требованием назначить на пост главного тренера Игоря Яковлевича. Мы всем дружным форумским сообществом поддержим это воззвание

    19.11.2025

  • Кот

    Заголовок: "Кто должен стать новым главным тренером красно-белых ?" Максим Никитин: "Выбирать, конечно, руководству красно-белых... на мой взгляд, либо уже прямо топовый иностранец, либо россиянин." ---------------------------- И зачем, Никитин, надо было тужиться целых полсотни строк, когда вполне достаточно этих двух — с облегчением вас, глашатай банальностей...

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    максик, да всем насрать) будто других тем нет)

    19.11.2025

  • Артем Пшеничников

    Уже никто не поможет, философию надо менять, ценности, об этом там не знают пока

    19.11.2025

  • Meol Meol

    Свой среди чужих.

    19.11.2025

  • berzulemic

    а чего болонки нет? он ради этого и с динамо слинял

    19.11.2025

  • tosha-66

    На мой взгляд, искать нового тренера в разгар сезона откровенная глупость. Все востребованные специалисты задействованы, свободных просто нет. А те, что на рынке, не нужны по каким то причинам. Надо признать, что сезон слили, доигрывать его как есть, а искать тогда, когда рынок откроется и выбор будет.

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да сколько можно-то из пустого да в порожнее

    19.11.2025

  • За спорт!

    Конечно свой.

    19.11.2025

  • xXDmitryXx

    Всех уже перепробовали, Мостовой только остался, надо брать!!))

    19.11.2025

  • Желтый полосатик

    Хоть своего, хоть Чужого, хоть Хищника ставь... Пока "в консерватории" (управлении) что-то не поменяют, так и будем болтаться на 4-6 месте, несмотря на все денежные вливания

    19.11.2025

    • Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

