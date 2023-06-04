Заслуженное серебро ЦСКА, скомканный финиш «Спартака» и «Ростова», весеннее чемпионство «Локо», феномен «Оренбурга». Рабинер — об итогах чемпионата

Главные впечатления обозревателя «СЭ» от завершившегося сезона РПЛ.

Федотов — первый тренер в РПЛ, который взял серебро второй сезон подряд с разными клубами

Первые 33 минуты матча ЦСКА — «Ростов» быстро и жестко сняли главную интригу последнего дня чемпионата России-2022/23. 4:0 чуть более чем за полтайма! Владимир Федотов второй сезон подряд показал умение проводить последний матч первенства, от которого многое зависит, на абсолютном максимуме. Напомню, что год назад его «Сочи» покромсал в Москве в мелкую стружку «Динамо» (5:1) и занял второе место. Теперь — 4:1 у «Ростова» и снова серебро.

Впервые в истории чемпионатов России один и тот же тренер два сезона подряд завоевывает серебряную медаль с двумя разными клубами. С тремя командами медали брал Валерий Газзаев, с двумя — Курбан Бердыев и Олег Долматов. Но происходило это не подряд. Здесь же Федотов, совершив в прошлом сезоне сенсацию с «Сочи», гораздо более ожидаемо поднял ЦСКА с прошлогодней пятой на вторую строчку. И будь армейцы такими же цельными и стабильными осенью, мог бы и «Зениту» борьбу за золото навязать. Но «бы» в футболе — частица запрещенная.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зато что точно разрешено — так это подсчет выступлений команд в отдельных отрезках. Так вот, весенним чемпионом России стал с 32 очками в 13 турах (то есть всего семь потерянных!) «Локомотив», виртуальное серебро за этот период взял ЦСКА (29) и лишь бронзу — «Зенит» (28). Но тут-то как раз все понятно — команда Сергея Семака досрочно, за четыре тура, обеспечила себе золото, после чего отпустила почти всех бразильцев, кроме Мантуана, и в последних турах на привычном уровне не играла. Тогда как «Локо» так и не сбросил взятых с первого весеннего тура оборотов, рванув с 14-го места на 8-е.

Михаил Галактионов с Федотовым и Сергеем Ташуевым (неважно, в каком порядке) стали, как мне кажется, лучшими тренерами РПЛ весны-2023. Семака выводим за скобки — он с «Зенитом» играет в другой лиге с самим собой, сравнивать его можно разве что с самим собой образца предыдущих сезонов. Второй чемпионат «по бразильской системе» петербуржцы провели еще убедительнее предыдущего, набрав на пять очков больше. А молодого отца Малкома только самый последний зенитоненавистник не назовет лучшим игроком сезона.

Если «Зенит» сделал ровно то, чего от него все и ждали, то прогресс «Локомотива», ЦСКА и «Ахмата» по весне действительно впечатлил. Председателя совета директоров красно-зеленых Юрия Нагорных назову лучшим менеджером сезона, сумевшим несколькими точными ходами развернуть ход клуба на 180 градусов. Но и роль Галактионова в этом взлете велика.

Так и в Грозном Ташуев зимой успел поставить команде свой футбол, отличающийся от игры при Андрее Талалаеве, — и как-то это у него так получилось, что и приличное наследие предшественника (в прошлом сезоне, напомню, «Ахмат» занял седьмое место и этот начал примерно так же) он не уничтожил, и свое новое привнес.

Если возможности «Ахмата» все равно в той или иной степени ограничены, то ЦСКА и «Локомотив» с их нынешним футболом, если его удастся сохранить и развить, мне кажется, способны в новом сезоне навязать конкуренцию «Зениту». «Спартак» сделает то же самое, если вернется к своему осеннему состоянию. Плюс стабилизируется, все лучше понимает требования Владимира Ивича «Краснодар». А вот «Динамо», которое никак не может найти нового главного тренера, при весьма приличном составе (требует явного усиления только оборона) надо будет восстанавливать из нежданных весенних руин.

Если же возвращаться к Федотову, то одна из главных его заслуг — возвращение того самого Федора Чалова, которого после блестящего сезона-2018/19 с победой в гонке снайперов и победного гола «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» мы, казалось, уже потеряли. Предпосылки для его возрождения создала командировка в «Базель», откуда форвард не больно-то и хотел возвращаться, — а значит, тем важнее роль тренера, создавшего для Чалова комфортные игровые и психологические условия. В итоге тот побил собственный личный рекорд результативности, забив 19 мячей — да и о пяти голевых передачах забывать не стоит. С таким снайперским результатом в прошлом году Федор разделил бы первое место с Гамидом Агаларовым (кстати, оба реализовали по шесть пенальти), теперь же оказался лишь третьим вслед за Малкомом и Квинси Промесом.

Чалов играл на разных позициях — и в центре нападения, и инсайда, — но везде ощущал себя уютно. Самая долгая безголевая пауза у него составила четыре тура (на стыке осени и весны), в прочих же случаях не бывало, чтобы он не забивал больше двух матчей подряд. Зато сделал четыре дубля (в том числе «Спартаку» и «Ростову» — клубам топ-4), по разу забил чемпиону «Зениту» в обоих матчах, еще по разу отметился в матчах с «Ахматом» и «Краснодаром». То есть не оставил без своих голов ни один клуб верхней шестерки, не ограничившись подвигами против аутсайдеров!

Чалов, на мой взгляд, — лучший российский игрок чемпионата-2022/23. В случае лучшей дисциплины с ним мог бы конкурировать Александр Соболев, но его обратную сторону мы знаем, и она не раз в этом сезоне проявлялась в максимально возможной форме. О Чалове же ничего подобного сказать нельзя. Еще один осенний конкурент Владимир Сычевой, заделавшись Писарским, так и не забил ни одного мяча в чемпионате весной. А лучший ассистент лиги с 12 передачами Эдуард Сперцян (ближайшие конкуренты Соболев и Клаудинью отдали по 9) — теперь уже армянский, а не российский футболист. И дай бог ему пойти по пути грузинского коллеги Хвичи Кварацхелии.

Почему-то мне кажется, что чувство долга, которое у Сперцяна есть перед «Краснодаром», будет в полной мере удовлетворено в случае победы «быков» в суперфинале Кубка России, и тогда его отъезду в Европу не будет препятствовать уже ничто — ни с клубной, ни с его собственной стороны. Так что на кону для него в «Лужниках» будет стоять многое.

«Спартак» не заслужил серебра, но для него, как и для «Ростова», сезон все равно успешен

Гильермо Абаскалю, драматично обыгравшему Федотова в дерби два тура назад, могло бы быть досадно от такой концовки сезона. Особенно памятуя о домашней нулевой ничьей с «Пари НН». Как-то не очень нарядно получилось у «Спартака» взять бронзу — ЦСКА разгромом «Ростова» подсобил. Даже ничья, не говоря уже о проигрыше красно-синих, отправила бы спартаковцев за пределы тройки. Никакого серебра за такой финиш, да и весь весенний отрезок, «Спартак» не заслужил.

Причем поражение в Самаре вызвало откровенную злость у многих болельщиков — сужу по комментариям в своем телеграм-канале «РабиНерв». «Плюнули в душу» — самое мягкое, что довелось прочитать, причем именно от поклонников красно-белых. А уж что пишут болельщики «Факела», из-за проигрыша «Спартака» отправившегося в стыки, догадайтесь сами.

Но они-то — люди заинтересованные, и их резкости можно списать на понятные эмоции. А вот реакция спартаковских фанов симптоматична. Концовку чемпионата «Спартак» завалил — в последних шести турах набрал всего шесть очков, обыграв только ЦСКА (!), трижды сыграв вничью (в двух случаях с аутсайдерами — «Химками» и «Пари НН») и дважды проиграв (в том числе «Крыльям»). Хуже за этот отрезок выступил только... «Ростов» (четыре очка) и «Химки» с «Торпедо». Приплюсуем сюда удаление с длительной дисквалификацией Александра Соболева и вчерашнюю красную карточку, полученную на скамейке (!) капитаном Георгием Джикией. Она тоже сулит ему пропущенные встречи на старте нового первенства.

Все разговоры о судействе со стороны Абаскаля и игроков «Спартака» обнуляются хотя бы тем, что именно красно-белые пробили в чемпионате 11 пенальти. Больше — только у «Ростова» (15) и «Динамо» (12). Кто виноват, что почти половину из них, пять, вы запороли?! Только у «Локомотива» — четыре промаха из девяти — схожая статистика. ЦСКА, например, реализовал 10 пенальти из 11, «Оренбург» — 8 из 9, «Пари НН» вообще выдал стопроцентный показатель — 8 из 8. «Ахмат», закончивший первенство пятым, между прочим, пробил всего два 11-метровых. Оба реализовал.

Что тогда должны были говорить Массимо Каррера и его футболисты, в чемпионском сезоне-2016/17 пробившие лишь один 11-метровый «Томи», и тот под занавес первенства? Но они ничего не говорили — Каррера отказывался как-либо комментировать судейство. Да, ошибок против спартаковцев в нынешнем сезоне хватало — как и против других клубов. Но речь тут просто об очень плохом судействе в РПЛ, которое, кажется, с каждым сезоном становится все хуже, несмотря на помощь ВАР.

Но просто удивляюсь, когда читаю высказывание Абаскаля, будто одна ошибка с отмененным голом Соболева в концовке матча с «Уралом» — «некоторая точка, после которой потерялась уверенность». Немного же надо команде, вроде как претендовавшей на золото, чтобы лишиться уверенности. С симпатией отношусь к испанскому тренеру и ни секунды не сомневался в его необходимости «Спартаку» в следующем сезоне, но летом Гильермо следует остыть и задуматься прежде всего об игре красно-белых, а не о сторонних факторах.

В весеннем отрезке «Спартак» разделил с «Ростовом» седьмое-восьмое места. Они словно шли по чемпионату рука об руку: прекрасно до зимнего перерыва, посредственно — после. При этом осеннего багажа хватило им соответственно для бронзы и четвертой позиции. Для обеих команд это в общем контексте можно назвать успехом — ведь в прошлом сезоне они были соответственно десятыми и девятыми, а состав ростовчан вообще не располагал к борьбе за медали. Но Валерий Карпин вел ее вплоть до последнего тура.

Абаскаль же, в момент прихода в «Спартак» никому в России не известный, поднял красно-белых с прошлогоднего десятого на третье место. Это ли не успех? В последних пяти чемпионатах это лишь вторая медаль самой популярной команды страны — после Доменико Тедеско в сезоне-2020/21. И это надо ценить, тем более что (если говорить о первой части чемпионата, конечно) команда играла интереснее, чем при немце, ныне возглавляющем сборную Бельгии.

Весна, однако, насторожила. Но так бывает — опыт обретается и команда строится постепенно. Зимние сборы в этом году были первыми в подобном роде для испанца за его тренерскую карьеру, и он должен был извлечь из них уроки. В новом сезоне Абаскаль обещает нам совсем другой, заматеревший «Спартак». Дай-то бог.

То, что он остается, хорошо хотя бы потому, что работу в кои-то веки красно-белым не надо будет начинать с нуля. Но для нового, заматеревшего «Спартака» также было бы неплохо, чтобы у клуба в принципе имелся внятный спортивный департамент, тогда как Пол Эшуорт впечатления фигуры, соответствующей задачам клуба, не произвел. У красно-белых вообще не видно персонифицированного руководства, которое за что-то отвечает и о чем-то в принципе готово говорить. Евгений Мележиков — все-таки функционер организационного, а не спортивного плана.

Футболисты «Крыльев Советов». Фото ФК «Крылья Советов»

Самара заслужила спасение, «Факел» — фаворит в стыках

Может, о «Спартаке» после матча в Самаре и говорилось бы в менее ворчливых тонах, если бы Квинси Промес реализовал пенальти. Но игра рукой автора отличного самарского гола Бенхамина Гарре получилась шальной, мяч до нее явно взял траекторию намного выше ворот, и если буква закона и предписывала судейской бригаде назначить 11-метровый, то ходом игры такой поворот сюжета диктовался едва ли. Только начальный отрезок матча красно-белые провели хорошо, но ничего не забили (правда, насчет 2:0, на которые команда якобы наработала, Абаскаль все же, думаю, погорячился). А затем то ли узнали о том, что ЦСКА громит «Ростов», и потеряли былой интерес к матчу, то ли просто их стартовый порыв спал, а хозяева, напротив, раскрепостились. Факт, что дальше, кроме перекладины Антона Зиньковского, особо ничего у «Спартака» и не вспоминается.

Но 35-летний длиннобородый вратарь и нестандартный спикер Евгений Фролов (помните, как он в бытность голкипером «Сахалина» шикарно разыграл незадачливого журналиста, представившись Львом Яшиным?), до последних трех туров не игравший два года, в самый нужный момент спас Самару от стыковых матчей и, как их возможное следствие, от четвертого вылета за десять лет. Вот что значит не валять дурака, сидя в запасе, а всегда быть готовым помочь команде. Ведь начал Фролов после столь длительного перерыва с 3:0 над «Уралом», тоже будучи тогда предельно сконцентрированным. Случайно так сыграть невозможно.

На контрасте можно привести в пример вратаря гораздо, казалось бы, более талантливого — Матвея Сафонова. Далеко не первый раз за этот сезон первый номер сборной России привозит голы неудачной игрой ногами. То, что он сделал в матче с «Ахматом» при 1:0 в пользу «Краснодара», возжелав спижонить и исполнить «финт Зидана» после не очень удачного приема мяча, — форменное безобразие. Притом что у них в последнее время была равная конкуренция со Станиславом Агкацевым, а тот безошибочно сыграл в предыдущем туре против ЦСКА. Думаю, что Матвей подписал себе приговор на неучастие в суперфинале Кубка России.

Да, у него гораздо больше опыта, и у Агкацева ничего, подобного отборочной встрече Евро Хорватия — Россия, нет. Но в последних турах Владимир Ивич дал по шансу каждому из вратарей, и Агкацев воспользовался своим гораздо лучше. К тому же после его ошибки Иван Олейников сразу забил второй мяч, и ответный гол Оланкунле Олусегуна в добавленное время уже ничего изменить не мог: «Ахмат» опередил «Краснодар» и повторил рекордное достижение в чемпионатах России — пятое место.

В прогнозе накануне тура я такой исход угадал, как и расположение команд со второго по четвертое место, как и победу «Оренбурга» над «Динамо» и обгон первым второго в борьбе за седьмое место. Не попал только с борьбой за спасение от стыков, которую все же предполагал, что выиграет «Факел» — за счет того, что не смогут победить «Крылья».

Однако Самара по тому, как сыграла против «Спартака», гораздо больше заслужила возможности «отскочить» от стыков, чем «Факел» — по беззубой игре с «Зенитом», в которой не создал ни одного момента. Впрочем, последний отрезок у воронежцев все равно получился очень хороший — четыре победы в шести матчах. Теперь во главе с Вадимом Евсеевым, завсегдатаем переходных матчей (он выигрывал их с «Амкаром» и «Уфой»), «Факел» отправляется на противостояние с «Енисеем». Я считаю воронежцев фаворитами. А вот у «Пари НН» с «Родиной», где здорово работает штаб Дмитрия Парфенова, шансы мне видятся почти равными.

Феномен «Оренбурга»

Разгром «Оренбургом» динамовцев, исходя и из привычной уже храбрости первых, и из текущего состояния вторых, не видится мне никакой сенсацией. «Динамо» полностью провалило весну (10-е место), команда же Марцела Лички так и осталась самой результативной по сумме забитых и пропущенных мячей в РПЛ — 113 мячей (на втором месте «Краснодар» — 108, далее «Локомотив» — 100, «Спартак» — 98, «Зенит» — 94), так что ее можно назвать самой зрелищной командой лиги в сезоне. Тем более что мячи эти распределились у нее почти пополам — 58-55. Как и «Ахмат», «Оренбург» повторил свое высшее достижение в чемпионатах — только не пятое место, как у грозненцев, а седьмое, впервые добытое при уже не раз упоминавшемся в этом тексте Федотове.

Поразительно другое (и это уже мало кто помнит) — «Оренбург» в прошлом сезоне играл в первой лиге, причем вышел оттуда с третьего места, через напряженнейшие стыки с «Уфой», 0:2 по ходу первого, домашнего матча, завершившегося вничью, и решающего мяча Андрея Малых на 94-й минуте ответной встречи! Сравниваю состав оренбуржцев в той игре с заявкой в нынешнем сезоне — и не вижу только Джоэля Фамейе (которого Личка счастлив был бы сохранить, да тот ушел на большие деньги в «Рубин»), Сергея Бреева и Аршака Коряна. То есть из 16 игроков, выходивших в том матче на поле, 13 перешли в РПЛ. Как и четверо запасных. Полгода спустя ушел Сычевой-Писарский, но опять же точно не по желанию клуба и тренера.

Начинал сезон «Оренбург» с 16-й позиции, а в итоге переместился на 7-ю и забил 58 голов. Притом что одни его прошлогодние коллеги по первой лиге из «Торпедо» (первое место) со свистом вылетели обратно, а другие, из «Факела», сыграют в стыках. И те и другие обновили составы в гораздо большей степени, а также быстро убрали выводивших их из ФНЛ Александра Бородюка и Олега Василенко, а затем и их сменщиков. В «Оренбурге» же все это время царили последовательность и стабильность.

Футболисты «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»

Понятно, что значительную долю результативности обеспечила группа новичков-южноамериканцев, но 36 мячей из 58 забили люди, игравшие в прошлом сезоне за «Оренбург» в «лучшей лиге мира». Что опровергает тезис, будто при подъеме наверх клуб должен всех или почти всех менять (на днях вернувшийся к жизни из уст главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова).

Феномен «Оренбурга» мне видится не менее важной составляющей завершившегося чемпионата РПЛ, чем события наверху таблицы. Потому что только тогда, когда не одни лишь считаные топы, а большая часть лиги начнет играть в смелый, умный, акцентированный на атаку футбол, на нее интересно будет смотреть. Чех Личка, три года назад попав в совершенно незнакомую реальность, оказался способен на гораздо большее, чем многие приземленные, действующие по шаблонам и отталкивающиеся прежде всего от страха отечественные тренеры.

И это не один шальной сезон, а с одним «Оренбургом» — уже три (в двух предыдущих команда выходила в РПЛ, но после первого ее из-за проблем со стадионом не пустили). И до того еще было белорусское золото с брестским «Динамо» — единственное в истории клуба. Случайностью такую стабильность успехов, причем со зрелищным футболом, назвать никак нельзя.

Сделать узнаваемой и симпатичной команду, поднявшуюся из нижнего дивизиона, зачастую сложнее, чем тренировать ведущий клуб. Но уже во втором туре «Оренбург» разгромил 3:0 «Урал», а потом были 4:1 и 4:0 у «Сочи», 4:1 у «Факела», 5:1 у «Краснодара» и, наконец, 3:0 в завершающей встрече с «Динамо». Шесть крупных побед — когда такое бывало у дебютанта премьер-лиги?! Да, случались и 0:8 от «Зенита», 1:4 от «Спартака», 1:5 и 1:4 от «Локомотива». Но факт, что «Оренбург», играя в веселый, раскрепощенный футбол, в итоговой таблице оказался выше «Локомотива», «Динамо», прошлогоднего серебряного призера «Сочи». Оказалось, что в РПЛ можно играть открыто и преуспевать, будучи по данным сайта Transfermarkt 12-й в лиге по совокупной стоимости игроков менее чем с 20 миллионами евро!

Очень надеюсь, что пример «Оренбурга» в следующем сезоне подтолкнет и другие команды не из числа топовых к схожему по философии футболу. Это не значит, что все в нашем чемпионате сразу станет хорошо, но его прогрессу и зрелищности поспособствует непременно.