У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ

«Ростов» пролетел мимо призовых мест.

30-й тур РПЛ подошел к концу, сезон чемпионата России закончен. После прошлых выходных лишь для четырех команд в нем не было смысла — «Зенит» уже стал чемпионом, «Химки» и «Торпедо» отправились в первую лигу, а «Сочи» закрепился в середине таблицы. А вот остальные решали серьезные турнирные задачи.

«Ахмат» — «Краснодар», 2:2

Перед игрой команды разделяло два очка — грозненцы охраняли пятое место, южане на него претендовали. При этом «Краснодар», которому через неделю ехать в Москву на финал Кубка России, провел небольшую ротацию — вместо Кордобы в основе вышел юный воспитанник Кокшаров, в запасе остались Сперцян и Олусегун.

Но сделать что-то путное эта конфигурация не смогла, спасать ситуацию пришлось Кордобе, забившему на 66-й минуте. Правда, уже на 70-й «Ахмат» сравнял счет усилиями Камилова, а еще через восемь минут и вовсе вышел вперед — отличился Олейников. «Краснодар» смог отыграться только в добавленное время — на 91-й минуте спас вышедший со скамейки Олусегун. Игра получилась задорная, но на юге вряд ли довольны итогами — «быки» приземлились за пределами топ-5. А вот «Ахмат» второй раз в истории забрался на пятую строчку, с чем и можно поздравить команду Ташуева. Весьма неожиданно.

ЦСКА — «Ростов», 4:1

Ростовчане ехали в Москву с надеждой завоевать второе в истории серебро, но «приземлили» их в столице довольно жестко. Команда Владимира Федотова забила гостям четыре мяча за один тайм и все вопросы по второму месту закрыла задолго до финального свистка. После перерыва «Ростов» собрался и даже забил один мяч, но гол Чернова оказался всего лишь престижным — со свистком желто-синие покидали поле в слезах.

Игра стала последней на «ВЭБ Арене» для ветерана ЦСКА Георгия Щенникова — он покинет команду уже нынешним летом. Если не брать в расчет этот грустный факт, у армейцев получилась шикарная затравка на финал Кубка. А у Федотова — второе подряд серебро РПЛ.

«Крылья Советов» — «Спартак», 1:0

Невезучая спартаковская весна закончилась в начале лета поражением от «Крыльев». Красно-белым в борьбе за серебро необходимо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на вторую строчку, но они этого не сделали. Хотя, как водится у красно-белых во втором круге, они почти во всем превосходили соперника в конкретном матче. Во всем, кроме удачи. Поэтому победный гол забили «Крылья», которые вообще-то боролись за выживание. И в итоге победили, обойдя «Факел» и завершив сезон над зоной стыковых матчей.

«Локомотив» — «Торпедо», 3:1

Ни вылет, ни топ-5 «Локо» не грозили, так что игра с оформившим путевку в ФНЛ «Торпедо» была для железнодорожников чем-то вроде упражнения с грушей. И потренировалась команда Галактионова шикарно — в прыжке заколотил Наир Тикнизян, на скорости — Сергей Пиняев, а добил головой Изидор. За честь Клотета попробовал вступиться Стефанович, но его гола оказалось мало.

«Оренбург» — «Динамо», 3:0

Какой сезон, такой и 30-й тур — так, видимо, решили в «Динамо» и крупно проиграли на выезде середняку чемпионата. Честно говоря, к бело-голубым вряд ли может быть много претензий — искусственный оренбургский газон в этом сезоне потрепал нервы многим топ-клубам, да и команда Лички шикарно играет дома. Но учитывая общий ход сезона у «Динамо», результат вполне закономерный. Яркие оренбургские легионеры вновь подтвердили уровень — Мансилья, Вера и Флорентин забивали и отдавали, как и на протяжении всего сезона. Молодцы, что сказать. А москвичи откатились за экватор — на 9-ю строчку, пропустив вперед «Оренбург» и «Локомотив».

«Пари НН» — «Химки», 2:0

А вот этот матч упражнением уже не назвать — при неудаче «Крыльев» команда Юрана вполне могла спастись от стыков. И все для этого сделала, разбив вылетевшие «Химки» всухую и уничтожив по ударам в створ (10:1). Но самарцы в параллельном матче победили «Спартак», так что для нижегородцев все оказалось зря — Юрану и команде все равно предстоит играть за право остаться в РПЛ.

«Урал» — «Сочи», 1:0

Никакой турнирной значимости игра не имела — сочинцев подвинуть с 10-го места возможности не было, «Урал» же расположился на 11-м — там и остался. Под самый занавес Егорычев забил победный, но, повторимся, с турнирной точки зрения это практически ничего не решало.

«Зенит» — «Факел», 1:0

«Факелу» нужно было побеждать, чтобы гарантированно избежать стыков. Но для этого в последнем туре им выпал худший соперник, чемпион страны. «Зенит» выставил второй состав (на поле не было ни Малкома, ни Клаудиньо, ни Сантоса), Семак заменил даже вратаря — вместо Михаила Кержакова поставил Васютина. Но в Питере даже с таким составом гостям играть тяжело — поэтому «Факел» пропустил от Ерохина и проиграл. Теперь ставка руководства воронежцев на Вадима Евсеева кажется еще более оправданной — перед стыками наступает время для его талантов бывалого спасателя.