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Сегодня, 22:20

У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ

Артем Белинин
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Тренер Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Ростов» пролетел мимо призовых мест.

30-й тур РПЛ подошел к концу, сезон чемпионата России закончен. После прошлых выходных лишь для четырех команд в нем не было смысла — «Зенит» уже стал чемпионом, «Химки» и «Торпедо» отправились в первую лигу, а «Сочи» закрепился в середине таблицы. А вот остальные решали серьезные турнирные задачи.

«Ахмат» — «Краснодар», 2:2

Перед игрой команды разделяло два очка — грозненцы охраняли пятое место, южане на него претендовали. При этом «Краснодар», которому через неделю ехать в Москву на финал Кубка России, провел небольшую ротацию — вместо Кордобы в основе вышел юный воспитанник Кокшаров, в запасе остались Сперцян и Олусегун.

Но сделать что-то путное эта конфигурация не смогла, спасать ситуацию пришлось Кордобе, забившему на 66-й минуте. Правда, уже на 70-й «Ахмат» сравнял счет усилиями Камилова, а еще через восемь минут и вовсе вышел вперед — отличился Олейников. «Краснодар» смог отыграться только в добавленное время — на 91-й минуте спас вышедший со скамейки Олусегун. Игра получилась задорная, но на юге вряд ли довольны итогами — «быки» приземлились за пределами топ-5. А вот «Ахмат» второй раз в истории забрался на пятую строчку, с чем и можно поздравить команду Ташуева. Весьма неожиданно.

Федор Чалов, Квинси Промес и&nbsp;Федор Смолов. Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?

ЦСКА — «Ростов», 4:1

Ростовчане ехали в Москву с надеждой завоевать второе в истории серебро, но «приземлили» их в столице довольно жестко. Команда Владимира Федотова забила гостям четыре мяча за один тайм и все вопросы по второму месту закрыла задолго до финального свистка. После перерыва «Ростов» собрался и даже забил один мяч, но гол Чернова оказался всего лишь престижным — со свистком желто-синие покидали поле в слезах.

Игра стала последней на «ВЭБ Арене» для ветерана ЦСКА Георгия Щенникова — он покинет команду уже нынешним летом. Если не брать в расчет этот грустный факт, у армейцев получилась шикарная затравка на финал Кубка. А у Федотова — второе подряд серебро РПЛ.

«Крылья Советов» — «Спартак», 1:0

Невезучая спартаковская весна закончилась в начале лета поражением от «Крыльев». Красно-белым в борьбе за серебро необходимо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на вторую строчку, но они этого не сделали. Хотя, как водится у красно-белых во втором круге, они почти во всем превосходили соперника в конкретном матче. Во всем, кроме удачи. Поэтому победный гол забили «Крылья», которые вообще-то боролись за выживание. И в итоге победили, обойдя «Факел» и завершив сезон над зоной стыковых матчей.

«Локомотив» — «Торпедо», 3:1

Ни вылет, ни топ-5 «Локо» не грозили, так что игра с оформившим путевку в ФНЛ «Торпедо» была для железнодорожников чем-то вроде упражнения с грушей. И потренировалась команда Галактионова шикарно — в прыжке заколотил Наир Тикнизян, на скорости — Сергей Пиняев, а добил головой Изидор. За честь Клотета попробовал вступиться Стефанович, но его гола оказалось мало.

«Оренбург» — «Динамо», 3:0

Какой сезон, такой и 30-й тур — так, видимо, решили в «Динамо» и крупно проиграли на выезде середняку чемпионата. Честно говоря, к бело-голубым вряд ли может быть много претензий — искусственный оренбургский газон в этом сезоне потрепал нервы многим топ-клубам, да и команда Лички шикарно играет дома. Но учитывая общий ход сезона у «Динамо», результат вполне закономерный. Яркие оренбургские легионеры вновь подтвердили уровень — Мансилья, Вера и Флорентин забивали и отдавали, как и на протяжении всего сезона. Молодцы, что сказать. А москвичи откатились за экватор — на 9-ю строчку, пропустив вперед «Оренбург» и «Локомотив».

«Пари НН» — «Химки», 2:0

А вот этот матч упражнением уже не назвать — при неудаче «Крыльев» команда Юрана вполне могла спастись от стыков. И все для этого сделала, разбив вылетевшие «Химки» всухую и уничтожив по ударам в створ (10:1). Но самарцы в параллельном матче победили «Спартак», так что для нижегородцев все оказалось зря — Юрану и команде все равно предстоит играть за право остаться в РПЛ.

«Урал» — «Сочи», 1:0

Никакой турнирной значимости игра не имела — сочинцев подвинуть с 10-го места возможности не было, «Урал» же расположился на 11-м — там и остался. Под самый занавес Егорычев забил победный, но, повторимся, с турнирной точки зрения это практически ничего не решало.

«Зенит» — «Факел», 1:0

«Факелу» нужно было побеждать, чтобы гарантированно избежать стыков. Но для этого в последнем туре им выпал худший соперник, чемпион страны. «Зенит» выставил второй состав (на поле не было ни Малкома, ни Клаудиньо, ни Сантоса), Семак заменил даже вратаря — вместо Михаила Кержакова поставил Васютина. Но в Питере даже с таким составом гостям играть тяжело — поэтому «Факел» пропустил от Ерохина и проиграл. Теперь ставка руководства воронежцев на Вадима Евсеева кажется еще более оправданной — перед стыками наступает время для его талантов бывалого спасателя.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Урал
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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