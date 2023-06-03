У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ
30-й тур РПЛ подошел к концу, сезон чемпионата России закончен. После прошлых выходных лишь для четырех команд в нем не было смысла — «Зенит» уже стал чемпионом, «Химки» и «Торпедо» отправились в первую лигу, а «Сочи» закрепился в середине таблицы. А вот остальные решали серьезные турнирные задачи.
«Ахмат» — «Краснодар», 2:2
Перед игрой команды разделяло два очка — грозненцы охраняли пятое место, южане на него претендовали. При этом «Краснодар», которому через неделю ехать в Москву на финал Кубка России, провел небольшую ротацию — вместо Кордобы в основе вышел юный воспитанник Кокшаров, в запасе остались Сперцян и Олусегун.
Но сделать что-то путное эта конфигурация не смогла, спасать ситуацию пришлось Кордобе, забившему на 66-й минуте. Правда, уже на 70-й «Ахмат» сравнял счет усилиями Камилова, а еще через восемь минут и вовсе вышел вперед — отличился Олейников. «Краснодар» смог отыграться только в добавленное время — на 91-й минуте спас вышедший со скамейки Олусегун. Игра получилась задорная, но на юге вряд ли довольны итогами — «быки» приземлились за пределами топ-5. А вот «Ахмат» второй раз в истории забрался на пятую строчку, с чем и можно поздравить команду Ташуева. Весьма неожиданно.
ЦСКА — «Ростов», 4:1
Ростовчане ехали в Москву с надеждой завоевать второе в истории серебро, но «приземлили» их в столице довольно жестко. Команда Владимира Федотова забила гостям четыре мяча за один тайм и все вопросы по второму месту закрыла задолго до финального свистка. После перерыва «Ростов» собрался и даже забил один мяч, но гол Чернова оказался всего лишь престижным — со свистком желто-синие покидали поле в слезах.
Игра стала последней на «ВЭБ Арене» для ветерана ЦСКА Георгия Щенникова — он покинет команду уже нынешним летом. Если не брать в расчет этот грустный факт, у армейцев получилась шикарная затравка на финал Кубка. А у Федотова — второе подряд серебро РПЛ.
«Крылья Советов» — «Спартак», 1:0
Невезучая спартаковская весна закончилась в начале лета поражением от «Крыльев». Красно-белым в борьбе за серебро необходимо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на вторую строчку, но они этого не сделали. Хотя, как водится у красно-белых во втором круге, они почти во всем превосходили соперника в конкретном матче. Во всем, кроме удачи. Поэтому победный гол забили «Крылья», которые вообще-то боролись за выживание. И в итоге победили, обойдя «Факел» и завершив сезон над зоной стыковых матчей.
«Локомотив» — «Торпедо», 3:1
Ни вылет, ни топ-5 «Локо» не грозили, так что игра с оформившим путевку в ФНЛ «Торпедо» была для железнодорожников чем-то вроде упражнения с грушей. И потренировалась команда Галактионова шикарно — в прыжке заколотил Наир Тикнизян, на скорости — Сергей Пиняев, а добил головой Изидор. За честь Клотета попробовал вступиться Стефанович, но его гола оказалось мало.
«Оренбург» — «Динамо», 3:0
Какой сезон, такой и 30-й тур — так, видимо, решили в «Динамо» и крупно проиграли на выезде середняку чемпионата. Честно говоря, к бело-голубым вряд ли может быть много претензий — искусственный оренбургский газон в этом сезоне потрепал нервы многим топ-клубам, да и команда Лички шикарно играет дома. Но учитывая общий ход сезона у «Динамо», результат вполне закономерный. Яркие оренбургские легионеры вновь подтвердили уровень — Мансилья, Вера и Флорентин забивали и отдавали, как и на протяжении всего сезона. Молодцы, что сказать. А москвичи откатились за экватор — на 9-ю строчку, пропустив вперед «Оренбург» и «Локомотив».
«Пари НН» — «Химки», 2:0
А вот этот матч упражнением уже не назвать — при неудаче «Крыльев» команда Юрана вполне могла спастись от стыков. И все для этого сделала, разбив вылетевшие «Химки» всухую и уничтожив по ударам в створ (10:1). Но самарцы в параллельном матче победили «Спартак», так что для нижегородцев все оказалось зря — Юрану и команде все равно предстоит играть за право остаться в РПЛ.
«Урал» — «Сочи», 1:0
Никакой турнирной значимости игра не имела — сочинцев подвинуть с 10-го места возможности не было, «Урал» же расположился на 11-м — там и остался. Под самый занавес Егорычев забил победный, но, повторимся, с турнирной точки зрения это практически ничего не решало.
«Зенит» — «Факел», 1:0
«Факелу» нужно было побеждать, чтобы гарантированно избежать стыков. Но для этого в последнем туре им выпал худший соперник, чемпион страны. «Зенит» выставил второй состав (на поле не было ни Малкома, ни Клаудиньо, ни Сантоса), Семак заменил даже вратаря — вместо Михаила Кержакова поставил Васютина. Но в Питере даже с таким составом гостям играть тяжело — поэтому «Факел» пропустил от Ерохина и проиграл. Теперь ставка руководства воронежцев на Вадима Евсеева кажется еще более оправданной — перед стыками наступает время для его талантов бывалого спасателя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9