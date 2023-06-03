«Я всегда самокритичен. С нашими амбициями могли бы рассчитывать на место выше». Абаскаль — о неудачах «Спартака» весной

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после поражения в Самаре.

После поражения в заключительном туре чемпионата России от «Крыльев Советов» (0:1) главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги сезона.

«Надеюсь, в следующем году пропущенные голы и нереализованные моменты не будут отнимать у нас столько очков»

— По истечении 20 минут игры счет должен был быть уже с разницей в два мяча. В футболе все решает эффективность. Мы в этом сезоне забили 60 голов. В предыдущем матче у нас десять разных футболистов нанесли удар по воротам соперника. Сегодня у нас тоже было большое количество моментов — штанга, перекладина, множество возможностей! Я первый, кто будет себя критиковать. Я всегда самокритичен.

Даже не могу сосчитать, сколько мы не забили пенальти по ходу сезона. Вчера на тренировке я видел удар вправо, сегодня — влево, и мы не забили. В футболе побеждает тот, кто эффективнее. Я не намерен менять подход, который позволяет нам создавать моменты. Однозначно, мы должны прибавлять в качестве последнего касания.

Но уходить на перерыв, имея четыре желтые карточки... Конечно, это влияет на футболистов, они будут бояться. Как они будут ставить ногу? Как они будут останавливать контратаки, имея желтые карточки? В эпизоде с пенальти арбитр сначала даже не увидел, что было касание. Он показывал удар от ворот. Но мы сами виноваты в своих ошибках. Сегодняшняя эффективность привела к такому результату.

Кто болеет за «Спартак», видит, что команда играла сердцем, со страстью, отдавалась на поле, всегда играла на победу. Даже в сложные моменты команда часто возвращалась в игру, проигрывая в счете. Третье место в первый наш сезон. Я хочу, чтобы мы вместе с клубом и руководством построили команду-победителя. Я буду реалистом, с нашими амбициями мы могли бы рассчитывать на место выше в таблице. Уверен, что 27 июня команда вновь соберется и будет максимально заряжена, будет невероятное желание развиваться и идти вперед. «Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. Надеюсь, в следующем году пропущенные голы и нереализованные моменты не будут отнимать у нас столько очков.

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— Может, «Спартаку» не хватило более простой игры? Взять ЦСКА, который действует по одной и той же схеме.

— Играть в простой футбол — самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом. Я чувствую, что хочу другой вид футбола. Когда команда создает себе моменты за счет того, что давит на соперника, разгоняет игру. Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG (созданным моментам. — Прим. «СЭ»). И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает. В этом сезоне Денисов забил первый гол в карьере, Зобнин забил пять голов — больше всего в карьере. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, когда наберем опыта. Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

— Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол — это не спартаковский стиль.

— Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем это получим.

— Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

— Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.