«Зенит» не позволил «Факелу» избежать стыков и закрыл сезон победой
У «Зенита» сейчас каждый домашний матч — праздник. Сперва сине-бело-голубые победили «Спартак» и оформили чемпионство, затем получили трофей после ничьей с «Краснодаром», а игра с «Факелом» была закрытием успешного сезона. Перед матчем хозяева устроили масштабное представление, вспомнив каждое из десяти чемпионств, а после финального свистка на газоне организовали настоящую дискотеку под DJ-сет голкипера «Зенита» Даниила Одоевского. Впервые в истории «Газпром Арены» болельщикам позволили заполонить поле, причем это было сделано организованно, а не стихийно.
Но праздники бывают разными, и «Зенит», вероятно, уже от них устал. Почти все легионеры отправились в отпуск — до последнего тура дотянули только Мантуан и Барриос. Без них сине-бело-голубые вроде бы неплохо играют, но без привычного лоска, и наверняка большинство вышедших в стартовом составе чемпионов уже мыслями находились где-то не на поле. Это, впрочем, не упрек, а данность — на их месте любому тяжело было бы настроиться на ничего не решающий матч.
А вот у «Факела» с мотивацией все было в порядке. Причем не только у игроков, но и у болельщиков: в Санкт-Петербург приехал огромный десант фанатов из Воронежа, которые все 90 минут перекрикивали «Газпром Арену». Этой весной стадион на Крестовском острове еще ни разу не видел столь внушительный и оглушающий гостевой сектор.
Разумеется, у «Факела» был боевой состав — только вместо не совсем здорового Гонгадзе появился Марков. Но решали в этот день совсем не имена, а настрой, и воронежцы, как всегда при Вадиме Евсееве, вышли на игру заряженными. Понятно, что «Зенит» был существенно ослаблен, однако и в оптимальном составе команде Сергея Семака пришлось бы нелегко — гости были неуступчивы.
На протяжении всего матча «Факел» владел мячом около 25% времени, но постоянно колол «Зенит» контратаками. Наверняка делал бы это и посредством стандартных положений, вот только чемпионы России почти не фолили вблизи своей штрафной и редко позволяли соперникам исполнять угловые.
Но у самих хозяев впереди получалось далеко не все. Воронежцы оборонялись компактно, почти не допуская свободных сзади. Поэтому «Зенит» наносил очень мало ударов по воротам. Показательный пример — выстрел Кругового на 31-й минуте из-за пределов штрафной. Ближе гости хозяев почти не подпускали, однако минутные помешательства были — в частности, вскоре после удара Кругового двойной момент получил Сергеев, но не забил.
В перерыве Евсеев не стал ничего менять, как и Семак. Но сине-бело-голубые заиграли чуть активнее. Хотя это следовало сделать «Факелу». Но воронежцы, вероятно, думали, что счета параллельных встреч в Самаре и Нижнем Новгороде их устраивают, хотя это было не так.
Даже после гола «Крыльев» в ворота «Спартака» «Факел» не стал разительно менять тактику и все еще с трудом создавал моменты. А вот «Зенит» потихоньку приближался к голу — его предзнаменованием стал момент у Сергеева с Кузяевым на 81-й минуте. Прошло еще немного времени, и Мантуан ассистировал Ерохину.
«Факелу» нужно было отыгрываться, и гости слегка раскрылись. Но это привело лишь к тому, что «Зенит» чуть не удвоил счет — Мантуан едва не обокрал Свинова. А вот впереди у воронежцев не получилось ничего — даже внятного финального штурма. В итоге «Зенит» удержал победу, не позволив «Факелу» спастись от стыковых матчей.
После финального свистка сине-бело-голубых поздравили с чемпионством прямо из космоса, а на газоне началась чемпионская дискотека.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9