Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?

Следующий чемпионат будет еще круче.

Ровно неделю назад «Спартаку» распахнули путь на второе место. После осечки ЦСКА в Краснодаре достаточно было дома справиться с «Пари НН», закрепить успех в Самаре и как следует отметить серебро. Звучало неплохо, учитывая, что до этого пришлось биться с «Зенитом» и выгрызать победу в дерби.

Но что в итоге? В двух матчах с аутсайдерами команда не забила ни одного гола, к дисквалификации Соболева добавила удаление капитана со скамейки — следующий сезон придется начинать еще и без Джикии — и пропустила вперед армейцев, которые перед рестартом РПЛ шли пятыми, отставая на семь очков.

И как теперь оценивать Абаскаля? После первого круга мы аплодировали Гильермо за прогресс и смелые решения, а теперь получили такую весну. Но — с достойным итоговым результатом. Вы же помните, что год назад красно-белые финишировали десятыми, а рокировку Паоло Ваноли на неизвестного испанца приравнивали к шагу в пропасть?

После возобновления чемпионата Абаскаль судорожно тасовал схемы (будто пытаясь подтвердить свои же тезисы про «тактического хамелеона»), упрощал футбол и срывался на судей. Но утратил главное — стабильность и игровую (в хорошем смысле) предсказуемость. «Химки» почти дожали вдесятером, с «Пари НН» все потащил Нигматуллин, а в Самаре Промес не забил пенальти Фролову — там, где осенью красно-белые не оставляли сопернику даже минимальных шансов, все превратилось в грустную систему, которую Гильермо предстоит сломать в летнее межсезонье.

То, что это возможно, доказал Владимир Федотов. Осенний кризис ЦСКА вгонял в такую тоску, что даже в разговоры о поисках нового тренера при желании можно было поверить. Теперь об этом просто нелепо вспоминать: команда, которая пять лет не забиралась в тройку, завоевала серебро и вышла в финал Кубка России. Но главное — она внушает запредельную уверенность в своих силах: когда в решающий момент потребовалось добиться результата, красно-синие сняли все вопросы к 33-й минуте. И, став вице-чемпионами, спокойно готовятся к битве за трофей.

Возможно, это слишком идеализированный пример — все же Федотов выстреливал и с «Оренбургом», и с «Сочи». Но посмотрите на «Крылья»: там тоже привыкли к эпитетам про качество игры и яркий стиль, особенно в условиях регулярных трансферов на выход. А кризис, где самарцы увязли в последние месяцы, точно перекрывает спад «Спартака». Но в критический момент именно волжане выцарапали очки, сокрушили предматчевые расклады и решили турнирную задачу.

Понятно, что «Спартак» — заложник всеобщего внимания, которого стало еще больше после осеннего всплеска. Несмотря на неудачную весну, там хотя бы есть достойный финиш в медалях и понимание, что нужно исправить. Но главное разочарование весны — конечно, не он, а «Динамо», где за лето нужно заново выстраивать коллектив. Здорово, что бело-голубым за неделю объяснили, как побеждать «Торпедо», — осталось понять, как не получать четыре гола от «Локомотива» и три в Оренбурге. Кстати, сильно удивлюсь, если после финального разгрома «Динамо» вернется в Москву без договоренностей с Марцелом Личкой. После отказа Марко Николича, которого в последний момент переманили в Эмираты контрактом мечты, в Петровском парке нужен сильный и, главное, проверенный специалист. В идеале — знающий лигу и понимающий возможности нынешнего состава.

Опыт «Локо» показывает: если убрать слабый менеджмент и взять хорошего тренера, можно за полгода нокаутировать всю РПЛ (кроме «Зенита») и вместо стыков закончить чемпионат в первой восьмерке. А в следующем году замахнуться как минимум на топ-3. Но, кажется, в Черкизово нацелены на максимум.

И это — лишь один из аргументов, намекающий, что следующий сезон получится более ярким, насыщенным и взрывным. Сохранит ли «Зенит» легионеров и мотивацию в борьбе за шестой титул подряд? Насколько прибавит ЦСКА? Что на этот раз придумает Абаскаль? Удержится ли в группе лидеров «Ростов» Валерия Карпина? Кто перезагрузит «Динамо» и на что способен «Локомотив», продливший контракт с Дзюбой и готовящий новые трансферы на вход?

РПЛ закончилась пару часов назад, но межсезонье уже надоело. Скорее бы 1-й тур!