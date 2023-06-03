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Сегодня, 22:00

Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Федор Чалов, Квинси Промес и Федор Смолов.
Следующий чемпионат будет еще круче.

Ровно неделю назад «Спартаку» распахнули путь на второе место. После осечки ЦСКА в Краснодаре достаточно было дома справиться с «Пари НН», закрепить успех в Самаре и как следует отметить серебро. Звучало неплохо, учитывая, что до этого пришлось биться с «Зенитом» и выгрызать победу в дерби.

Но что в итоге? В двух матчах с аутсайдерами команда не забила ни одного гола, к дисквалификации Соболева добавила удаление капитана со скамейки — следующий сезон придется начинать еще и без Джикии — и пропустила вперед армейцев, которые перед рестартом РПЛ шли пятыми, отставая на семь очков.

&laquo;Крылья Советов&raquo; остались в&nbsp;РПЛ благодаря победе над &laquo;Спартаком&raquo;. «Спартак» закончил сезон поражением и остался третьим. Самара спаслась от стыков

И как теперь оценивать Абаскаля? После первого круга мы аплодировали Гильермо за прогресс и смелые решения, а теперь получили такую весну. Но — с достойным итоговым результатом. Вы же помните, что год назад красно-белые финишировали десятыми, а рокировку Паоло Ваноли на неизвестного испанца приравнивали к шагу в пропасть?

После возобновления чемпионата Абаскаль судорожно тасовал схемы (будто пытаясь подтвердить свои же тезисы про «тактического хамелеона»), упрощал футбол и срывался на судей. Но утратил главное — стабильность и игровую (в хорошем смысле) предсказуемость. «Химки» почти дожали вдесятером, с «Пари НН» все потащил Нигматуллин, а в Самаре Промес не забил пенальти Фролову — там, где осенью красно-белые не оставляли сопернику даже минимальных шансов, все превратилось в грустную систему, которую Гильермо предстоит сломать в летнее межсезонье.

Георгий Щенников на&nbsp;руках партнеров по&nbsp;команде.

То, что это возможно, доказал Владимир Федотов. Осенний кризис ЦСКА вгонял в такую тоску, что даже в разговоры о поисках нового тренера при желании можно было поверить. Теперь об этом просто нелепо вспоминать: команда, которая пять лет не забиралась в тройку, завоевала серебро и вышла в финал Кубка России. Но главное — она внушает запредельную уверенность в своих силах: когда в решающий момент потребовалось добиться результата, красно-синие сняли все вопросы к 33-й минуте. И, став вице-чемпионами, спокойно готовятся к битве за трофей.

Возможно, это слишком идеализированный пример — все же Федотов выстреливал и с «Оренбургом», и с «Сочи». Но посмотрите на «Крылья»: там тоже привыкли к эпитетам про качество игры и яркий стиль, особенно в условиях регулярных трансферов на выход. А кризис, где самарцы увязли в последние месяцы, точно перекрывает спад «Спартака». Но в критический момент именно волжане выцарапали очки, сокрушили предматчевые расклады и решили турнирную задачу.

Гильермо Абаскаль. «Я всегда самокритичен. С нашими амбициями могли бы рассчитывать на место выше». Абаскаль — о неудачах «Спартака» весной

Понятно, что «Спартак» — заложник всеобщего внимания, которого стало еще больше после осеннего всплеска. Несмотря на неудачную весну, там хотя бы есть достойный финиш в медалях и понимание, что нужно исправить. Но главное разочарование весны — конечно, не он, а «Динамо», где за лето нужно заново выстраивать коллектив. Здорово, что бело-голубым за неделю объяснили, как побеждать «Торпедо», — осталось понять, как не получать четыре гола от «Локомотива» и три в Оренбурге. Кстати, сильно удивлюсь, если после финального разгрома «Динамо» вернется в Москву без договоренностей с Марцелом Личкой. После отказа Марко Николича, которого в последний момент переманили в Эмираты контрактом мечты, в Петровском парке нужен сильный и, главное, проверенный специалист. В идеале — знающий лигу и понимающий возможности нынешнего состава.

Опыт «Локо» показывает: если убрать слабый менеджмент и взять хорошего тренера, можно за полгода нокаутировать всю РПЛ (кроме «Зенита») и вместо стыков закончить чемпионат в первой восьмерке. А в следующем году замахнуться как минимум на топ-3. Но, кажется, в Черкизово нацелены на максимум.

Гостья матча Камила Валиева.

И это — лишь один из аргументов, намекающий, что следующий сезон получится более ярким, насыщенным и взрывным. Сохранит ли «Зенит» легионеров и мотивацию в борьбе за шестой титул подряд? Насколько прибавит ЦСКА? Что на этот раз придумает Абаскаль? Удержится ли в группе лидеров «Ростов» Валерия Карпина? Кто перезагрузит «Динамо» и на что способен «Локомотив», продливший контракт с Дзюбой и готовящий новые трансферы на вход?

РПЛ закончилась пару часов назад, но межсезонье уже надоело. Скорее бы 1-й тур!

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
33
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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