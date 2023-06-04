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Сегодня, 09:00

«Больше Абаскалю никто поблажек делать не будет». Корнеев — о серебре ЦСКА и поражении «Спартака» в Самаре

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев о победе ЦСКА над «Ростовом» (4:1) и поражении «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:1).

Песьяков в своем репертуаре...

— ЦСКА разгромил «Ростов», фактически сняв вопрос о победителе еще в первом тайме. Счет 4:1 стал для вас неожиданностью?

— Я по ходу этого сезона говорил, что у ЦСКА довольно стабильная игра. Сразу видно, что хочет видеть от подопечных Владимир Федотов. В решающих матчах очень многое определяет реализация моментов. Сегодня у армейцев она просто зашкаливала!

— Первый гол — это ошибка Песьякова или все же Уткина?

— Песьяков, увы, сыграл в своем репертуаре, подарив москвичам гол. Ни в коем случае нельзя было в этой ситуации отдавать пас своему футболисту, на котором уже висело двое армейцев. Но даже без этого «подарка» ЦСКА сегодня явно выглядел предпочтительнее впереди и прекрасно распорядился своими шансами. К перерыву уже все было сделано.

— Может ли Валерий Карпин сетовать на отсутствие Комличенко, Глебова? Да и Осипенко играл после травмы.

— Знаете, «Ростов» в целом провел отличный сезон, долгое время был вторым. Некоторые специалисты и болельщики ждали от него слишком многого. Сам «Ростов» по ходу первой части чемпионата задал себе такую планку, которой объективно не мог соответствовать на протяжении всей дистанции. В итоге — без медалей. Однако дончане точно могут занести этот чемпионат себе в актив. Просто и скамейки сил на концовку не хватило. Да, Глебов и Комличенко, конечно, пригодились бы Карпину в поединке с ЦСКА. Однако, думаю, что и с ними в составе «Ростов» вполне мог бы уступить. Эти исполнители — не панацея. Армейцы просто-напросто сильнее по многим показателям.

Георгий Щенников на&nbsp;руках партнеров по&nbsp;команде.

Чалов и Кордоба — лучшие центрфорварды РПЛ

— Стартовый состав ЦСКА вас удивил? Федотов оставил в запасе Гайича, Мендеса, Заболотного.

— Здесь надо доверять выбору Федотова. Раз команда победила так убедительно, значит, он оказался прав. В ЦСКА никто не имеет гарантированного места в составе, за исключением Акинфеева. В целом, система игры работает, футболисты в нее встраиваются. Если конкретнее отвечать на ваш вопрос, то отсутствие Заболотного большой неожиданностью для меня не стало. Гайич? Не могу сказать, что он делает какую-то разницу. Про качества Мендеса я уже не раз говорил. Он не играет вперед, не обостряет. При этом и не теряет мячи. Федотов нашел замены этим исполнителям.

Футболисты ЦСКА празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. ЦСКА «прибил» «Ростов» за 33 минуты и забрал себе серебряные медали. Федотов показывает свой класс второй сезон подряд

— Чалов оформил дубль. Считаете его лучшим центральным нападающим в РПЛ в этом сезоне?

— Сильный сезон Федора. С этим сложно спорить. Не забывайте, что немало матчей он провел не на острие, а действовал из глубины. Но в итоге забил 19 голов. Это очень приличный показатель. Да, я бы назвал его лучшим центральным нападающим в РПЛ. Хотя, пожалуй, ему мог бы составить конкуренцию за этот статус еще один форвард — Кордоба из «Краснодара».

— ЦСКА заслуженно взял серебро?

— Конечно! Армейцы на протяжении всего сезона планомерно шли к этой цели. Чем команда Федотова отличалась от конкурентов? Стабильной игрой и реализацией моментов.

Абаскаль завалил весну

— Что случилось со «Спартаком» в Самаре? Почему красно-белые вновь потеряли очки с командой, которая на бумаге заведомо их слабее?

— Трудно назвать конкретную проблему. Вроде, видно, что Абаскаль работает неплохо, не отбывает номер. Однако весной почти в каждом матче наблюдалось одно и то же.

— Что именно?

— Голы даются с большим трудом. В защите вообще огромнейшие проблемы. Особенно в центре. И вот эти вот тренерские шатания, поиски не принесли своих плодов. Менялись системы, игроки. Такое ощущение, что Абаскаль по-прежнему в поиске. Хлусевич то справа выходит, то слева. Постоянный творческий процесс. Вот ЦСКА уже давно определился и с тактикой, и с обоймой, пришел к какому-то знаменателю и в итоге стал вторым. Абаскаль же постоянно ротирует футболистов, меняет тактику... Зачем? Мне он как тренер нравится. Но надо уже на чем-то остановиться.

&laquo;Крылья Советов&raquo; остались в&nbsp;РПЛ благодаря победе над &laquo;Спартаком&raquo;. «Спартак» закончил сезон поражением и остался третьим. Самара спаслась от стыков

— Не считаете, что Абаскаль завалил весну?

— Почему не считаю? По результатам действительно завалил. Весенний отрезок, конечно, неудачный.

— Может ли «Спартак» занести себе третье место в актив?

— Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет.

— Третье место ему больше не простят?

— «Спартак» с его амбициями, возможностями должен ставить перед собой самую высокую цель — чемпионство. Понятно, что по бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело. Однако при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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